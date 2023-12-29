香港前「學生動源」召集人鍾翰林英國申政治庇護，稱流亡期間將會「如以往一樣」

（中央社）前港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林向《華盛頓郵報》表示，他已流亡英國並將尋求庇護。鍾翰林曾因違反中國在香港實施的《國家安全法》而遭判刑，並說他出獄後仍受監視。

《路透社》報導，2021年11月，當時20歲的鍾翰林因試圖分裂國家以及洗錢罪名，被判處43個月有期徒刑。鍾翰林也曾聲請保釋被拒。

雖然香港2019年爆發反政府抗議持續數月，北京仍於2020年對香港實施《國家安全法》。《國家安全法》對顛覆、分裂國家、勾結外國勢力和極端主義等行為，最高可處無期徒刑。

鍾翰林告訴《華盛頓郵報》（The Washington Post），關押和持續監視的創傷讓他感到「巨大壓力和恐懼」，迫使他離開。

鍾翰林還表示他被關押期間，被迫參加強制性的「去激進化」課程。

據報鍾翰林說，守衛「不斷告訴我們（他和其他在監獄中的人）美國政府非常糟糕，我們被美國操縱了」。

「我們感覺像是必須同意他們的觀點，不能不同意或反駁。」

根據《華盛頓郵報》報導，鍾翰林因表現良好而被減刑，最終於2023年6月獲釋。鍾翰林計劃繼續求學，他並告訴《華盛頓郵報》將在流亡期間貢獻一切，「就像以前一樣」。

此外，鍾翰林告訴《英國廣播公司》（BBC），他在香港一直受到監控，警方還迫使他收錢當線人，提供有關其他民運人士的消息。

鍾翰林昔日帶領的「學生動源」已於2020年《國家安全法》生效前解散。

檢方當時表示，鍾翰林被控擔任「學生動源」美國分部與「創制獨立黨」臉書專頁的管理員。他們還表示在鍾翰林家中起出了支持港獨的T恤、旗幟和書籍。

《路透社》提到，香港曾是英國殖民地，1997年回歸中國，中國承諾予以高度自治。不過民主運動人士和一些西方政府表示中國違背承諾，北京則是否認上述指控。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex