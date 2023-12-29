緬因州宣布將川普從總統初選除名，最高法院裁決將左右川普角逐2024總統候選人資格

美國緬因州州務卿貝洛斯（Shenna Bellows）28日宣布，根據美國憲法第14修正案中的「叛亂條款」，將美國前總統川普（Donald Trump）從初選中除名。

繼科羅拉多州，緬因州成為第2個取消川普參選資格的州，但兩州都暫緩他們的決定，以便川普陣營上訴最高法院，。

憲法第14修正案是什麼？川普適用嗎？

美國憲法第14修正案第三款，俗稱「叛亂條款」，明定任何曾經以美國公職人員身份，宣示效忠美國憲法的人，若參與叛亂或試圖顛覆國家，則不得再次參選正副總統、參眾議員或其他美國政府文職。

條文中指稱的「美國公職人員」包括國會議員、政府官員、以及各州司法官和行政人員，卻未討論「總統」是否包含在內。

12月19日，科羅拉多州先行對川普的參選資格開第一槍。該州法院7名法官以4比3判決通過，認定川普不得參與總統初選。

針對「總統」是否適用該條文，《國會山報》報導，貝洛斯引用科羅拉多州最高法院的判決，指出修正案確實適用於總統職位。

而關於川普的「行為」是否適用？《華盛頓郵報》和《CNN》報導，貝洛斯認定，從反對者提交的各項證據和記錄顯示，國會事件是由川普的指示下發生的。她補充，在暴動發生前，川普利用舞弊和虛假陳述激怒他的支持者，「將他們引向國會，阻擾選舉。」

貝洛斯說，她毫不費力地就可以判定國會山莊事件是符合憲法所定義的「叛亂」，稱川普意圖煽動不法行為，以阻止權力移交。

貝洛斯也在決議書中寫道，她有法律義務遵守憲法第14修正案叛亂條款，將川普從初選中剔除。她也說，根據緬因州的選舉法規，她的職責是要確保初選候選人，是具備參選和任職資格的。

對此，川普團隊隨即向美國最高法院提出上訴。川普競選團隊發言人史帝芬．張（Steven Cheung）指責貝洛斯是「惡毒的左派」。他說道，藍州（民主黨籍執政的州）民主黨人士的行為是魯莽且違憲的，此舉中止美國選民的公民權利。

喪失初選資格的川普還能繼續選總統嗎？

川普的候選資格受到初選結果左右。《華盛頓郵報》指出，共和黨要等到各州初選結果，以及7月舉行的全國大會後，才會正式公佈代表共和黨角逐總統大位的候選人。

科羅拉多州、緬因州和其他10多個州，將在明（2024）年3月5日舉行初選。目前，兩州選擇暫時擱置他們的決議，好讓川普陣營能夠上訴到最高法院。科羅拉多州將延後到1月4日宣布最終裁決，緬因州則未說明。

因此，最高法院的裁決將決定川普能否出現在初選選票上。

《CBC》報導，最高法院針對科羅拉多州裁決所做出的判決，屬於「憲法層級」的問題。也就是說，最高法院的決定會讓單一州的決議，擴張到全國性的「資格問題」，左右川普的初選資格。

不過，《CBC》提到，就選舉政治層面，這個案件不會影響科羅拉多州的結果，因為在過去20年，從來沒有共和黨人贏下科羅拉多州。

除科羅拉多州和緬因州，密西根州、威斯康辛州、亞利桑那州、德州等地也曾提出取消川普參加初選的決議，但遭到各州法院駁回，案件仍在上訴中。

針對科羅拉多州的裁定，《CBC》訪問多名法律學者並指出，最高法院若裁定科羅拉多州勝訴，對川普而言是「致命的」，這意味著他將失去資格。

但若法院判決，「失格」的結果僅限科羅拉多州適用，或提出程序問題以政治問題來看此案，又或是拖延判決，留給川普一條出路，則有可能讓川普能繼續參選。

據報導，多數法官對「參與」、「叛亂」、「官員」等修正案條文文字的適用，意見分歧。因此，最高法院也有可能撤銷科羅拉多州判決，這也意味著川普能夠繼續競逐共和黨在2024年總統大選的候選人一位。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範