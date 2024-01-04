開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2024/01/04,
中東

美國的中東政策核心是「破碎化」，確保歐亞「邊緣地帶」難以出現強大的單一政治實體

美國的中東政策核心是「破碎化」，確保歐亞「邊緣地帶」難以出現強大的單一政治實體
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

坐落於地中海東岸到印度洋之間邊緣地帶的中東地區，歷史上曾經出現過進軍歐洲的強權。美國需要考量的是避免中東各國藉由支持巴勒斯坦而結束破碎地帶的現況，甚至成為「全球南方」整合的先聲。如何平衡的表述以阿衝突，不只是中東戰略的層面，而是能否維持歐亞大陸霸權、防範中俄介入的課題。

美國作為中東地區的主要行為者，來自於第二次世界大戰後取代英國的霸權身份，但是與「猶太－巴勒斯坦」的關係在1914年便於美國內部萌發，兩者之間的關係性建構甚至比權力質性由來更久。

1914 年，法學學者布蘭岱斯（Louis Brandeis）推動美國猶太復國主義者聯合會（Zionist Organization of America）的成立，並且開始遊說建立猶太國家，美國猶太人才開始有著較為明確的建國理念，並且成為美國國內重要的利益團體。

即使如此，美國的中東政策仍秉持現實主義的原則，合理的運用軍事與非軍事的能力，將斯皮克曼（Nicholas Spykman）指稱的歐亞大陸邊緣地帶（Rimland）化為破碎地帶（shatter belt），使得當地不會再次出現歷史上曾有過的強大政治實體，確保美國的影響力能覆蓋於地中海東岸到印度洋地區的邊緣地帶。

以色列建國讓邊緣地帶更破碎

1922年，由於鄂圖曼土耳其於第一次世界大戰後解體，國際聯盟（League of Nation）委託英國託管巴勒斯坦地區，猶太族裔陸續遷入該地，第二次世界大戰結束後更達到60萬人的規模，事實上據有地中海東岸地緣政治地圖的關鍵一隅。

1947年11月29日，聯合國大會通過181號決議，確定支持在巴勒斯坦託管地推行分治方案，個別成立猶太國家與阿拉伯國家，地中海東岸到印度洋沿岸地區的邊緣地帶更為破碎，當地的身份認同問題更因此凌駕於現代性發展的議程，使得當地的發展更為停滯。

原先在歐洲與亞洲的邊界已有著什葉派與遜尼派的教派對立，民族上更有阿拉伯、突厥斯坦、庫德斯坦，以及波斯之間的交錯縱橫，使得原先內生性的地緣政治破碎帶出現新的外部變因，躍升為同時作為東西文明與冷戰期間兩極抗衡的競逐場域。從阿拉伯半島的葉門到庫德斯坦都能見到東西方集團的武器系統，以及各種活躍的代理人團體。

千年不變的歷史性地緣支點

從主要的權力結構來看，由於鄂圖曼土耳其統治時期的歷史因素，土耳其與阿拉伯國家的關係大體而言並不和睦。另一方面，俄國南向印度洋和地中海的企圖從未減弱，至今仍在敘利亞的托土斯（Tartus）和赫梅敏（Hmeimim）維持基地。土耳其因此也得和西方國家保持關係，透過多邊關係的平衡，確保自身的安全與影響力。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2023以巴衝突”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。