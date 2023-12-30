【影評】《水行俠 失落王國》：對一部單純的娛樂電影不抱期待，才是最佳的觀影方式
我們想讓你知道的是
《水行俠 失落王國》至少做好了許多DC擴展宇宙電影失敗的目標，成為一部單純的娛樂電影。可以看出溫子仁豁出去的製作態度，而他原本就想透過這個系列大玩動作電影類型，到了這一集，很明顯溫子仁把他對「哥兒們電影」（buddy comedy） 的創作欲望，完全展露無遺。但是，觀眾會喜歡這種安排嗎？
文：龍貓大王通信
做為DC擴展宇宙 （DCEU）的最後一部電影，《水行俠 失落王國》將為這個超英雄類型電影宇宙的十年歷史劃下句點。
但是，如同前作《水行俠》充滿絢麗燦爛的色彩，《水行俠 失落王國》沒有一絲改朝換代的感傷。相反地，它更加熱鬧、充滿歡笑，背後是導演溫子仁遵循好萊塢續集公式的加量加料用心，這讓《水行俠 失落王國》至少做好了許多DC擴展宇宙電影失敗的目標，成為一部單純的娛樂電影。
《水行俠 失落王國》故事大綱
許多年過去，如今水行俠亞瑟庫瑞有了更多身份，他成為丈夫、一個寶寶的父親……而且做為亞特蘭提斯之王，現在亞瑟必須承擔更多的王者責任。但是，仍然恨透亞瑟殺父之仇的「黑蝠鱝」大衛凱恩，尚未放棄任何能擊倒亞瑟的機會。沒想到，大衛竟然意外找到了亞特蘭提斯傳說中的失落王國，並且獲得了上古黑科技與一把黑色三叉戟。
現在黑蝠鱝功力大增，打得亞瑟措手不及，逼使他必須尋求另一位前王者幫忙——過去曾想摧毀亞瑟的御弟歐姆，願意成為水行俠的重要助力嗎？
不需引入其他DC電影角色，反倒保持了某種純淨感
做為DC擴展宇宙最後一部電影，《水行俠 失落王國》不需要為其他DC電影鋪哏、不需要引入其他DC電影角色，這反倒讓《水行俠 失落王國》保持了某種純淨感。
它的主角仍然是亞瑟一家人，包括老婆梅拉（安柏赫德依舊健在）、包括漁夫老爸與亞特蘭提斯太后與被罷黜的小弟歐姆。這一集只多了一個亞瑟的新寶寶，但這並不代表亞瑟真的得當起新手奶爸，雖然他確實因為育兒而惹出一些笑話，但這仍然與亞瑟過去身上的特質沒有差別——都在鞏固水行俠親民搞笑的個人形象。
大家都喜歡傑森摩莫亞的愣大個水行俠形象，而《水行俠 失落王國》決定最後一次滿足觀眾。在這部電影裡，亞瑟可以說更加脫線、善良、與喜歡說笑。
儘管失落王國的出現引發了一場地球滅亡危機，但是，儘管亞瑟仍然跑遍七海處理危機，可是很難看出亞瑟身上有太多沈重陰影。他開心地深入險境，享受處理危機的過程……在親人受傷時露出一秒傷心的表情……然後繼續毫無心機地打飛那些壞蛋。
能力越大，責任越大，而水行俠是這句話的例外。他甚至直言自己沒想那麼多，僅是按照直覺行事。這讓《水行俠 失落王國》成為了近期最歡樂的超英雄電影，它直白地表態絕不文以載道，反倒勤力讓電影更加歡樂熱鬧。
溫子仁已經在《水行俠》裡嘗試了大量特效與特技鏡頭，而在《水行俠 失落王國》裡更能明顯看到他的努力。《水行俠 失落王國》的特效場面更大、更刺激、更加眼花撩亂。
溫子仁充滿玩心！開場嘗試「一鏡到底」
《水行俠》裡溫子仁在開場嘗試了「一鏡到底」的花俏運鏡手法，在《水行俠 失落王國》裡，很明顯地這些手法的複雜度更加升級，充滿了溫子仁的玩心。同
時，這次《水行俠 失落王國》也安排了各式各樣的打鬥橋段，讓水行俠打巨大機器人、在海中追擊敵艦、或是逃避殭屍大軍追殺……當然最重要的，是電影讓前集明顯實力差一截的黑蝠鱝，威力大增，能與水行俠打得不相上下，甚至更勝一籌，這當然讓他們的動作橋段更有娛樂性。
但正如許多日本少年漫畫裡的鐵則：
「昨日的貝吉達，今日的好兄弟」。
《水行俠 失落王國》讓上一集的反派歐姆，成為了亞瑟必須合作的搭檔，而這讓歐姆成了本集電影的最大驚喜。果然溫子仁與派翠克威爾森感情深厚，《水行俠 失落王國》幾乎洗白了上集嚴肅到討人厭的歐姆。
這讓威爾森飾演的歐姆，在這集反倒變得憨直可愛，而且漸漸受到不正經的兄長亞瑟影響，固執個性開始鬆動，並鬧出許多不知世事的笑話。
毫不抱持期待，才是最佳的觀影方式
簡單說，你可以對《水行俠 失落王國》毫不抱持期待，這也許才是這部電影最佳的觀影方式。因為當你忘記DC擴展宇宙帶給你的失望、或是忘記DC擴展宇宙退場的悲傷，這部要你不想太多的電影，才能順利傳達它盡力製造的娛樂效果。
這部DC電影甚至反過來拿漫威電影開玩笑，可以看出溫子仁豁出去的製作態度，而他原本就想透過這個系列大玩動作電影類型，到了這一集，很明顯溫子仁把他對「哥兒們電影」（buddy comedy） 的創作欲望，完全展露無遺。
但是，觀眾會喜歡這種安排嗎？在一向憂國憂民的嚴肅DC擴展宇宙電影裡，亞瑟在《水行俠 失落王國》裡仍然樂天地彷彿沒有明天。
如今觀眾對於一部電影的評價，很多時候已經不再根據單獨一部電影的素質進行評比，還要包含整個宇宙的評價、對電影公司的好感反感、甚至對電影高層的好惡，而《水行俠 失落王國》包含了上述所有要素（更別提厭惡安柏赫德的觀眾觀感）。
這當然對溫子仁並不公平，但這就是現代好萊塢商業電影必須面對的現況，而漫威電影同樣也要為此頭大——這正是當今好萊塢的新政治正確。
做為一部娛樂電影，《水行俠 失落王國》甚至比兒少族群導向的《沙贊！》更加歡樂，如果你只是想享受開心又華麗的兩小時觀影體驗，《水行俠 失落王國》至少做到了它該盡的責任。
本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此
原文標題：【影評】《水行俠 失落王國》: 更加熱鬧、歡樂、天真，它只想單純地做一部開心的哥兒們喜劇
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
我們想讓你知道的是
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。