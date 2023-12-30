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聖誕假期美國人花300億買禮品卡，如果擺到過期等於讓廠商「白賺」嗎？

聖誕假期美國人花300億買禮品卡，如果擺到過期等於讓廠商「白賺」嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

根據《The Hustle》，由於過去10年內美國禮品卡的銷售額已經超過1兆美元，因此每年看似是少數的未使用禮品卡，累積起來的金額並不小。以2005年至2015年為例，未兌換的禮品卡餘額高達457億美元——約新台幣1兆4035億元。

文：賴明君

每到12月，美國各大百貨商場總能見到前來購買禮物的民眾，而在眾多禮品選項中，能夠用來兌換商品或服務的禮品卡可以說是相當熱門的選擇。根據全美零售聯合會（National Retail Federation）的預估，2023年聖誕假期，美國民眾預計將花費近300億美元（約新台幣9213億元）購買禮品卡。然而那些被放到忘記、最終沒有被收禮的人給使用掉的禮品卡，後續的使用效力則是因州別而異。

熱門禮物選項：禮品卡

除了方便輕巧以外，禮品卡也替購買者省去了精挑細選禮物的時間，並且降低對方收到禮物後不滿意的可能性。《The Hustle》指出，截至2019年，禮品卡已經連續13年成為民眾選購禮物時的首選，佔了購買者年度預算的55％。《西雅圖時報》（The Seattle Times）的報導也表示，有超過60％的美國人可能會在聖誕假期購買禮品卡，而在所有禮品卡類別中，餐飲類禮品卡最為熱門。

理想狀態下，收到禮品卡的民眾會在有效期限內，至商家兌換商品或是服務，但實際上許多禮品卡最終並沒有被使用，而這些過期的禮品卡累積起來可達數百億美元的價值。根據金融公司Bankrate今年7月的一項調查，有47％的美國成年人至少擁有一張未使用的禮品卡，而這些禮品卡的平均價值為187美元（約新台幣5743元），總價值達到230億美元（約新台幣7063億元）。

《美聯社》的報導也指出，餐飲類禮品卡中，有70％會在6個月內被使用掉，一年後使用率上升到80％，但超過一年後，隨著時間推移，這些禮品卡被使用的可能性就越來越小。整體來說，有10%至19％的禮品卡中有餘額沒有使用完，另有6％的禮品卡從來沒有被使用過。

根據《The Hustle》，由於過去10年內美國禮品卡的銷售額已經超過1兆美元（約新台幣30兆元），因此每年看似是少數的未使用禮品卡，累積起來的金額並不小。以2005年至2015年為例，未兌換的禮品卡餘額高達457億美元（約新台幣1兆4035億元）。

未使用的禮品卡會如何？

《CBS》的報導指出，根據2010年生效的聯邦法律，禮品卡自購買或加值後，5年內不得失效。某些州的法律要求更長的保障期，例如紐約的法律規定，2022年12月以後購買的禮品卡9年內都不會因為過期而失效。

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