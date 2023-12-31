星馬兩三事：新加坡人雖吃肉骨茶，但顯然不認為這道小食有何特殊之處
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想起第一次吃肉骨茶，是學生時代在台中的中華路夜市「蘇記」。那時並不曉得肉骨茶起源於熱帶星馬，只是覺得冬天很冷應該來碗排骨湯。「蘇記」的肉骨茶和上面鋪著肉鬆的南部米糕一起賣，這種搭配讓我一直以為那是台灣菜。
星馬大啖肉骨茶
出差時無論行程如和安排，都很難有休憩之心，也導致常常一趟四、五天的旅程，最後只剩下旅館和會議地點的記憶，對出發前往的城市印象毫無記憶。
那天在新加坡，中午時分，覺得應該吃碗肉骨茶，卻發現大家都推薦的「發記」每家都在排隊。問了新加坡友人，說疫情結束後觀光恢復，「發記」每家都擠滿人，牛車水附近尤最。出租車司機說有另一家人比較少的「發起人肉骨茶」可以一試，遂驅車前往。
店裡擺設很一般，應該就是家常小店，牆上掛滿了發起人和各路明星合照，台灣也有很多店會特設一面牆貼滿名人合照。吃飯時同事發現發起人就坐在我後面的結帳櫃檯，年紀已長，應該已經沒有下廚，就那樣百無聊賴地坐著看客人吃飯。點了肉骨茶湯、白飯、魯腸，還有油條。油條上場氣勢最為驚人，滿滿一個淺盤，光看就覺得已飽，還好白飯沒有點很多。
坦白說吃完沒什麼印象，味道中規中矩，就是你可以想像的肉骨茶味。後來有機會詢問其他新加坡朋友，他們聽見也多半是「喔」一聲，沒有什麼特別的評價。新加坡人雖吃肉骨茶，但顯然也不認為肉骨茶有何特殊，好似一道家常小食而已，稱不上特別好吃，但也不會令人失望。
吃完離開前已一身汗，店家搭配的是熱濃茶，雖是解膩，但並不消暑。擦汗當時卻也勾起不少關於肉骨茶的回憶。
想起第一次吃肉骨茶，是學生時代在台中的中華路夜市「蘇記」。那時並不曉得肉骨茶起源於熱帶星馬，只是覺得冬天很冷應該來碗排骨湯。「蘇記」的肉骨茶和上面鋪著肉鬆的南部米糕一起賣，這種搭配讓我一直以為那是台灣菜。因為是冬天吃，辛香顯得暖胃，吃完不會一身汗，卻覺得通體舒暢溫暖，當下十分驚艷，覺得世上竟有如此特別的排骨湯，確實是跟暑熱的新加坡吃肉骨茶有很不一樣的回憶。
後來見多識廣，知道肉骨茶的由來，也親身吃過源出不同系譜的肉骨茶。馬來西亞的說是閩南派，顏色偏深，以醬油為主力。新加坡的據稱潮汕派，以白胡椒為基底辛香取勝，兩派各有千秋。幾次前往馬來西亞，也會找肉骨茶來試試，也因此吃過一些特別的肉骨茶，比如乾燒。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢