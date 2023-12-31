跨年派對小點心：不用開火，拿幾片蘇打餅乾就可以享受歡樂時光！

現在已經是12月底，很快就要跨年了，如果你會在家舉辦跨年派對，並邀請親朋好友一起來參加，就可以提供一些不同口味的自製蘇打餅點心，讓參加派對的人一飽口福，就算你是要去參加別人舉辦的跨年派對，也可以把在家做好的蘇打餅點心帶去讓大家享用，其實只要在蘇打餅上放一些美味的配料即可，作法一點都不難！

魚、海鮮類配料

喜歡吃燻鮭魚的話，可以試試製作上圖的燻鮭魚蘇打餅點心，作法如下。

材料：

以下材料都不指定數量或重量，可依照口味喜好自由調整用量。

奶油起司

蔥（切碎）

燻鮭魚片（切成適量大小）

蘇打餅

鹽少許（可省略）

步驟：

將奶油起司和蔥放進大碗中，攪拌均勻後挖到蘇打餅上。 把燻鮭魚放到奶油起司上即可。 如果蘇打餅本身不鹹，就把少許鹽灑到做好的蘇打餅點心上。

不喜歡燻鮭魚的話，也可以製作美味的鮪魚蘇打餅點心，詳細作法如下。

材料：

以下材料都不指定數量或重量，可依照口味喜好自由調整用量。

鮪魚罐頭

美乃滋

洋蔥（切碎）

少許鹽和黑胡椒

蘇打餅

步驟：

將鮪魚、美乃滋和洋蔥放入碗中拌勻，做成美味的鮪魚沙拉。 把鮪魚沙拉放到蘇打餅上就完成了。 想要讓點心看起來更漂亮的話，也可以先在蘇打餅上放一片小萵苣葉，再把鮪魚沙拉放到小萵苣葉上。

蛋類配料

搭配蘇打餅的蛋類配料通常有2種用法，第1種作法可參考上方的海鮮沙拉蘇打餅食譜，只要把切片的蛋放到蘇打餅上，再把一些配料放到蛋上面即可，但如果想以蛋為主的話，也可以直接把蛋做成蛋沙拉後，再放到蘇打餅上，可參考下方作法。

材料：

以下材料都不指定數量或重量，可依照口味喜好自由調整用量。

蛋（煮熟）

美乃滋

第戎芥末醬（每二分之一杯的美乃滋搭配2小匙的芥末醬）

紅椒粉

鹽和黑胡椒

蘇打餅

步驟：

把白煮蛋放入碗中，並用叉子或其他適合的工具將蛋壓爛。 在碗裡加入美乃滋、第戎芥末醬、紅椒粉、鹽和黑胡椒，跟蛋一起攪拌均勻。 將做好的蛋沙拉挖到蘇打餅上就完成了。

水果、巧克力類配料

經常被用在甜點中的水果，其實也很常被用在蘇打餅點心上，但大多都使用比較可以久放的水果類型，例如上圖的樹莓，或是草莓、藍莓、櫻桃等等。製作水果蘇打餅點心的基本作法如下。

材料：

以下材料都不指定數量或重量，可依照口味喜好自由調整用量。

奶油起司（室溫軟化）

蘇打餅

樹莓

蜂蜜

步驟：

把奶油起司抹在蘇打餅上，再把樹莓放到奶油起司上。 將蜂蜜淋在樹莓上即可。

想要製作巧克力蘇打餅點心時，最簡單的方法就是直接把巧克力塊放到蘇打餅上，或是將巧克力隔水融化後淋在蘇打餅上，等巧克力凝固就可以享用了。想要多一點變化的話，還可以先在蘇打餅上抹花生醬或焦糖醬後，再把融化的巧克力淋上去即可。

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：簡單的跨年派對小點心，在蘇打餅上放配料就能完成！

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九