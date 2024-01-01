貴賓狗的13個有趣冷知識：狗界智商第二高、曾是馬戲團明星犬種、眼淚竟然有顏色？

文：Cold知識

貴賓狗是一種非常聰明、可愛、活潑的狗狗，很多人都喜歡他們的泰迪熊外型和捲毛。但你知道貴賓狗還有很多有趣的秘密嗎？今天要跟你分享貴賓狗的13個冷知識，讓你更了解這個犬種的魅力。

1. 貴賓狗有四種不同的體型

貴賓狗可以分為標準型、迷你型、玩具型和茶杯型，這四種體型的差異主要是依據體重和身高來區分的。

標準型貴賓是最原始的體型，體重約20-30公斤，肩高超過38公分，有巨型貴賓之稱。迷你型貴賓體重約6-10公斤，肩高約28-38公分，是台灣常見的體型。

玩具型貴賓體重約3-5公斤，肩高約24-28公分，也是台灣常見的體型。

茶杯型貴賓體重約1.5-2公斤，肩高約16-23公分，是最小的體型，非常可愛。

2. 貴賓狗的智商是狗界第二名

貴賓狗是非常聰明的狗狗，根據英國哥倫比亞大學心理學家Stanley Coren的研究，貴賓狗的智商是狗狗中排名第二的，僅次於邊境牧羊犬，是最聰明的小型犬。

貴賓狗學習新指令平均只需要重覆5次就能學會，服從率高達95％以上，是非常容易訓練的狗狗。

3. 貴賓狗原本是水獵犬

貴賓狗的動作敏捷，彈跳力高，一開始其實是屬於水獵犬的一種。貴賓狗的英文名稱是Poodle，在德文中有「水花飛濺」的意思，就像貴賓從水中拖出獵物所飛濺的水花一樣。

貴賓狗的法文名字Caniche則是來自法語的canard，意思是「鴨子」，因為貴賓狗擅長獵捕水鳥，尤其是鴨子。所以，貴賓狗的名字其實是反映了他們的能力和特長。

4. 貴賓狗的獨特修剪方式與打獵有關

貴賓狗的修剪方式有很多種，有些看起來很奇特，但其實都有它的原因。胸部附近的長毛在冰冷的水中可以保護重要器官，下半身剃短毛可以減少游泳時的阻力，但腿上一簇簇的毛有助於在水中游泳提供推力。

尾巴上的毛球可以讓主人在水中找到貴賓的位置，耳朵上的毛可以保護耳朵不受水和污染物的侵害。

5. 貴賓狗的毛色有很多種

貴賓狗的毛色有很多種，有紅色、棕色、黑色、灰色、白色、杏色、奶油色等等，而且每種毛色的貴賓狗的個性也有些差異。紅貴賓的性格比較平穩且開朗活潑，一般來說比較親近人。

棕貴賓就比較「我行我素」，但一樣喜歡人類，也喜歡其他狗類。黑貴賓的個性大部分都比較冷靜，不過也有脾氣暴躁的情況，對於事情的好惡非常分明。

灰貴賓則是喜歡撒嬌，雖然也有個性活潑的情況，但大多個性都比較害羞。

白貴賓的個性比較多疑且慎重，因為頭腦很聰明，所以很好訓練。不過白貴賓的皮膚狀況比較不好，需要多加留意。

杏色貴賓的個性比較神經質，也比較怕生，不太容易和其他狗相處，不過也有少數杏貴賓個性活潑、開朗。

奶油貴賓的性格比較獨特，有時對主人很忠誠，有時又很任性。

6. 貴賓狗是馬戲團的明星

貴賓狗因為聰明又容易訓練，愛活動還有逗趣的外表，經常在馬戲團中演出，尤其是在法國。貴賓狗可以學會很多特技，像是走鋼絲、騎馬、跳火圈等等，而且還可以穿上各種華麗的服裝，讓觀眾們驚艷不已。

7. 貴賓狗是非常黏人的狗狗

貴賓狗是非常黏人的狗狗，他們喜歡和人們玩耍、喜歡有人陪，也喜歡吠叫，但很多時候的吠叫是因為他們開心或是想要引起主人的注意。

貴賓狗的愛撒嬌的個性搭配無辜可愛的眼神，具有融化人心的能力，常使人們出現過度溺愛的傾向，主人要小心他們容易出現行為偏差或是分離焦慮的問題。

貴賓狗需要主人的關愛和陪伴，但也要適時的給他們一些空間和自主性，讓他們學會獨立和自信，這樣才能讓貴賓狗更健康和快樂。

8. 貴賓狗的毛不會掉，但仍然可能引起過敏

貴賓狗的毛是屬於捲毛的類型，他們的毛不會掉落在地上或是沾黏在衣服上，所以很多人認為貴賓狗是不會引起過敏的狗狗。但其實貴賓狗的毛還是會脫落，只是會被其他的毛纏住，所以需要定期的梳理和修剪，否則會形成毛結，影響貴賓狗的健康和美觀。

而且貴賓狗的皮屑、唾液和尿液也可能會引起過敏，所以並不是所有的過敏者都適合飼養貴賓狗。

9. 貴賓狗的壽命很長

貴賓狗的壽命很長，一般來說可以活到12到15歲，有些甚至可以活到20歲以上。

貴賓狗的壽命和他們的體型、健康狀況、飲食習慣、運動量等因素有關，一般來說體型越小的貴賓狗壽命越長，而且要避免貴賓狗過胖或是過瘦，要給他們均衡的營養和適量的運動，還要定期的檢查他們的牙齒、眼睛、耳朵等部位，預防一些常見的貴賓狗的疾病，像是白內障、耳炎、髖關節發育不良等等。

10. 貴賓狗的眼淚有顏色

貴賓狗的眼淚有顏色，通常是紅色或是棕色的，這是因為貴賓狗的眼淚中含有一種叫做porphyrin的物質，這種物質在接觸到空氣後會氧化，產生顏色。

貴賓狗的眼淚會染色他們的毛，讓他們看起來像是哭過一樣，這種現象叫做眼淚痕。貴賓狗的眼淚痕有很多可能的原因，像是眼睛受到刺激、眼睛感染、眼睫毛異位、眼睛結構不正常、過敏反應等等，所以要定期的清潔貴賓狗的眼睛，並且觀察他們的眼淚痕的狀況，如果有異常的話要及時的就醫。

11. 貴賓狗的鼻子會變色

貴賓狗的鼻子會變色，這是因為貴賓狗的鼻子上的色素細胞會受到一些因素的影響，像是季節、溫度、日照、荷爾蒙、遺傳等等，導致色素細胞的活性減低或是增加，讓鼻子的顏色變淡或是變深。

這種現象叫做「Snow Nose」或是「Winter Nose」，通常發生在冬天，因為冬天的日照時間較短，色素細胞的活性較低，所以鼻子的顏色會變淡，有些甚至會變成粉紅色。

不過這種現象通常是暫時的，到了春天或是夏天，鼻子的顏色會恢復正常。

12. 貴賓狗的耳朵很容易發炎