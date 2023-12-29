全台碩博士52班新生註冊掛零，台清陽明交政成入列，台大：部分系所考生成績未達標

全台碩博52班新生註冊掛零，台大戲劇系、海洋所等5博班入列

（中央社）教育部28日公布112學年大專新生註冊率，各學制合計112班註冊率掛零，包含52個碩博班。其中，台大、清大、陽明交大、政大、成大等校都有碩博士班掛零。

根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」資料顯示，112學年度博士班、碩士班、日間學士班（含四技）、二技、二專、五專、進修部、在職班等各學制合計有112班的新生註冊率掛零（111學年度為112班）。

學士班掛零的校系以私立技專校院居多。碩士班則有17班掛零（111學年度13班），其中5班為在職專班，8班為日間部，包括政治大學神經科學所碩士班、清華大學亞際文化研究國際碩士學位學程。

博士班方面，則有35班新生註冊率掛零（111學年度41班），包含台灣大學（5班）戲劇系、地理環境資源系、海洋所、植物病理與微生物系、微生物所的博士班；清華大學（3班）則有量子科技暨尖端材料博士學位學程、光電工程所、智慧生醫博士學位學程的博士班掛零。

最多博士班註冊率掛零的是中央大學（7班），包括經濟系、人力資源管理所、應用地質所、材料科學與工程所、能源工程所、機械工程學系光機電工程博士班、工業管理研究所博士班。

戲劇等5博士班註冊率掛零，台大：部分系所考生成績未達標

（中央社）112學年大專新生註冊率28日公布，博士班有35班註冊率掛零，其中包含台大5個博士班。台大校方表示，部分學系堅持學術標準，由於考生成績未達入學門檻，故有缺額。

教育部28日公布112學年大專新生註冊率，根據「大專校院校務資訊公開平台」資料顯示，各學制合計有112班的新生註冊率掛零，其中包含52個碩博班。

學士班新生註冊率掛零的校系以私立技專居多，另有52個碩博班註冊率掛零，包括台灣大學、清華大學、陽明交通大學、政治大學、成功大學等校；碩士班有17班掛零，8班為日間部，5班為在職專班；博士班有35班註冊率掛零，以中央大學7個博士班、台灣大學5個博士班較多。

中央大學有7個博士班註冊率掛零，包括經濟系、人力資源管理研究所、應用地質研究所、材料科學與工程研究所工學博士班、能源工程研究所、機械工程學系光機電工程博士班、工業管理研究所。

中央大學校方告訴《中央社》記者，學校今年註冊率為零的博士班，招生名額僅1至3名不等，報名人數多為1名，主要是因為未達錄取標準，以致無人註冊就讀，或是因相關領域的碩士生出路及薪資待遇較優，以致報考博士班需求較低，學校將透過校內機制持續檢討調整。

台灣大學則有戲劇系、地理環境資源系、海洋研究所、植物病理與微生物系、微生物學研究所等5個博士班註冊率掛零。

台灣大學校方回應，地理環境資源系、海洋研究所、植物病理與微生物系由於無人報考，因此註冊率為零；戲劇系、微生物學研究所博士班分別有7人、3人報考，但基於堅持學術標準，考生成績未達研究所入學門檻，因此有缺額產生。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺