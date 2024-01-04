美國的中東政策核心是「破碎化」，確保歐亞「邊緣地帶」難以出現強大的單一政治實體
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坐落於地中海東岸到印度洋之間邊緣地帶的中東地區，歷史上曾經出現過進軍歐洲的強權。美國需要考量的是避免中東各國藉由支持巴勒斯坦而結束破碎地帶的現況，甚至成為「全球南方」整合的先聲。如何平衡的表述以阿衝突，不只是中東戰略的層面，而是能否維持歐亞大陸霸權、防範中俄介入的課題。
美國作為中東地區的主要行為者，來自於第二次世界大戰後取代英國的霸權身份，但是與「猶太－巴勒斯坦」的關係在1914年便於美國內部萌發，兩者之間的關係性建構甚至比權力質性由來更久。
1914 年，法學學者布蘭岱斯（Louis Brandeis）推動美國猶太復國主義者聯合會（Zionist Organization of America）的成立，並且開始遊說建立猶太國家，美國猶太人才開始有著較為明確的建國理念，並且成為美國國內重要的利益團體。
即使如此，美國的中東政策仍秉持現實主義的原則，合理的運用軍事與非軍事的能力，將斯皮克曼（Nicholas Spykman）指稱的歐亞大陸邊緣地帶（Rimland）化為破碎地帶（shatter belt），使得當地不會再次出現歷史上曾有過的強大政治實體，確保美國的影響力能覆蓋於地中海東岸到印度洋地區的邊緣地帶。
以色列建國讓邊緣地帶更破碎
1922年，由於鄂圖曼土耳其於第一次世界大戰後解體，國際聯盟（League of Nation）委託英國託管巴勒斯坦地區，猶太族裔陸續遷入該地，第二次世界大戰結束後更達到60萬人的規模，事實上據有地中海東岸地緣政治地圖的關鍵一隅。
1947年11月29日，聯合國大會通過181號決議，確定支持在巴勒斯坦託管地推行分治方案，個別成立猶太國家與阿拉伯國家，地中海東岸到印度洋沿岸地區的邊緣地帶更為破碎，當地的身份認同問題更因此凌駕於現代性發展的議程，使得當地的發展更為停滯。
原先在歐洲與亞洲的邊界已有著什葉派與遜尼派的教派對立，民族上更有阿拉伯、突厥斯坦、庫德斯坦，以及波斯之間的交錯縱橫，使得原先內生性的地緣政治破碎帶出現新的外部變因，躍升為同時作為東西文明與冷戰期間兩極抗衡的競逐場域。從阿拉伯半島的葉門到庫德斯坦都能見到東西方集團的武器系統，以及各種活躍的代理人團體。
千年不變的歷史性地緣支點
從主要的權力結構來看，由於鄂圖曼土耳其統治時期的歷史因素，土耳其與阿拉伯國家的關係大體而言並不和睦。另一方面，俄國南向印度洋和地中海的企圖從未減弱，至今仍在敘利亞的托土斯（Tartus）和赫梅敏（Hmeimim）維持基地。土耳其因此也得和西方國家保持關係，透過多邊關係的平衡，確保自身的安全與影響力。
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