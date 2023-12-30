【影評】《水行俠 失落王國》：對一部單純的娛樂電影不抱期待，才是最佳的觀影方式

文：龍貓大王通信

做為DC擴展宇宙 （DCEU）的最後一部電影，《水行俠 失落王國》將為這個超英雄類型電影宇宙的十年歷史劃下句點。

但是，如同前作《水行俠》充滿絢麗燦爛的色彩，《水行俠 失落王國》沒有一絲改朝換代的感傷。相反地，它更加熱鬧、充滿歡笑，背後是導演溫子仁遵循好萊塢續集公式的加量加料用心，這讓《水行俠 失落王國》至少做好了許多DC擴展宇宙電影失敗的目標，成為一部單純的娛樂電影。

Photo Credit: 華納兄弟 《水行俠 失落王國》劇照

《水行俠 失落王國》故事大綱

許多年過去，如今水行俠亞瑟庫瑞有了更多身份，他成為丈夫、一個寶寶的父親……而且做為亞特蘭提斯之王，現在亞瑟必須承擔更多的王者責任。但是，仍然恨透亞瑟殺父之仇的「黑蝠鱝」大衛凱恩，尚未放棄任何能擊倒亞瑟的機會。沒想到，大衛竟然意外找到了亞特蘭提斯傳說中的失落王國，並且獲得了上古黑科技與一把黑色三叉戟。

現在黑蝠鱝功力大增，打得亞瑟措手不及，逼使他必須尋求另一位前王者幫忙——過去曾想摧毀亞瑟的御弟歐姆，願意成為水行俠的重要助力嗎？

Photo Credit: 華納兄弟 《水行俠 失落王國》劇照

不需引入其他DC電影角色，反倒保持了某種純淨感

做為DC擴展宇宙最後一部電影，《水行俠 失落王國》不需要為其他DC電影鋪哏、不需要引入其他DC電影角色，這反倒讓《水行俠 失落王國》保持了某種純淨感。

它的主角仍然是亞瑟一家人，包括老婆梅拉（安柏赫德依舊健在）、包括漁夫老爸與亞特蘭提斯太后與被罷黜的小弟歐姆。這一集只多了一個亞瑟的新寶寶，但這並不代表亞瑟真的得當起新手奶爸，雖然他確實因為育兒而惹出一些笑話，但這仍然與亞瑟過去身上的特質沒有差別——都在鞏固水行俠親民搞笑的個人形象。

大家都喜歡傑森摩莫亞的愣大個水行俠形象，而《水行俠 失落王國》決定最後一次滿足觀眾。在這部電影裡，亞瑟可以說更加脫線、善良、與喜歡說笑。

儘管失落王國的出現引發了一場地球滅亡危機，但是，儘管亞瑟仍然跑遍七海處理危機，可是很難看出亞瑟身上有太多沈重陰影。他開心地深入險境，享受處理危機的過程……在親人受傷時露出一秒傷心的表情……然後繼續毫無心機地打飛那些壞蛋。

能力越大，責任越大，而水行俠是這句話的例外。他甚至直言自己沒想那麼多，僅是按照直覺行事。這讓《水行俠 失落王國》成為了近期最歡樂的超英雄電影，它直白地表態絕不文以載道，反倒勤力讓電影更加歡樂熱鬧。

溫子仁已經在《水行俠》裡嘗試了大量特效與特技鏡頭，而在《水行俠 失落王國》裡更能明顯看到他的努力。《水行俠 失落王國》的特效場面更大、更刺激、更加眼花撩亂。

Photo Credit: 華納兄弟 《水行俠 失落王國》劇照

溫子仁充滿玩心！開場嘗試「一鏡到底」

《水行俠》裡溫子仁在開場嘗試了「一鏡到底」的花俏運鏡手法，在《水行俠 失落王國》裡，很明顯地這些手法的複雜度更加升級，充滿了溫子仁的玩心。同

時，這次《水行俠 失落王國》也安排了各式各樣的打鬥橋段，讓水行俠打巨大機器人、在海中追擊敵艦、或是逃避殭屍大軍追殺……當然最重要的，是電影讓前集明顯實力差一截的黑蝠鱝，威力大增，能與水行俠打得不相上下，甚至更勝一籌，這當然讓他們的動作橋段更有娛樂性。

但正如許多日本少年漫畫裡的鐵則：

「昨日的貝吉達，今日的好兄弟」。

《水行俠 失落王國》讓上一集的反派歐姆，成為了亞瑟必須合作的搭檔，而這讓歐姆成了本集電影的最大驚喜。果然溫子仁與派翠克威爾森感情深厚，《水行俠 失落王國》幾乎洗白了上集嚴肅到討人厭的歐姆。

這讓威爾森飾演的歐姆，在這集反倒變得憨直可愛，而且漸漸受到不正經的兄長亞瑟影響，固執個性開始鬆動，並鬧出許多不知世事的笑話。

Photo Credit: 華納兄弟 《水行俠 失落王國》片場照

毫不抱持期待，才是最佳的觀影方式

簡單說，你可以對《水行俠 失落王國》毫不抱持期待，這也許才是這部電影最佳的觀影方式。因為當你忘記DC擴展宇宙帶給你的失望、或是忘記DC擴展宇宙退場的悲傷，這部要你不想太多的電影，才能順利傳達它盡力製造的娛樂效果。

這部DC電影甚至反過來拿漫威電影開玩笑，可以看出溫子仁豁出去的製作態度，而他原本就想透過這個系列大玩動作電影類型，到了這一集，很明顯溫子仁把他對「哥兒們電影」（buddy comedy） 的創作欲望，完全展露無遺。

但是，觀眾會喜歡這種安排嗎？在一向憂國憂民的嚴肅DC擴展宇宙電影裡，亞瑟在《水行俠 失落王國》裡仍然樂天地彷彿沒有明天。

如今觀眾對於一部電影的評價，很多時候已經不再根據單獨一部電影的素質進行評比，還要包含整個宇宙的評價、對電影公司的好感反感、甚至對電影高層的好惡，而《水行俠 失落王國》包含了上述所有要素（更別提厭惡安柏赫德的觀眾觀感）。

這當然對溫子仁並不公平，但這就是現代好萊塢商業電影必須面對的現況，而漫威電影同樣也要為此頭大——這正是當今好萊塢的新政治正確。

做為一部娛樂電影，《水行俠 失落王國》甚至比兒少族群導向的《沙贊！》更加歡樂，如果你只是想享受開心又華麗的兩小時觀影體驗，《水行俠 失落王國》至少做到了它該盡的責任。

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

原文標題：【影評】《水行俠 失落王國》: 更加熱鬧、歡樂、天真，它只想單純地做一部開心的哥兒們喜劇

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航