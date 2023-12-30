為何山本由伸是大谷翔平爭冠的基石？解析道奇的操盤與完全體有多強！
我們想讓你知道的是
大谷翔平爭冠之心路人皆知，於是道奇隊為他盤來了Tyler Glasnow，如今又用超越Gerrit Cole的投手史上最大約拿下日職最強投手山本由伸！這一切都是為了衝擊冠軍所用，那為何這一次簽約對於爭冠更是重中之重呢？在投手大谷2025年復出後，組成完全體後，道奇這支宇宙戰艦還會有弱點嗎？他們兩個人又有甚麼難題擋在他們面前呢？
文：劍花Charlie
大谷翔平爭冠之心路人皆知，於是道奇隊為他盤來了Tyler Glasnow，如今又用超越Gerrit Cole的投手史上最大約，拿下日職最強投手山本由伸！這一切都是為了衝擊冠軍所用，那為何這一次簽約對於爭冠更是重中之重呢？在投手大谷2025年復出後，組成完全體後，道奇這支宇宙戰艦還會有弱點嗎？他們兩個人又有什麼難題擋在他們面前呢？
山本的實力如何
這幾天網路上已經很多討論山本由伸實力的文章，大體上都是引用The Athletics專欄作家、Stuff+共同發明者Eno Sarris的文章。該文以改造後FIP-68的藍鳥王牌Kevin Gausman為樣板之一，對於山本有極高的評價。不過FanGraphs網站的ZIPS預測系統則是認為山本大約是ERA+118，並提供3.8WAR的投手，似乎讓不少人認為過低。
以個人立場來說，Eno Sarris綜合了出手點跟垂直進壘角度，會比單用球路位移來的精確。但一方面山本欠缺對右打的決勝球，其滑球評價相對不高，甚至被評為沒有大聯盟平均水準，其他較優秀的球路如曲球跟指叉都是縱向位移，不像大谷有很殺的橫向Sweeper。
另一方面，經典賽的小樣本在預測控球上比較困難，Sarris自己也說過控球需要更高的樣本來確定，像Gausman就是指叉球控球好的不合理的球員，他能將指叉直接塞進右打者內角低的位置，要追上他不容易。更核心的問題是，Stuff+本身計算的是「現在投這個進壘點合適嗎」，不是去計算「進壘點與捕手要位的差異」，跟測量控球本身還是有點差距。因此要說他是Gausman等級的王牌？就看山本能否實現了。
至於ZIPS會給太低嗎？如果假定ERA跟FIP理論上會近似，那ERA+118就差不多是FIP- 82的水準，而2023年投超過150局的投手中，只有15人達到這個成績，完全是一、二號水準的表現！與George Kirby & Jordan Montgomery以及應屆賽揚Blake Snell相仿；至於3.8WAR的輸出，則排在聯盟16名。
所以這個成績有低估嗎？並沒有，反而同樣是很不錯的評價，目前筆者也認為山本能繳出FIP- 80左右的成績，會比千賀來的高，跟大谷生涯平均77相去不遠。
為何能當基石？
那為何山本能當基石呢？又不見得是超級王牌？根本原因是他真的很年輕，幾乎沒看過25歲的投手進入自由市場，距離他開始大幅滑落的33歲還有8到9年，前述ZIPS的預測中，他還能提供道奇7年的3WAR賽季。至於其他30歲的自由球員，先不說要簽到7年都有難度了，7年後Snell等都已經38歲，很難相信還有今天的水準，所以顛峰期長的山本自然也貴。
又也因為巔峰期長，等於球隊長期有一位好投手在陣中，讓操盤上有更多的彈性，有更長的時間線可以運用。舉例來說，費城人在2019年季前跟26歲的Bryce Harper簽下了13年的合約，至今跑了5年，結果Harper還能打出巔峰表現不說，就算2019到2021年費城人新秀養不起來戰績不佳也沒關係，反正合約中的巔峰期很長，他們可以逐年滾動式調整，如找來Kyle Schwarber以及Trea Turner，也讓今天的費城能連續兩年打到NLCS。
教士隊簽下Manny Machado也是如此，儘管2019年全隊除了他跟Tatis Jr.外WAR最高的野手還是Hunter Renfroe的2WAR，很顯然球隊根本還沒準備好爭冠，Machado當年還陷入低潮；但不用怕，畢竟巔峰期還長，球隊可以等他與新秀一起成長；就算Paddack或Grisham等人沒有養好，教士還是可以伺機調整陣容，如今也讓教士隊打進NLCS一次。
綜上可以看到，簽下山本這種年輕的自由球員比起一般自由球員，能帶給球隊更長的巔峰期與時間線，就算球員陷入低潮或是其他球員表現不如預期，球隊也有時間能準備。山本又特別年輕，就算兩、三年後Freeman跟Betts衰退，道奇隊失去奪冠的最好機會後也沒關係，因為山本巔峰期長，道奇大可以圍繞著他重新整理陣容，再發起一次衝冠行動。
所以才說山本是大谷奪冠最重要的基石之一，長遠來看能幫助道奇未來十年陣中都有一名穩定的二、三號投手，大大增加大谷衝擊冠軍的次數，有更多的次數也代表更多奪冠可能性，因此山本當然是大谷想在生涯中奪冠的核心基石。
換作是洋基，現在洋基陣容很老沒錯，Judge跟Cole一個31另一個33，過了五年後他們可能都不行了，但山本還是在顛峰，所以洋基等於用一次簽約，能一次滿足現在的補強與未來的競爭，何樂而不為？
當然你可以說，如果能找到更年輕的球員是不是更好，而那就是自己養出的新秀。但就算道奇隊養成新秀功力再好，今年也養出了Bobby Miller，但新秀從小聯盟到完全成熟，之中的風險還是很高，因為多的是打不出來或打得好但卻是玻璃人的。
另外更重要的一點是，像山本這樣的球員可能會越來越少，因為各隊對於自己養出來的農作物都會進行綁約，如馬林魚與Sandy Alcantara續約，直接吃掉2年FA；Logan Webb跟巨人續約，讓本來29歲可以進市場的他晚了三年；2022年才取得第一年年資的Spencer Strider跟Hunter Greene也很快地獲得綁約。
Tags：
總有一套屬於你的字型 專注細節，文鼎打造全方位的字體服務
我們想讓你知道的是
長久以來專職字型設計的文鼎，從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等視覺觸發感受，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
百變字體
如同電影拍攝，不同的主題、不同的走向、不同的劇情，需要搭配不同的元素，而在文鼎字型，總有一套屬於你的字型，從標題指示、內文閱讀、吸睛裝飾、溫度手寫、雋永書法等，一應俱全。
超過一千五百套支援中文、日文、英文、韓文等且不斷擴充的字體庫，可根據需求選擇最適合的產品，符合各種場景下的設計需求。
多元使用
除了傳統的授權以及客製字型委託，「租字體」是由文鼎提供另一種以輕鬆簡易並同時擁有實惠價格的字體使用方式，透過iFontCloud雲字庫服務，將字型經由雲端下載至電腦上使用，隨時隨地都能輕鬆地、便利地使用字體;彈性的租賃選擇，從單套到數百套字體;一年到多年使用期間;從學生、企業到專業設計師等不同身份，皆能找到合適的方案。
手機平板也可用
除了桌上型電腦應用外，由於iOS系統內的字體使用有限，透過文鼎「Fonts Fun – 字字不倦」 App，不論是會議簡報、作業筆記、抑或是限時動態、社群圖文祝福等，都可以有多達60種的中文字體，包含免費跟付費都有，讓你依照不同的主題去套用，盡情表達情感
Fonts Fun下載：https://reurl.cc/1GrdzD
在這個快節奏的時代裡，我們是否忽略了文字的力量?
同樣的字體，為什麼有不同的感受?
從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等，字型不斷在生活中出現，透過視覺觸發感受，進而影響行為。
而長久以來專職字型設計的文鼎，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
更多關於iFontCloud: https://bit.ly/41gcSpW
本文章內容由「文鼎字型」提供。