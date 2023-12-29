傳彭政閔請辭兄弟總教練，球團：上午11時說明教練團異動
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中信兄弟在今年5月季中時突然宣布，臨時撤換2連霸教頭林威助，轉任海外發展顧問，當時引起軒然大波，當時兄弟宣布由彭政閔接任一軍總教練職務，臨時上任的彭政閔當時接受訪問時也坦言，接到通知當下確實有點錯愕、也有壓力。
傳彭政閔請辭兄弟總教練，球團上午11時說明教練團異動
（中央社）中職中信兄弟總教練彭政閔在今（29）日半夜傳出請辭消息，並由日籍的平野惠一接任，對此兄弟球團回覆，明年新球季的教練團異動，包括林威助的動向，都將在上午11時一併回覆。
中信兄弟在今年5月季中時突然宣布，臨時撤換2連霸教頭林威助，轉任海外發展顧問，當時引起軒然大波，當時兄弟宣布由彭政閔接任一軍總教練職務，臨時上任的彭政閔當時接受訪問時也坦言，接到通知當下確實有點錯愕、也有壓力。
最後本季中信兄弟隊沒能闖進季後賽，在今年10月底時彭政閔曾表示，「在球季整個結束後，我會把我該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任，若明年球團有適合人選，我也都尊重球團。」
今天凌晨有媒體傳出彭政閔請辭兄弟總教練一職，並由日籍的平野惠一接任，對此兄弟球團在半夜回覆《中央社》記者，「關於所有教練團的異動公佈，球團將於上午11點統一發佈新聞稿回覆。」
林威助與兄弟合約年底到期，領隊：有續留可能性
中職中信兄弟隊今年5月教練團異動，原本總教練林威助轉任海外發展顧問，彭政閔接任一軍總教練，林威助合約今年底到期，領隊劉志威表示還有很多天可以討論，也表示「有續留可能性」。
林威助2021年接下兄弟一軍總教練職務，但今年5月兄弟有教練團異動，林威助卸下總教練職務、轉任海外發展顧問。外界關心林威助今年底合約到期後去留，領隊劉志威12月11日受訪表示，距離年底可以說只剩下幾天，也可以說還有很多天可以討論。
劉志威表示，關於林威助這個部分，都還在進行中，還不確定，但也表示「當然也有續留的可能性」。至於教練團是否有其他異動，劉志威說，教練團的部分等後續確定後會一起公布。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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