山本由伸12年3.25億美元加盟洛杉磯道奇，強調沒大谷翔平仍會入隊

（中央社）美國職棒洛杉磯道奇隊27日為日本投手山本由伸舉行加盟記者會。他開場用英文自我介紹說洛杉磯是他的新家；受訪時表示，就算大谷翔平選擇別隊，他還是會加入道奇。

25歲的山本由伸在記者會上，脫下西裝外套，穿上18號球衣，開場用英文致詞：「午安，我是洛杉磯道奇隊的山本由伸。我很開心能成為這支歷史悠久球隊的一員，我難以形容這意義有多重大，我會將洛杉磯當作我的新家。」

記者會在道奇球場外野看台後的廣場舉行，道奇2個星期之前，剛在同場地歡迎大谷翔平，祭出了10年7億美元（約新台幣220億元）天價合約；27日再用12年3.25億美元（約新台幣102億元）合約簽下日本頂尖新秀投手山本由伸。

道奇大手筆花錢，被美國媒體稱為新的邪惡帝國。他們這個休賽季網羅自由球員市場上前兩名的頂級球員，加上原有貝茲（Mookie Betts）、弗利曼（Freddie Freeman）等明星球員，2024年陣容被形容有如超級英雄組成的復仇者聯盟。

道奇球團總裁卡斯登（Stan Kasten）、棒球事務執行副總葛梅斯（Brandon Gomes）、總教練羅伯茲（Dave Roberts）共同出席這場記者會。

道奇隊透過「入札制度」競標，與多支大聯盟球團競爭，最終爭取到原本效力歐力士猛牛的山本由伸。山本由伸是日本職棒的頂級投手，7年間2次拿下太平洋聯盟最有價值球員（MVP），3度獲年度最佳投手「澤村賞」。

“I cannot express how much it means to me to be able to call Los Angeles my new home.” pic.twitter.com/nmKd7MT1mC — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) December 28, 2023

記者會上，葛梅斯說，道奇隊一直密切注意山本由伸在日本職棒的表現，球探部門主管卡爾（Galen Carr）看過山本無數次先發投球的比現，每一次都給予高度評價。

葛梅斯分享自己親自到日本看山本由伸，光是賽前熱身的長傳球就讓人讚嘆，「首先令人印象深刻的是長距離遠投，球一直線飛行好像永遠不會偏離軌道，彷彿直接從他的手上送到捕手手套一樣。」

葛梅斯稱讚山本的求勝意志，對比賽的專注與執著，同時擁有頂尖實力，「他站在投手丘上，擁有多種武器可以應付對方打線；除此之外，真正特別的是他的控球能力，這不僅使他可以投長局數的比賽，必要時刻，他能秀出讓對手揮棒落空的頂尖實力。」

山本由伸在翻譯的陪同下，回答10多名記者提問。被問到大谷翔平加盟道奇是否影響他的決定，他回答：「就算大谷翔平選擇了其他球隊，我還是會選擇加入道奇。大谷翔平不只是優秀的日本球員，更是大聯盟的頂尖球星，大谷選擇加入道奇隊是一個重大的決定。」

道奇隊歷年來有多位日本強投效力，包括野茂英雄、達比修有、前田健太等人，如今山本由伸成了新一代的投手戰力。

被問到這樣的背景是否影響他選擇道奇，山本由伸表示：「這不是我選擇道奇的唯一原因，但我19歲的時候曾經在這裡，看前田健太在季後賽投球，從那時候開始，我就對大聯盟有非常強烈的渴望，希望有一天可以在這裡投球。」

美國媒體好奇，山本由伸轉戰大聯盟之後，面對出賽頻率、比賽用球等差異將如何調適，他回答：「確實很多事情都會有所不同，生活在一個不同的國家就是一件很大的改變。為了適應這些變化，我從飲食、訓練上面進行各種嘗試，我現在重新開始一段新的生活，我希望與團隊成員合作，盡力做到最好。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航