【國際新聞圖輯】納瓦尼移監北極自嘲「聖誕老人」、西班牙麵粉大戰互砸雞蛋、多瑙河決提釀洪災
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西班牙一年一度的「麵粉大戰」開打！民眾身穿軍裝，假裝身處一場混亂的政變。參加者分成兩個隊伍，一隊是麵粉軍，另一隊是反叛軍，以麵粉和雞蛋互相攻擊。現場可見全身「粉白」的男子拿著一大盒雞蛋砸向另一個雪白男子的頭，殺氣重重卻充滿歡樂。
聖誕節當天，烏克蘭人們正在慶祝第一次的西洋聖誕節，但前線的巴赫姆特戰火沒有消停。自俄烏開戰至今，巴赫姆特成為戰役最漫長的戰場，在坦克車上待命的前線戰士們，戴上聖誕帽，一邊「過節」一邊執行任務。
鏡頭轉到南半球，秘魯人用自己獨到的方式慶祝聖誕節——打架。
不論男女老少，只要在過去一年有什麼「舊仇」未報，都可以利用打架節這一天，申請互打。上場比賽的人們必須穿戴動物首飾，赤手空拳搏鬥，開打前要說明兩人需要打一場的原因，並在賽後擁抱和解，迎接和平、嶄新的一年。
過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！
12月24日，烏克蘭巴赫姆特（Bakhmut）前線第28旅的坦克手，打扮成聖誕老人在前線執行任務。巴赫姆特是自從開戰以來，經歷最漫長戰役的城市之一。
過去，烏克蘭一直依循俄羅斯東正教的儒略曆（Julian calendar）在1月7日過節，但烏克蘭在今（2023）年7月修法，允許民眾在12月25日過「西洋」聖誕節，也讓今年成為烏克蘭首次過「西洋」聖誕節。
12月25日，在秘魯聖托瑪斯的家庭前往教堂慶祝聖誕節，但在早上和下午時段的「打架節」（Takanakuy），不論是朋友、家人、商業夥伴，男女老少都可以「申請」打架。
打架節提供人們在年底前「算舊賬」，這是一場正式的比賽，參賽者必須盛裝出席且不能使用武器。賽前雙方要說明「打架」的原因，並在比賽分出勝負後相互擁抱、和解，讓居民們能藉此化解紛爭，和平地迎接新一年的到來。
12月25日，俄羅斯反對派政治人物納瓦尼（Alexey Navalny）的發言人證實，納瓦尼目前被移監到北極圈以北的一處流放地。納瓦尼26日也打趣地在X上發文說道：「我覺得如釋重負，心情還是很好，很適合做聖誕老人。」
納瓦尼是俄羅斯最著名的反對派人士，被視為是對總統普亭（Vladimir Putin）執政20年來的正當性與否，最具威脅的人物。納瓦尼曾策劃反政府的示威，也曾在社群媒體揭發俄羅斯政府的貪腐，最後被判處11年半，並於2021年入獄。
12月26日，為期7天的寬札節遊行（Kwanzaa parade）在美國洛杉磯南部舉行。一名女子打扮成伊塞特女王在大街上遊行，手上拿著象徵著自由（紅色）、團結（黑色）和未來（綠色）的三色旗。
寬札節始於1966年，是一項慶祝非裔美國人的節慶，透過認識與接觸黑人文化，實踐非裔美國人的社會改革。在一週的慶典間，人們會點燃名為Kinara，由7根蠟燭橫向排列的蠟台，在傳統草蓆上擺放代表孩子的玉米穗，並享用傳統的非洲美食。
12月28日，西班牙的亞里坎提每年都會舉辦麵粉大戰（Els Enfarinats），這是一傳承200年的傳統節慶，類似於「愚人節」。
在這一天，鎮上的人們換上軍裝，模擬混亂的政變。參與者分成兩個陣營，一個是麵粉大軍（Els Enfarinats），另一個是反叛軍（L’Oposicio），互相潑灑麵粉、砸雞蛋，也假裝是接管當地的政府，向路人收取「過路費」，「罰款」最終會捐給慈善機構。
12月28日，在較低窪的河岸碼頭邊，一名攝影師拍下兩名女子在「汪洋」中淡定的聊著天。
受到全球暖化影響，今年冬季歐洲氣候異常潮濕、高溫。貫穿歐洲的多瑙河水位到達十年來最高，在匈牙利首都布達佩斯決提。雖然目前仍未對匈牙利造成損害，但氣象專家警告，暖冬持續下去使得冬季降雨增加、減少下雪，而且加速融雪，可能導致洪水來的更早。
12月28日，緬因州宣布，根據美國憲法第14修正案中的「叛亂條款」，將美國前總統川普（Donald Trump）從初選中除名。這是繼科羅拉多州法院19日做出相同裁定後，第2個州決定取消川普的總統初選資格。
川普團隊不甘示弱，立即向最高法院提起上訴。由於共和黨要等到各州初選結果，以及7月舉行的全國大會後，才會正式公佈代表共和黨角逐總統大位的候選人，因此最高法院的最終判決，將決定川普的名字能否出現在初選選票上。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。