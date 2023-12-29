2024總統政見會最終場分析：柯文哲策略加分，侯友宜不失分，賴清德「由攻轉守」現隱憂

最後一場的總統政見發表會，看起來各自都做了一些調整，也都跟上了國中生割喉案重大社會事件腳步，以下依發言序簡述心得。

柯文哲：策略加分，但忽略了一些細節

表現更加進入狀況，除了鋪陳政見外，也多融入了不少批藍打綠的環節，藉以突顯出柯文哲與藍綠的差異。這一點之所以重要，在於若沒較好的突顯，所有的政見主張除非不具可行性或是有排它性，否則都能較為輕易的被大黨吸納，從而降低吸引力。

比較可惜的不是政見會本身，而是政見會之前的過程。往稍遠點講，如果藍軍的對中立場不讓人放心，那麼上個月為何要藍白合？往最近點說，如果開始要展現批判火力，第一場政見會後，何必說藍綠在政見會上示範何謂惡鬥？一般有在關心政見會的民眾，很自然會對此產生基本的疑問。

但這也沒辦法，事已至此，只能想辦法多做挽回。

以政見會本身來說，有快速的回應，以及試著拉出差異性，這一點對於現今的柯文哲來說是較為加分的策略沒錯。而最後結束時快速離場，在畫面呈現上較不討喜，予人過於倉促不穩重的印象，可能是沒特別考慮到那樣的細節表現。

Photo Credit: 中央社

侯友宜：維持先前基調不失分

三組候選人當中，最善用國中生割喉案，相較其他兩組，不僅只是默哀及提出部分補救措施，而是用了幾乎整整第一輪來談論此事件，擴及治安及安全網，符合侯友宜的專業背景。

對於短期熱點事件來說，雖然推動政策的方向不見得人人同意，但已起到讓人印象最為深刻的作用，同時不太會記得事件本身就發生在新北市。唯一的小缺點，就是特意要表現出哀戚的情緒上不夠自然，讓人不知為何略感尷尬。

其餘部分則基本維持先前的基調，不主動攻擊柯文哲，但回應柯文哲的質疑。攻擊民進黨之餘，提出部分主張的政策來。整體來說，應該是場不會失分的政見會表現。

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賴清德：正面訴求，打法略趨保守

延續第二場開始走向正面訴求的基調，第三場的方式類似，也提升了更多對於願景的說明。

優點是讓人覺得對於未來的規劃很充分，缺點則是聽完後很難留下什麼印象。這可能是由於近期的民調，顯示出重新獲得較大差距的優勢，所以打法又略趨保守，希望減少犯錯機會來獲得最後勝利。

對照第一場政見會的火力，讓人思考是否是打算將重大交鋒議題全擺在辯論會上發揮，所以盡量採取寧可犧牲關注度，也要以穩健方式來走完後兩場政見會。當然身為領先者減少犯錯是常規策略沒錯，但對於選情較為趨冷的綠軍來說，如果辯論會上沒有出現期待水準以上的攻防，那麼現在的策略形同喪失一些催票的機會，可能會是一個隱憂。

Photo Credit: 中央社

綜觀三場政見會，柯文哲是漸入佳境逐漸找到節奏，可惜在場外的一些作為削弱了得分的幅度；侯友宜幾乎場場主攻，不過看起來也始終找不到足以逆轉的著力點；賴清德則是由攻轉守，讓人聯想到AlphaGo風格，不求大幅擴張勝果，但求穩步收下勝利。

不過選舉畢竟是理性之餘揉合更多激情，最後階段的保守有時也是種冒險。而比起較為沉悶的政見會，重頭戲則是辯論會，欲知能否再掀高潮，且看週六分曉。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航