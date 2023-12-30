新北國中生割頸案：揭示台灣「情緒教育」不足與缺失，如何阻止下一次校園悲劇？
我們想讓你知道的是
情緒教育要成功，很大的關鍵在從社會到學校，從學校到家庭，我們應該要學習，如何覺知自己的情緒，不要去壓抑和忽略它們，同時不要用情緒去綁架他人。唯有對自己的情緒負起責任，才能進行有效的溝通。
文：張天泰（教育博士、政治工作者）
新北市國中生割頸案震驚全台，受害者搶救兩天後仍傷重不治，家屬悲痛期盼，「希望我家人的死可以換來修改《少年事件處理法》」。此案引起許多網友想起總統蔡英文曾經承諾的「社會安全網」，提問「請問蔡總統，說好的社會安全網呢？」
而2024台灣總統參選人柯文哲，也在臉書發文哀悼，並提出校園安全政策，諸如教育部重視中小學人力資源不足及家庭教育問題，增加中小學校專職輔導人力，加強校方與周邊警消、民政、社工與衛福設施等橫向聯繫，並重新檢視《少年事件處理法》的修法與少年觀護所的收容機制。
然而，筆者認為此案件除事關「社會安全網」政策議題、「校園安全」政策議題、《少年事件處理法》修法、「家庭教育政策」、「父母親職教育政策」，更關係著「台灣情緒教育政策」有無落實之問題。
日本知名精神科醫生片田珠美提及：
「正因人們希望避免情緒失控，更應該正視自己內心所充斥的各種情緒，分析原因。最重要的是，承認負面情緒，並勇於面對。」
而情緒教育正是幫助我們不被情緒所奴役控制的關鍵。
再根據兒福聯盟最新調查顯示，有六成以上的家長至今仍會用體罰及濫罵來管教小孩，包括暴力威脅、曾經用貶損的言語、曾經在公共場所大聲斥責等，出現上述社會和教育的問題現象，正是目前台灣情緒教育急需強化的原因。
究其問題根源，其根本的原因是台灣教育過度強調智育發展，從小到大的情緒教育卻被不當忽視。
回溯情緒教育源頭，察覺到我們從小到大常被灌輸「男兒有淚不輕彈」、「情緒成熟就是展現不表示情緒的撲克臉」、 「我害怕我的沉重會冒犯到任何人！」等，眾多被合理化壓抑情緒的教育有關，故特別論述台灣教育必須正視情緒的價值，而不是選擇合理化壓抑情緒。
因正視情緒的價值，是台灣情緒教育成功關鍵的第一步，落實情緒教育政策是拆解情緒失控犯罪議題的最大關鍵，也能直接避免類似國三生遭割頸不治之校園悲劇，筆者論述如下。
一、情緒力量是最被低估的哲學觀點
在過去的哲學發展史中，獨尊理性是常態，而情緒和身體的力量一直被低估，且被貼上比較負向，例如直接和動物性連結等。
然而被低估的情緒力量在現實生活中，其影響力往往遠超理性，直到哲學家David Hume提出「什麼是情緒？」、「什麼是理性？」、「什麼才是中間的平衡點？」等問題，也同時肯定人類情緒的重要性和價值性。
David Hume曾提及：「人類沒有情緒、沒有道德、沒有判斷、就沒有一切」，也點出道德判斷是人類情緒所產生的效應，並非原先獨尊的理性。
然而，我們對於孩子的教育，往往習慣於獎勵乖巧、順從、合群、聽話的孩子，甚至在某些情境下，孩子會被教成必須自動壓抑自己的情緒，甚至假裝乖巧順從才會有大人的獎賞，加上社會認為隱藏情緒才是成熟等錯誤觀點，孩子甚至開始下意識地視之為被愛的條件。
久而久之，孩子便習慣對情緒做壓抑、排斥自身的情緒和欲望。
二、情緒是可以建構的腦科學觀點
一般社會大眾與傳統情緒論的觀點，認為情緒是自發產生，故長期以來認為情緒在身體或大腦中是固定線路，由大腦的固定部位決定，比如傳統情緒觀點就認為杏仁核掌管恐懼，缺乏杏仁核就無法習得恐懼，並主張情緒有一種可以辨認的「指紋」。
而傳統情緒觀點的專家，希望利用臉部、身體及大腦來找尋情緒指紋，但都無法證明情緒的指紋存在，我們需要新的理論說明情緒是什麼，情緒指紋是個迷思。
如果採用「變異是常態」和「簡並性」的思維，所謂的情緒指紋會被更好的解釋取代。
然而，科學研究成果也接續證明情緒建構論的新觀點成立，情緒是由人的大腦建構出來的文化類別，情緒建構論者認為，情緒是你的生理特徵、將自己串連到它所屬的任何環境的大腦，以及提供那種環境的你的文化和教養。
情緒是人類共識的產物，國際知名的心理學家暨神經科學家、美國國家衛生研究院先鋒獎得主、2019年古根漢研究學者獎得主Lisa Feldman Barrett博士在最新情緒、思維和大腦科學互動關係的最新研究結果提到情緒建構論，提供科學的方法來掌控自己情緒的方法。
因為你的身體和你的心智深深地相互連結，你的內感驅動你的行為，你的文化又串連你的大腦，一方面論證情緒建構理論有兩個核心概念：
- 生氣或厭惡之類的情緒種類並沒有指紋，某個生氣實例沒必要看起來或感覺跟另一個一樣，因為它不是由相同的神經元造成，變異才是常態。
- 你所經驗與知覺的情緒，並非基因的必然結果。
另一方面，Barrett博士也透過嚴謹的科學研究證據，說明大腦如何構建我們的情緒，情緒實際上並非生來就有，也非普世共通，而是你所身處的社會共識、文化與教養下的產物，一一破解傳統情緒自發論的迷思。
三、情緒教育能轉化負向情緒為正向行動
當我們知道情緒有其價值與功能的哲學論點，與情緒是可以建構的心理科學新觀點後，筆者認為必須破解在「男兒有淚不輕彈」、「情緒成熟就是展現不表示情緒的撲克臉」、「我害怕我的沉重會冒犯到任何人！」等，和傳統教育合理化壓抑情緒的錯謬觀點。
因為長期訓練小學的兒童裝無表情撲克臉，或其他壓抑情緒的行為，長期的行為訓練下，兒童也會學習到這樣的無表情，但兒童在情緒和心理發展上真的成熟嗎？
另外，筆者認為偽裝負向情緒、壓抑負向情緒，反而不利人的身心健康發展，也抹滅了人類情緒的獨特價值、功能與影響力。
而在上述Barrett博士提出情緒建構論的視野下，能運用正向轉化負向情緒為正向行動的力量，才是真正情緒成熟，而非壓抑情緒、偽裝情緒！
不是一味壓抑控制，直到情緒爆炸，導致更大不可回復性傷害發生。
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
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奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
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