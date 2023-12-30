為何山本由伸是大谷翔平爭冠的基石？解析道奇的操盤與完全體有多強！

文：劍花Charlie

大谷翔平爭冠之心路人皆知，於是道奇隊為他盤來了Tyler Glasnow，如今又用超越Gerrit Cole的投手史上最大約，拿下日職最強投手山本由伸！這一切都是為了衝擊冠軍所用，那為何這一次簽約對於爭冠更是重中之重呢？在投手大谷2025年復出後，組成完全體後，道奇這支宇宙戰艦還會有弱點嗎？他們兩個人又有什麼難題擋在他們面前呢？

山本的實力如何

這幾天網路上已經很多討論山本由伸實力的文章，大體上都是引用The Athletics專欄作家、Stuff+共同發明者Eno Sarris的文章。該文以改造後FIP-68的藍鳥王牌Kevin Gausman為樣板之一，對於山本有極高的評價。不過FanGraphs網站的ZIPS預測系統則是認為山本大約是ERA+118，並提供3.8WAR的投手，似乎讓不少人認為過低。

以個人立場來說，Eno Sarris綜合了出手點跟垂直進壘角度，會比單用球路位移來的精確。但一方面山本欠缺對右打的決勝球，其滑球評價相對不高，甚至被評為沒有大聯盟平均水準，其他較優秀的球路如曲球跟指叉都是縱向位移，不像大谷有很殺的橫向Sweeper。

另一方面，經典賽的小樣本在預測控球上比較困難，Sarris自己也說過控球需要更高的樣本來確定，像Gausman就是指叉球控球好的不合理的球員，他能將指叉直接塞進右打者內角低的位置，要追上他不容易。更核心的問題是，Stuff+本身計算的是「現在投這個進壘點合適嗎」，不是去計算「進壘點與捕手要位的差異」，跟測量控球本身還是有點差距。因此要說他是Gausman等級的王牌？就看山本能否實現了。

至於ZIPS會給太低嗎？如果假定ERA跟FIP理論上會近似，那ERA+118就差不多是FIP- 82的水準，而2023年投超過150局的投手中，只有15人達到這個成績，完全是一、二號水準的表現！與George Kirby & Jordan Montgomery以及應屆賽揚Blake Snell相仿；至於3.8WAR的輸出，則排在聯盟16名。

所以這個成績有低估嗎？並沒有，反而同樣是很不錯的評價，目前筆者也認為山本能繳出FIP- 80左右的成績，會比千賀來的高，跟大谷生涯平均77相去不遠。

為何能當基石？

那為何山本能當基石呢？又不見得是超級王牌？根本原因是他真的很年輕，幾乎沒看過25歲的投手進入自由市場，距離他開始大幅滑落的33歲還有8到9年，前述ZIPS的預測中，他還能提供道奇7年的3WAR賽季。至於其他30歲的自由球員，先不說要簽到7年都有難度了，7年後Snell等都已經38歲，很難相信還有今天的水準，所以顛峰期長的山本自然也貴。

又也因為巔峰期長，等於球隊長期有一位好投手在陣中，讓操盤上有更多的彈性，有更長的時間線可以運用。舉例來說，費城人在2019年季前跟26歲的Bryce Harper簽下了13年的合約，至今跑了5年，結果Harper還能打出巔峰表現不說，就算2019到2021年費城人新秀養不起來戰績不佳也沒關係，反正合約中的巔峰期很長，他們可以逐年滾動式調整，如找來Kyle Schwarber以及Trea Turner，也讓今天的費城能連續兩年打到NLCS。

教士隊簽下Manny Machado也是如此，儘管2019年全隊除了他跟Tatis Jr.外WAR最高的野手還是Hunter Renfroe的2WAR，很顯然球隊根本還沒準備好爭冠，Machado當年還陷入低潮；但不用怕，畢竟巔峰期還長，球隊可以等他與新秀一起成長；就算Paddack或Grisham等人沒有養好，教士還是可以伺機調整陣容，如今也讓教士隊打進NLCS一次。

綜上可以看到，簽下山本這種年輕的自由球員比起一般自由球員，能帶給球隊更長的巔峰期與時間線，就算球員陷入低潮或是其他球員表現不如預期，球隊也有時間能準備。山本又特別年輕，就算兩、三年後Freeman跟Betts衰退，道奇隊失去奪冠的最好機會後也沒關係，因為山本巔峰期長，道奇大可以圍繞著他重新整理陣容，再發起一次衝冠行動。

所以才說山本是大谷奪冠最重要的基石之一，長遠來看能幫助道奇未來十年陣中都有一名穩定的二、三號投手，大大增加大谷衝擊冠軍的次數，有更多的次數也代表更多奪冠可能性，因此山本當然是大谷想在生涯中奪冠的核心基石。

換作是洋基，現在洋基陣容很老沒錯，Judge跟Cole一個31另一個33，過了五年後他們可能都不行了，但山本還是在顛峰，所以洋基等於用一次簽約，能一次滿足現在的補強與未來的競爭，何樂而不為？

當然你可以說，如果能找到更年輕的球員是不是更好，而那就是自己養出的新秀。但就算道奇隊養成新秀功力再好，今年也養出了Bobby Miller，但新秀從小聯盟到完全成熟，之中的風險還是很高，因為多的是打不出來或打得好但卻是玻璃人的。

另外更重要的一點是，像山本這樣的球員可能會越來越少，因為各隊對於自己養出來的農作物都會進行綁約，如馬林魚與Sandy Alcantara續約，直接吃掉2年FA；Logan Webb跟巨人續約，讓本來29歲可以進市場的他晚了三年；2022年才取得第一年年資的Spencer Strider跟Hunter Greene也很快地獲得綁約。