美國的中東政策核心是「破碎化」，確保歐亞「邊緣地帶」難以出現強大的單一政治實體

美國作為中東地區的主要行為者，來自於第二次世界大戰後取代英國的霸權身份，但是與「猶太－巴勒斯坦」的關係在1914年便於美國內部萌發，兩者之間的關係性建構甚至比權力質性由來更久。

1914 年，法學學者布蘭岱斯（Louis Brandeis）推動美國猶太復國主義者聯合會（Zionist Organization of America）的成立，並且開始遊說建立猶太國家，美國猶太人才開始有著較為明確的建國理念，並且成為美國國內重要的利益團體。

即使如此，美國的中東政策仍秉持現實主義的原則，合理的運用軍事與非軍事的能力，將斯皮克曼（Nicholas Spykman）指稱的歐亞大陸邊緣地帶（Rimland）化為破碎地帶（shatter belt），使得當地不會再次出現歷史上曾有過的強大政治實體，確保美國的影響力能覆蓋於地中海東岸到印度洋地區的邊緣地帶。

以色列建國讓邊緣地帶更破碎

1922年，由於鄂圖曼土耳其於第一次世界大戰後解體，國際聯盟（League of Nation）委託英國託管巴勒斯坦地區，猶太族裔陸續遷入該地，第二次世界大戰結束後更達到60萬人的規模，事實上據有地中海東岸地緣政治地圖的關鍵一隅。

1947年11月29日，聯合國大會通過181號決議，確定支持在巴勒斯坦託管地推行分治方案，個別成立猶太國家與阿拉伯國家，地中海東岸到印度洋沿岸地區的邊緣地帶更為破碎，當地的身份認同問題更因此凌駕於現代性發展的議程，使得當地的發展更為停滯。

原先在歐洲與亞洲的邊界已有著什葉派與遜尼派的教派對立，民族上更有阿拉伯、突厥斯坦、庫德斯坦，以及波斯之間的交錯縱橫，使得原先內生性的地緣政治破碎帶出現新的外部變因，躍升為同時作為東西文明與冷戰期間兩極抗衡的競逐場域。從阿拉伯半島的葉門到庫德斯坦都能見到東西方集團的武器系統，以及各種活躍的代理人團體。

千年不變的歷史性地緣支點

從主要的權力結構來看，由於鄂圖曼土耳其統治時期的歷史因素，土耳其與阿拉伯國家的關係大體而言並不和睦。另一方面，俄國南向印度洋和地中海的企圖從未減弱，至今仍在敘利亞的托土斯（Tartus）和赫梅敏（Hmeimim）維持基地。土耳其因此也得和西方國家保持關係，透過多邊關係的平衡，確保自身的安全與影響力。