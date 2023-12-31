星馬兩三事：新加坡人雖吃肉骨茶，但顯然不認為這道小食有何特殊之處

星馬大啖肉骨茶

出差時無論行程如和安排，都很難有休憩之心，也導致常常一趟四、五天的旅程，最後只剩下旅館和會議地點的記憶，對出發前往的城市印象毫無記憶。

那天在新加坡，中午時分，覺得應該吃碗肉骨茶，卻發現大家都推薦的「發記」每家都在排隊。問了新加坡友人，說疫情結束後觀光恢復，「發記」每家都擠滿人，牛車水附近尤最。出租車司機說有另一家人比較少的「發起人肉骨茶」可以一試，遂驅車前往。

店裡擺設很一般，應該就是家常小店，牆上掛滿了發起人和各路明星合照，台灣也有很多店會特設一面牆貼滿名人合照。吃飯時同事發現發起人就坐在我後面的結帳櫃檯，年紀已長，應該已經沒有下廚，就那樣百無聊賴地坐著看客人吃飯。點了肉骨茶湯、白飯、魯腸，還有油條。油條上場氣勢最為驚人，滿滿一個淺盤，光看就覺得已飽，還好白飯沒有點很多。

坦白說吃完沒什麼印象，味道中規中矩，就是你可以想像的肉骨茶味。後來有機會詢問其他新加坡朋友，他們聽見也多半是「喔」一聲，沒有什麼特別的評價。新加坡人雖吃肉骨茶，但顯然也不認為肉骨茶有何特殊，好似一道家常小食而已，稱不上特別好吃，但也不會令人失望。

吃完離開前已一身汗，店家搭配的是熱濃茶，雖是解膩，但並不消暑。擦汗當時卻也勾起不少關於肉骨茶的回憶。

想起第一次吃肉骨茶，是學生時代在台中的中華路夜市「蘇記」。那時並不曉得肉骨茶起源於熱帶星馬，只是覺得冬天很冷應該來碗排骨湯。「蘇記」的肉骨茶和上面鋪著肉鬆的南部米糕一起賣，這種搭配讓我一直以為那是台灣菜。因為是冬天吃，辛香顯得暖胃，吃完不會一身汗，卻覺得通體舒暢溫暖，當下十分驚艷，覺得世上竟有如此特別的排骨湯，確實是跟暑熱的新加坡吃肉骨茶有很不一樣的回憶。

後來見多識廣，知道肉骨茶的由來，也親身吃過源出不同系譜的肉骨茶。馬來西亞的說是閩南派，顏色偏深，以醬油為主力。新加坡的據稱潮汕派，以白胡椒為基底辛香取勝，兩派各有千秋。幾次前往馬來西亞，也會找肉骨茶來試試，也因此吃過一些特別的肉骨茶，比如乾燒。