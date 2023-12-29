緬因州宣布將川普從總統初選除名，最高法院裁決將左右川普角逐2024總統候選人資格
我們想讓你知道的是
繼科羅拉多州之後，「藍州」緬因州再對川普參選資格開第二槍。緬因州州務卿貝洛斯28日宣布，根據美國憲法第14修正案中的「叛亂條款」，將美國前總統川普從初選中除名。目前，兩州決議皆以上訴最高法院，判決若出，將決定川普能否角逐2024總統大位。
美國緬因州州務卿貝洛斯（Shenna Bellows）28日宣布，根據美國憲法第14修正案中的「叛亂條款」，將美國前總統川普（Donald Trump）從初選中除名。
繼科羅拉多州，緬因州成為第2個取消川普參選資格的州，但兩州都暫緩他們的決定，以便川普陣營上訴最高法院，。
憲法第14修正案是什麼？川普適用嗎？
美國憲法第14修正案第三款，俗稱「叛亂條款」，明定任何曾經以美國公職人員身份，宣示效忠美國憲法的人，若參與叛亂或試圖顛覆國家，則不得再次參選正副總統、參眾議員或其他美國政府文職。
條文中指稱的「美國公職人員」包括國會議員、政府官員、以及各州司法官和行政人員，卻未討論「總統」是否包含在內。
12月19日，科羅拉多州先行對川普的參選資格開第一槍。該州法院7名法官以4比3判決通過，認定川普不得參與總統初選。
針對「總統」是否適用該條文，《國會山報》報導，貝洛斯引用科羅拉多州最高法院的判決，指出修正案確實適用於總統職位。
而關於川普的「行為」是否適用？《華盛頓郵報》和《CNN》報導，貝洛斯認定，從反對者提交的各項證據和記錄顯示，國會事件是由川普的指示下發生的。她補充，在暴動發生前，川普利用舞弊和虛假陳述激怒他的支持者，「將他們引向國會，阻擾選舉。」
貝洛斯說，她毫不費力地就可以判定國會山莊事件是符合憲法所定義的「叛亂」，稱川普意圖煽動不法行為，以阻止權力移交。
貝洛斯也在決議書中寫道，她有法律義務遵守憲法第14修正案叛亂條款，將川普從初選中剔除。她也說，根據緬因州的選舉法規，她的職責是要確保初選候選人，是具備參選和任職資格的。
對此，川普團隊隨即向美國最高法院提出上訴。川普競選團隊發言人史帝芬．張（Steven Cheung）指責貝洛斯是「惡毒的左派」。他說道，藍州（民主黨籍執政的州）民主黨人士的行為是魯莽且違憲的，此舉中止美國選民的公民權利。
喪失初選資格的川普還能繼續選總統嗎？
川普的候選資格受到初選結果左右。《華盛頓郵報》指出，共和黨要等到各州初選結果，以及7月舉行的全國大會後，才會正式公佈代表共和黨角逐總統大位的候選人。
科羅拉多州、緬因州和其他10多個州，將在明（2024）年3月5日舉行初選。目前，兩州選擇暫時擱置他們的決議，好讓川普陣營能夠上訴到最高法院。科羅拉多州將延後到1月4日宣布最終裁決，緬因州則未說明。
因此，最高法院的裁決將決定川普能否出現在初選選票上。
《CBC》報導，最高法院針對科羅拉多州裁決所做出的判決，屬於「憲法層級」的問題。也就是說，最高法院的決定會讓單一州的決議，擴張到全國性的「資格問題」，左右川普的初選資格。
不過，《CBC》提到，就選舉政治層面，這個案件不會影響科羅拉多州的結果，因為在過去20年，從來沒有共和黨人贏下科羅拉多州。
除科羅拉多州和緬因州，密西根州、威斯康辛州、亞利桑那州、德州等地也曾提出取消川普參加初選的決議，但遭到各州法院駁回，案件仍在上訴中。
針對科羅拉多州的裁定，《CBC》訪問多名法律學者並指出，最高法院若裁定科羅拉多州勝訴，對川普而言是「致命的」，這意味著他將失去資格。
但若法院判決，「失格」的結果僅限科羅拉多州適用，或提出程序問題以政治問題來看此案，又或是拖延判決，留給川普一條出路，則有可能讓川普能繼續參選。
據報導，多數法官對「參與」、「叛亂」、「官員」等修正案條文文字的適用，意見分歧。因此，最高法院也有可能撤銷科羅拉多州判決，這也意味著川普能夠繼續競逐共和黨在2024年總統大選的候選人一位。
新聞來源
- Maine’s top election official removes Trump from 2024 primary ballot（CNN）
- Donald Trump removed from Maine primary ballot by secretary of state（The Washington Post）
- Maine becomes 2nd state to disqualify Trump from ballot（The Hill）
- Maine removes Donald Trump from primary ballot, the 2nd state to bar former president（CBC）
- Could Trump be disqualified from running? Here are 5 potential outcomes to historic court case（CBC）
延伸閱讀
- 川普初選資格遭取消，但他還是能選到底？一文看懂科羅拉多最高法院裁決影響
- 禁川普參與初選，美國科羅拉多法官接獲死亡威脅；密西根州最高法院不同調駁回聲請
- 科羅拉多禁川普初選、特檢「加速裁決」遭駁回，最高法院將如何影響2024美國大選？
- 【國際大風吹】川普恐失去競選資格、拜登面對彈劾調查，2024美國大選換誰來選？
- 2024超級選舉年：10場值得關注的選舉，你最在意哪個？哪些與台灣有關？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
“2024美國總統大選”的相關議題
- 2023-12-29 緬因州宣布將川普從總統初選除名，最高法院裁決將左右川普角逐2024總統候選人資格
- 2023-11-10 常與拜登唱反調的資深議員曼欽宣布「不選了」，外媒：替對手共和黨明年大選提供好機會
- 2023-09-27 拜登搶先川普出席汽車工會罷工、支持調薪40％，外媒：為爭取搖擺州工人選票
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。