CIA在中國的線人網絡被抄，美國情報官員坦承難打進習近平決策圈

文：德國之聲中文網

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）早前表示，被拜登（Joe Biden）政府列為美國安全最大威脅的中國，仍是CIA的任務首要目標。但情報官員指出，自10年前美國佈署在中國地面的線人網絡被破壞後，至今仍還無法重建。這也導致今日的美國對中國領導人習近平及其核心圈子的瞭解有限，難以窺探他們就台灣等關鍵安全問題的機密情資。

《華爾街日報》近日引述多名前任及現任國安官員的說法稱，中國10年前有系統性的抓捕CIA佈署在中國的情報網，多達20名美方線民遭處決或監禁，其中還不乏北京高階官員。

儘管美方近年來持續重建在中國的人力情蒐能力，但官員指出，美國如今對於習近平及他身邊的核心決策圈，在台灣等關鍵安全議題上的秘密審議瞭解有限。一名前資深情報官員坦言，「我們對中國的領導計畫和意圖根本沒有真正的瞭解。」

美中互抓間諜

事實上，隨著美中競爭加劇，雙方光是在今年就多次公開宣稱抓獲對方的間諜。

今年8月，美國司法部起訴了2名華裔海軍士兵，其中一名22歲的已經歸化為美國公民的魏金超，被檢方指控向中國提供海軍機密訊息，而且首次跟中方人員接觸時仍在申請歸化，但依舊向對方提供包含海軍艦艇上的武器系統在內的敏感軍事資料。

另外一名遭起訴的為26歲美國海軍下士趙文恆。美國檢方指出，趙文衡在服役期間，收受中方賄賂，將涉及軍事的敏感照片和影片提供給中國情報官員而被美方逮捕，並於今年10月認罪。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇當時回應：「美國政府和媒體經常炒作與中國有關的所謂間諜案件。中方堅決反對美方無端中傷和抹黑中國。」

不過，就在美方公佈這兩起海軍間諜案後，中國也在短短10天內先後宣佈逮捕2名在海外遭到美方人員策反的中國公民。

中國國家安全部在8月11日聲稱，逮捕中國某軍工集團一名曾姓職員，指他在公派至義大利留學進修期間，遭美國駐義大利大使館的CIA探員滲透，對方承諾給付巨額報酬並協助他舉家移民赴美，換取中國「核心秘密情報」。

另一名39歲的郝姓涉案人則為某國家部委幹部，在日本留學期間結識美國駐日使館官員，進而認識CIA人員，還與美方簽署「參諜協議」、培訓及考核，返國後按照美方要求進入「國家部委」工作，在中國境內與美方人員多次秘密接觸，包括提供情報以及收取間諜活動費用。

從一連數起的案例就可以看出，如今美中之間除了在檯面上因貿易、科技、人權等議題上出現分歧，檯面下的情報戰也持續升溫。不僅美國積極重建在中國的情報網絡，中國也在實施反間諜行動的同時，持續對美國進行情蒐。

中國官媒：美國自證其罪

對此，中國官媒《環球時報》週四（12月28日）發表社論指出，CIA公開宣揚對中國進行間諜行為，或許是想誇大自己的價值，以便向國會索取更多的預算支持，但這更是「自證其罪」。

社論說，美國在炒作、攻擊所謂「中國間諜」話題時，從來拿不出確鑿證據，總是先給中國潑髒水，然後要求中國「自證清白」。 而《華爾街日報》的報導，說明美國很清楚「間諜」行為的不正當性，但自己說起來卻大言不慚，一副「你們拿我也沒辦法」的樣子。

社論表示，美國認為中國無時無刻不在監視美國各地的軍事基地、監聽他們的敏感資訊、偷竊他們的重要文件等等。 而美國有著世界上最強大的國力，卻在安全上表現得草木皆兵。如果說外界過去對此感到難以理解，那麼該報導正好表明，美國的恐懼恰恰來自於自身的行為。

社論還說，該文還證明中國的反間諜工作是卓有成效的。中國打破了美國的在華間諜網，並讓它在10年期間不能重建，「這是（中國）反間諜工作的一大成果」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：美國對中情報網破口 難打進習近平決策圈

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航