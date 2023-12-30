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TNL+ 2023/12/30,
影劇

2023年度五大最佳＆五大失望國片：《鬼家人》成功混搭類型，侯孝賢御用美術黃文英導演首作可惜

2023年度五大最佳＆五大失望國片：《鬼家人》成功混搭類型，侯孝賢御用美術黃文英導演首作可惜
Photo Credit: （左）《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照，金盞花大影業提供；（右）《車頂上的玄天上帝》劇照，甲上娛樂提供

我們想讓你知道的是

今年年度回顧我們來用一個比較特別的方法，選出在台灣上映的五大佳片和五大失望國片，《關於我和鬼變成家人的那件事》、《粽邪3：鬼門開》、《他馬克老闆》、《車頂上的玄天上帝》都在我的榜單中。

又來到歲末年終，今（2023）年台灣電影整體票房偏低迷，在農曆年後《關於我和鬼變成家人的那件事》大破三億新台幣之後，只有暑假檔恐怖片系列作《粽邪3：鬼門開》成功搭上鬼月熱潮賣破8000萬新台幣，其他作品都未能突破5000萬新台幣大關。

反倒是被認為是獨立藝術片的《富都青年》成為年度票房黑馬，拿下金馬影帝之後在台灣、香港、馬來西亞都開出票房紅盤，全球票房已破億，台灣也已經賣破8000萬新台幣，躋身台灣華語電影票房前三甲。

不過鑑於這部還是馬來西亞華語電影，雖然和台灣電影圈有千絲萬縷的關係，但仍然不會出現在這篇榜單裡。

考慮到今年的片量蠻大，因為先前許多電影在疫情期間無法上映，全部在2023年上檔，又適逢金馬六十，許多片子趕在今年出品，異質性跟量都比較大，落差也相當大。所以年度回顧我們來用一個比較特別的方法，選出今年在台灣上映的五大佳片和五大失望國片，以下說明。

五大創新佳片

《關於我和鬼變成家人的那件事》

今年最有創新意義之一的國片絕對是《關於我和鬼變成家人的那件事》，它同時做到兩件前所未見的事，一是把同志議題成功融入主流商業類型片，二是成功的混合靈異、恐怖、動作、喜劇等不同類型。

而且不但在台灣本土票房高達三億新台幣，上了Netflix全球市場後也打入泰國等國家，難度極高的劇本拿下金馬獎，正展現了對《關於我和鬼變成家人的那件事》創新及執行度的肯定。

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