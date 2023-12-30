愛家好男人李善均疑涉毒輕生，韓國近年毒品犯罪猖獗，年增近五成創新高
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對於毒品氾濫，韓國警方今年3月至11月期間與各地警察廳合作強化緝毒，並與海關、國家情報院等單位合作，攔截境外流入毒品。大檢察廳也針對近期引發社會問題的醫療用管制藥品濫用加強調查。
回顧2023年南韓演藝圈，演員李善均、劉亞仁沾毒自毀形象，尤其李善均27日疑似輕生陳屍首爾車內，享年48歲，震驚外界。隨著李善均死亡，警方將結束涉毒調查工作。然而，韓國毒品犯罪猖獗，今年1到10月緝捕毒品相關罪犯人數較去年同期增近5成，創歷史新高，其中逾三成年齡在10至29歲之間，有年輕化傾向，引發外界關注。
李善均留遺書陳屍車內，涉毒案調查終結
奧斯卡獎得獎電影《寄生上流》（Parasite）主角李善均（Lee Sun-kyun）以愛家好男人形象聞名，今年10月傳出涉嫌吸毒，雖然簡易藥檢及以毛髮精密檢測結果皆為陰性，但仍持續遭到外界質疑。
12月27日，李善均被發現陳屍車內。韓聯社（Yonhap）報導，李善均的妻子報警稱丈夫留下類似遺囑的字條後離家。警方出動後，在首爾鐘路區一處公園發現李善均在車內失去意識，並在副駕駛座上發現煤磚。李善均被發現時判斷已死亡，因此未送醫，遺體之後送至首爾大學醫院安置。路透社報導，李善均生前因遭控非法吸毒而接受調查。
李善均所屬經紀公司發布聲明，表示李善均的葬禮將低調舉行，僅邀請遺屬及同事出席；同時呼籲外界停止散布推測性及虛假消息，「讓故人得以不再冤枉地走完最後一程」。
娛樂場所女子供稱：李吸食大麻及K他命
據警方調查，一名娛樂場所職員A女供稱，李善均至少5次在她家吸食大麻及K他命，警方至今已傳喚李善均3次。最近一次在23日至24日的審問長達19小時，李善均透過律師向警方遞交意見書，要求對自己及證人測謊，並表示「很冤枉」，隨即於27日傳出惡耗。
對於李善均逝世，警方表示遺憾，表示未在調查期間施壓。而李善均涉嫌吸毒案件因當事人死亡、公訴權消滅，將停止對李善均的所有調查工作，但警方將持續對涉及吸毒、恐嚇脅迫等罪嫌的相關人員進行調查。
GD不送檢結案，劉亞仁涉四種管制藥品遭起訴
另外，韓團BIGBANG隊長「GD」G-Dragon原本10月爆染毒，後來接受警方調查，毛髮、指甲精密鑑定，檢測連三次陰性，仁川警察廳最終以GD無吸毒嫌疑、不送檢結案。警方遭質疑是否僅憑一面之詞立案，進行不合理的調查。GD對於動作或語調被懷疑是吸毒副作用，他回應那是長期演藝生涯中產生的習慣，講話內容因為經常被曲解，讓他更加謹慎，才會感覺不自然。
劉亞仁也涉嫌在2020年至2022年，以美容名義使用「牛奶針」麻醉劑異丙酚、鎮靜安眠藥物導眠靜（Midazolam）、K他命與麻醉劑（Remimazolam）等管制藥品。檢方10月19日以違反毒品管理法、吸食與教唆吸食大麻、教唆湮滅證據、違反詐欺等罪嫌起訴劉亞仁，並追捕逃往海外的其他共犯。
韓國毒品犯罪人數年增近五成！創歷年新高
據《中央社》報導，韓國毒品犯罪特別調查本部表示，今年1到10月共逮捕2萬2393名毒品相關罪犯，較去年同期增加47.5％；其中涉及毒品走私、販賣及製造者共7301人，較去年同期增加82.9％。
調查本部表示，透過社群媒體、暗網、境外購物等流通毒品的方式愈發活躍，使10、20多歲年輕族群接觸毒品的門檻降低，犯案人數也因此大增。今年各相關單位加強緝毒也是造成被捕人數大增的原因之一。
對於毒品氾濫，韓國警方今年3月至11月期間與各地警察廳合作強化緝毒，並與海關、國家情報院等單位合作，攔截境外流入毒品。大檢察廳也針對近期引發社會問題的醫療用管制藥品濫用加強調查。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：48歲李善均涉毒疑輕生 韓國毒品犯罪人數年增近5成！
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
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- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。