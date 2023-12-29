港股低迷，香港3年來百家證券商停業

（中央社）由於股市低迷，成交不足，過去3年來香港有超過100家證券商停業。

《明報》前天（27日）在報道中指出，在港股低迷及成交不足的情況下，本地券商經營環境持續困難，去年已有47家券商停業，打破歷年紀錄，今年情況也是不遑多讓，至今有32家停業。

報道引述金融服務界的立法會議員李惟宏說，過去3年，香港有超過100家券商停業，持牌經紀行減至555家。

與此同時，今年前11個月，港股的日均成交只有港幣1056億元，較去年同期下跌一成半。

李惟宏預期，明年上半年本地券商經營環境仍然充滿挑戰，建議券商轉型升級，找尋新機遇，不能倚賴單一產品。

證券業協會主席高鵑指出，本地券商停業潮不會突然好轉，不惡化已算好了。

有業者認為，這一波停業潮是歷來最嚴重的，因為以往就算情況再差，也不會持續長達3年之久，部分原因與行業生態改變有關，比如客戶改用手機交易、佣金變零等。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex