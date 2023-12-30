【國際新聞圖輯】納瓦尼移監北極自嘲「聖誕老人」、西班牙麵粉大戰互砸雞蛋、多瑙河決提釀洪災

聖誕節當天，烏克蘭人們正在慶祝第一次的西洋聖誕節，但前線的巴赫姆特戰火沒有消停。自俄烏開戰至今，巴赫姆特成為戰役最漫長的戰場，在坦克車上待命的前線戰士們，戴上聖誕帽，一邊「過節」一邊執行任務。

鏡頭轉到南半球，秘魯人用自己獨到的方式慶祝聖誕節——打架。

不論男女老少，只要在過去一年有什麼「舊仇」未報，都可以利用打架節這一天，申請互打。上場比賽的人們必須穿戴動物首飾，赤手空拳搏鬥，開打前要說明兩人需要打一場的原因，並在賽後擁抱和解，迎接和平、嶄新的一年。

過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！

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12月24日，烏克蘭巴赫姆特（Bakhmut）前線第28旅的坦克手，打扮成聖誕老人在前線執行任務。巴赫姆特是自從開戰以來，經歷最漫長戰役的城市之一。

過去，烏克蘭一直依循俄羅斯東正教的儒略曆（Julian calendar）在1月7日過節，但烏克蘭在今（2023）年7月修法，允許民眾在12月25日過「西洋」聖誕節，也讓今年成為烏克蘭首次過「西洋」聖誕節。

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12月25日，在秘魯聖托瑪斯的家庭前往教堂慶祝聖誕節，但在早上和下午時段的「打架節」（Takanakuy），不論是朋友、家人、商業夥伴，男女老少都可以「申請」打架。

打架節提供人們在年底前「算舊賬」，這是一場正式的比賽，參賽者必須盛裝出席且不能使用武器。賽前雙方要說明「打架」的原因，並在比賽分出勝負後相互擁抱、和解，讓居民們能藉此化解紛爭，和平地迎接新一年的到來。

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12月25日，俄羅斯反對派政治人物納瓦尼（Alexey Navalny）的發言人證實，納瓦尼目前被移監到北極圈以北的一處流放地。納瓦尼26日也打趣地在X上發文說道：「我覺得如釋重負，心情還是很好，很適合做聖誕老人。」

納瓦尼是俄羅斯最著名的反對派人士，被視為是對總統普亭（Vladimir Putin）執政20年來的正當性與否，最具威脅的人物。納瓦尼曾策劃反政府的示威，也曾在社群媒體揭發俄羅斯政府的貪腐，最後被判處11年半，並於2021年入獄。

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12月26日，為期7天的寬札節遊行（Kwanzaa parade）在美國洛杉磯南部舉行。一名女子打扮成伊塞特女王在大街上遊行，手上拿著象徵著自由（紅色）、團結（黑色）和未來（綠色）的三色旗。

寬札節始於1966年，是一項慶祝非裔美國人的節慶，透過認識與接觸黑人文化，實踐非裔美國人的社會改革。在一週的慶典間，人們會點燃名為Kinara，由7根蠟燭橫向排列的蠟台，在傳統草蓆上擺放代表孩子的玉米穗，並享用傳統的非洲美食。

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12月28日，西班牙的亞里坎提每年都會舉辦麵粉大戰（Els Enfarinats），這是一傳承200年的傳統節慶，類似於「愚人節」。

在這一天，鎮上的人們換上軍裝，模擬混亂的政變。參與者分成兩個陣營，一個是麵粉大軍（Els Enfarinats），另一個是反叛軍（L’Oposicio），互相潑灑麵粉、砸雞蛋，也假裝是接管當地的政府，向路人收取「過路費」，「罰款」最終會捐給慈善機構。

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12月28日，在較低窪的河岸碼頭邊，一名攝影師拍下兩名女子在「汪洋」中淡定的聊著天。

受到全球暖化影響，今年冬季歐洲氣候異常潮濕、高溫。貫穿歐洲的多瑙河水位到達十年來最高，在匈牙利首都布達佩斯決提。雖然目前仍未對匈牙利造成損害，但氣象專家警告，暖冬持續下去使得冬季降雨增加、減少下雪，而且加速融雪，可能導致洪水來的更早。

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12月28日，緬因州宣布，根據美國憲法第14修正案中的「叛亂條款」，將美國前總統川普（Donald Trump）從初選中除名。這是繼科羅拉多州法院19日做出相同裁定後，第2個州決定取消川普的總統初選資格。

川普團隊不甘示弱，立即向最高法院提起上訴。由於共和黨要等到各州初選結果，以及7月舉行的全國大會後，才會正式公佈代表共和黨角逐總統大位的候選人，因此最高法院的最終判決，將決定川普的名字能否出現在初選選票上。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺