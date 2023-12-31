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TNL+ 2023/12/31,
影劇

10位影評人的2023年最佳電影：《奧本海默》、《蒼鷺與少年》入榜，從國際影展眺望世界

10位影評人的2023年最佳電影：《奧本海默》、《蒼鷺與少年》入榜，從國際影展眺望世界
Photo Credit: 左至右：《日麗》、《蒼鷺與少年》、《奧本海默》、《無法離開的人》劇照

我們想讓你知道的是

從民主、政治、極權、戰爭等關鍵字出發，電影作為映照時代的多重鏡像，該如何從社會群體切向私密個人？影像又該如何作為錨點，向下扎點，定出時代？《關鍵評論網》邀請10位影評人，各別選出今年度最佳電影，並親自撰寫短評。評選規則是2023年在台灣院線、國內外影展或是串流首度能看到的新作，且僅限以正規方式，不包含數位修復。希望從影評的角度，為今年的電影寫下註解。

今（2023）年即將結束，「後疫情時代」真正降臨，全世界又恢復疫情前忙碌的交流與活動。而籠罩於今年的時代氛圍，已非疫情，取而代之的是瞬息萬變的戰事未歇——烏俄戰爭仍然僵持，以巴衝突接著烽火連天，世界局勢持續動盪。

同樣的，在今年仍能看見，疫情、戰爭、通膨，影響是全面性的，而當代世界逐步逼向左右翼的極兩端，甚至可能創造新冷戰時代，歐美集團與中俄北韓的強權對抗似乎成了無法避免的態勢，再從民主、政治、極權、戰爭等關鍵字出發，電影作為映照時代的多重鏡像，該如何從社會群體切向私密個人？影像又該如何作為錨點，向下扎點，定出時代？

有鑑於此，《關鍵評論網》邀請10位影評人，各別選出自己心中今年度的最佳電影，並親自撰寫短評理由。評選規則是2023年在台灣院線、國內外影展或是串流首度能看到的新作，且僅限以正規方式，不包含數位修復。

希望透過影像與文字，藉以回望今年，企圖定義時代。

以下排序依交稿時間先後決定。

溫溫凱／地下電影選擇《日麗》，2022坎城影展世界首映，2023年2月10日台灣院線放映

在越發快速的時代，事件的發生閃現，還來不及理解，而後又急速消逝，對於政治、戰爭、議題、意識形態乃至於大我至私我，常常是縫隙間斷裂的切片，因此，我以為「理解／不理解」的關係是當代越趨重要的議題、概念之一，而《日麗》就是關於「不理解」的電影。

《日麗》貫串全片的是——強調「背面」的影像語言，女兒從「記憶」帶著某種後設的角度，窺探與父親之間的關係，而在廣角鏡頭、大量背部的拍攝、攝影機保持的距離、鏡子／玻璃／水面的拍攝倒影，都讓影像創造了「反身省思」的角度，乃至於圈劃出「無法理解」的視角。

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