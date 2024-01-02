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TNL+ 2024/01/02,
性別

借鏡冰島、芬蘭的「性別平等經驗」，能否促使日本實現真正的平權？

借鏡冰島、芬蘭的「性別平等經驗」，能否促使日本實現真正的平權？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

對所有人來說，實現性別平等可以建立一個更加公正的社會。而北歐的成功案例，說不定可以為我們提供一些有關性別平等的啟示，包括女性參與政治、男性意識改變，以及工作模式的改革，不僅可以讓社會更加平等，更助於營造一個開放、包容的環境。

文：石上直美｜翻譯：何姵儀

2023年2月舉辦的「北歐對談：性別平等與媒體」講座活動，是由芬蘭、冰島及在日本媒體界工作的女性共同舉辦，討論的主題內容包括「身為新聞報導主題的女性」以及「女性媒體從業人員所面臨的挑戰」。

這場演講者陣容相當強大，包括了芬蘭《赫爾辛基日報》的前總編輯、現任《United Imaginations》營運長的Anu Ubaud、《冰島國家廣播公司》（RÚV）總編輯Sóla Arnórsdóttir，以及《NHK》評論委員（性別平等負責人）兼《NHK名古屋廣播電視台》報導中心副部長山本惠子。主持人則是記者兼媒體合作代表古田大輔。

至今仍見性別差距的日本，與性別平等觀念普及的北歐國家到底有哪些不同？媒體對於性別平等的影響又是什麼？讓我們來聽聽這三位在媒體前線活躍的專業人士有何見解。

首位民選女總統當選，成冰島性別平等歷程轉捩點

主持人古田一開始拋出的主題是「北歐國家為何能成功推動男女平等？」回答這個問題的，是來自冰島的Sóla Arnórsdóttir，該國已連續13年在性別差距指數中位居世界第一。

《冰島國家廣播公司》（RÚV）的總編輯Sóla Arnórsdóttir告訴我們，冰島的性別平等是透過持續不斷的「小步前進」來建立的。

「雖然冰島在1907年成立了『婦女協會』，並於1915年賦予女性選舉權，但是國會和地方議會的女性比例卻遲遲無法提升，因為人們普遍認為政治圈『女性只要有一兩個就夠了』」。

1980年，冰島誕生了世界上第一位女性國家元首，她是在一個直接選舉的民主國家中當選的第一位女總統。這一事件可視為冰島性別平等歷程中的轉折點。

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