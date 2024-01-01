改編自殘酷的《格林童話》，迪士尼首部長篇動畫《白雪公主》原來「真有其事」？

文：蔡曉萱

在原著的《格林童話》中，公主和王子後來舉辦了盛大的婚宴，而發現此事的壞皇后開始在宴會上製造混亂，結果王子下令讓她穿上火燒的鐵鞋不斷跳舞，直到她死去為止，好讓婚禮能夠繼續進行下去。原版的白雪公主故事，比較像是壞皇后與王子在比誰比較瘋、誰比較會殺人。不過也有傳說《白雪公主》的故事，原型其實是來自一個真實事件：

在1937年12月21日，迪士尼史上第一部長篇劇情動畫片《白雪公主》誕生，它也是世界上第一部長篇動畫電影、第一部使用多層次攝影機拍攝的動畫、第一部有隆重首映的動畫電影，其原聲帶為第一片電影原聲帶（使用黑膠唱片），更被美國電影協會選為本世紀美國百部經典名片之一。

不過《白雪公主》的劇情並非原創，而是改編自《格林童話》中拉丁公主受到生母虐待，逃到森林後，遇到7個小黑人的故事，且在被拍攝成動畫之前，就已經是家喻戶曉。

也因為華特迪士尼對動畫片的每個畫面都要求精確、完美，導致製作費用不斷上攀，整個拍攝過程甚至被當時的美國媒體稱作「迪士尼的愚蠢」（Disney's Folly），許多人不看好他，沒想到上映後竟獲得了空前的成功。

所以這部迪士尼用來開天闢地的動畫片劇情，與《格林童話》原版的故事有什麼不一樣？製作過程中又因為華特迪士尼的求好心切，發生了什麼故事呢？

圖片來源：IMDb

經過迪士尼重新詮釋後的《白雪公主》結局很美好，公主因誤食了毒蘋果昏迷不醒，最後被王子拯救，他們就這樣過著令人稱羨的幸福快樂日子。

但是在《格林童話》的故事中，虐待白雪公主的人不是她的繼母，而是生母。她同樣因為忌妒女兒的美貌，想派人殺害公主，然而生母比繼母更心狠手辣，除了派獵人到森林裡殺死自己女兒之外，還要他帶著公主的肝和肺回來，甚至是把女兒的內臟煮了吃。

之後的劇情和動畫中的相同，因為獵人不忍心殺害公主，所以捕了野豬作為替代，挖出豬的肝和肺回去跟皇后交差，她幸運地逃過一劫。知道自己已經回不了城堡的白雪公主，在森林中找到一個小農舍，裡面住著7個小黑人，他們很歡迎公主，於是他們就開啟了一起居住的新生活。

其生母在詢問過魔鏡後發現白雪公主竟還活著，於是就偽裝成一名農婦，前來拜訪這個小農舍，並給公主吃下毒蘋果，事後她就進入了昏迷。

後來鄰國的王子經過這片森林，如同迪士尼故事中描述的，拯救了公主，只不過用的不是一個神奇之吻，而是王子在搬運公主的「遺體」時，不小心被絆倒，這一晃讓毒蘋果從公主的嘴裡吐出來，她就此「復活」，並與王子共結連理。

圖片來源：IMDb

《白雪公主》故事中的魔鏡：「真有其鏡」

在《格林童話》中，公主和王子後來舉辦了盛大的婚宴，白雪公主的生母不知道新皇后就是自己的女兒，於是也參加了這個典禮，赴宴後發現真相的壞皇后，開始在宴會上製造混亂，結果王子強行下令讓她穿上火燒的鐵鞋不斷跳舞，直到她燙死為止，好讓婚禮能夠繼續進行下去。

這麼看來原版的白雪公主故事，比較像是皇后跟王子在比誰比較瘋、誰比較會殺人。不過也有傳說《白雪公主》的故事原型其實是來自一個真實事件，那是發生在1725年的德國巴伐利亞州美因河畔洛爾（Lohr am Main），有位住在城堡裡的女孩叫瑪利亞，她同樣經歷後母的百般折磨，搬離了城堡後，住在修道院終生未嫁。

圖片來源：IMDb

而證明這起事件就是《白雪公主》故事原型的證據，就是一面懸掛在城堡中（現為Spessart Museum）的鏡子，這是瑪利亞父親送給後母的禮物，高1.6公尺，上頭還刻著「虛榮」（Amour Propre）。該名女孩瑪利亞的墓碑經修復後，現也在德國班貝格市（Bamberg）的教區博物館中展出。

從「迪士尼的愚蠢」變成美國經典名片

迪士尼在1928年推出世界上第一部有聲卡通《汽船威利號》（Steamboat Willie）後，又於1932年產出第一部彩色卡通《花與樹》（Flowers and Trees），但是華特迪士尼有更大的夢想——一部動畫電影，也就是《白雪公主》的誕生。

要完成他的夢想，華特·迪士尼只能用盡一切為製作這部電影奮鬥，起初《白雪公主》製作預算預估為25萬美元，為普通短篇電影預算的10倍，更因為華特迪士尼的完美主義，製作預算一天比一天貴，最終預算約為150萬美元。

他不得不抵押自己的房子，還得和美國銀行貸款，為了說服銀行，迪士尼先是給銀行方看過了粗剪版的《白雪公主》，看完電影後，銀行方認為這部片會賺大錢，於是才通過了這筆貸款。

圖片來源：IMDb

當時華特·迪士尼的兄弟兼商業夥伴洛伊·迪士尼（Roy Disney）和他的妻子都紛紛說服他放棄這部電影，許多美國影評還說沒人會願意花錢進戲院看一部「卡通」，好萊塢電影業在製作電影的過程中也嘲笑它是「迪士尼的愚蠢」。

後來在好萊塢Carthay Circle戲院上映，首演時出席的名人觀眾有卓別林、卡萊葛倫、雪莉坦普等，大家都在電影結束後起立鼓掌，迪士尼的《白雪公主》獲得了巨大成功與迴響，片中歌曲《Some Day My Prince Will Come》、《Heigh-Ho》等都風靡一時，也造就了經典。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標：改編自殘酷的《格林童話》：迪士尼首部長篇動畫《白雪公主》原來真有其事?

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航