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2023/12/29,
政治

台灣大選：香港新思維赴台「退修」，傳統建制派因「兩岸關係不佳」不觀選

台灣大選：香港新思維赴台「退修」，傳統建制派因「兩岸關係不佳」不觀選
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

香港政黨及媒體歷年來都有派人赴台觀察台灣總統大選，但在香港政局「改頭換面」之下，涉台接觸敏感度大增，台灣今年沒有邀請香港觀選團或作出安排接待，香港大部分黨派也無意前往觀選。

（中央社）台灣總統大選將於下月舉行，在香港政局「改頭換面」下，今年香港只有走中間路線的所謂「溫和派」人士赴台觀選。

《明報》昨日（28日）刊文指出，香港政黨及媒體歷年來都有派人赴台觀察台灣總統大選，但在香港政局「改頭換面」之下，涉台接觸敏感度大增，台灣今年沒有邀請香港觀選團或作出安排接待，香港大部分黨派也無意前往觀選。

但文章指出，本地少數走中間路線的溫和黨派仍有意赴台觀選，這些人士低調行事，全部自費，包括新思維及民協前成員馮檢基。

文章說，新思維數名成員將在台灣大選期間赴台，但並非以觀選名義，而是以內部「退修」（靜修）名義赴台，同時「見見當地政界及港人朋友」，拜訪部分競選總部，該黨主席兼立法會議員狄志遠及黨內主要成員都會隨行。

文章引述狄志遠說，這次留台期間，成員會討論新思維本身事務，順便休息一下，並說香港關心台灣本屬正常，他們一直贊成溝通。

他說，這次赴台除了觀看選舉，也要了解台灣各方面的事情，但不會刻意著重政治角度。

此外，馮檢基也正在組織「台灣大選選前交流團」，預定行程由下月11至14日，包括探訪各競選總部及選後座談會等。

馮檢基受訪時說，他是以網台主持人身分舉辦觀選團，且是自行籌備，此行只是了解選戰情況 ，「並無與台灣官方接觸，也沒有向（北京中央駐港）官方報備」。

他說不擔心受《香港國安法》影響，並強調兩岸一家人，認為「台灣是中國一部分，不應視對方為仇人」。

文章表示，親政府的建制派過去都有不同黨派組團赴台觀選，但今年都表示兩岸關係不佳，不會赴台觀選。

狄志遠和馮檢基都曾是泛民主派的資深成員，前者曾屬於民主黨，後者曾屬於民協。

2014年香港爆發「佔中」運動之後，部分泛民人士認為應該繼續就民主問題與北京方面溝通，被視為泛民中的溫和中間派，但後因政見，一些人退出所屬泛民黨派，當中包括狄志遠和馮檢基，狄志遠並自行組成新思維。

狄志遠於2021年中共改選制後參選立法會議員並當選；馮檢基也曾任立法會議員。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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