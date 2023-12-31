跨年喝點不一樣的：六款經典冬季熱飲調製訣竅，度過不一樣的佳節時光
我們想讓你知道的是
你知道熱可可與熱巧克力的不同嗎？通常用可可粉沖泡而成的熱飲「可可」口味較稀薄，而正統的熱巧克力，則是用完整的巧克力磚，與鮮奶一起鍋煮，質地如絲綢般細緻，而且煮得愈久愈濃郁，除了可以加入烤過的棉花糖增添風味，也可以搭配麵包或可頌麵包沾取熱巧克力一起吃。
文：窩廚房Joy'in Kitchen
寒冷的天，不只身體冷，手腳更容易冰冷，極需一杯香氣十足的飲品來溫暖身心！本次窩廚房推薦六款冬季熱飲，教你自製蜂蜜薑紅茶、鍋煮香料奶茶、熱紅酒芝麻湯圓、聖誕蛋酒、玫瑰花草茶還有熱巧克力，陪你度過不一樣的午茶時光！
舌尖上的微辣：暖宮蜂蜜薑紅茶
寒冷的冬季，薑茶可說是經典飲品，可以暖腹暖宮，搭配紅茶與蜂蜜調和，熱熱喝最是過癮！通常嫩薑，是指大約生長四個月左右的薑，滋味溫和，而老薑約生長十個月至一年，較為辛辣，將老薑烘乾則成為乾薑，適合拿來做為燉補食材。
如果想要DIY一杯祛寒的薑紅茶，有道是「薑還是老的辣」，選用老薑滋味會更棒，不過也建議一天不要飲用超過500CC，以免腸胃道黏膜過度刺激喔！
馥郁的印度香氣：鍋煮香料奶茶
印度奶茶常被稱為「印度香料茶」，通常會加入香氣馥郁的印度萬用綜合香料Masala，「Masala」中文音譯為「馬薩拉」，意思是「綜合香料」，但僅是香料的統稱，並非指哪些特定的香料。
因此每個印度媽媽都各有Masala的獨門配方！將Masala加入奶茶裡，不僅創造豐富的香氣，更有增加體抗力的食療效果。值得一提的是，印度奶茶跟我們常聽到的「印度拉茶」不太一樣，事實上，印度奶茶多半都用煮的居多，反倒是傳到星馬地區後，才出現「拉」的步驟，讓我們來看看道地的印度奶茶該怎麼做吧！
- 鍋煮印度奶茶食譜
材料：水200ml、阿薩姆茶葉（茶包約莫3個）7g、窩廚房印度香料粉5g、牛奶400ml、白砂糖30-40g、黑胡椒粒少許
作法：
- 鍋中放入水煮開，加入茶葉、窩廚房印度香料粉及黑胡椒粒後小火煮約1分鐘，倒入牛奶，煮至鍋子邊緣微微開始滾即關火。
- 將砂糖加入奶茶中攪拌後過濾出奶茶即可。
是甜點也是飲料：北歐香料熱紅酒芝麻湯圓
熱紅酒的起源大約可追溯到西元1500年前，歐洲人將紅酒加熱後，與肉桂、肉豆蔻、柑橘皮等各式香料調合、用來暖和身體，後來則漸漸成為歐洲冬季的必備飲品，而現在熱紅酒已發展出各種不同的口味，例如英國會用蘋果酒代替紅酒，德國、奧地利則會添加少量蘭姆酒提味等。
若是加入甜湯圓，更能創造出獨特香甜的口感，在寒冷的冬天中，熱熱飲幸福加倍！現在就快跟著窩廚房在家煮一波！
- 北歐香料熱紅酒芝麻湯圓食譜
材料：紅酒750毫升、柳橙1顆、蘋果1顆、蔓越莓15顆、肉桂棒2根、八角3顆、丁香4顆、肉荳蔻1顆、二砂糖50公克、柳橙皮屑適量、桂冠芝麻小湯圓1盒
作法：
- 水滾加入芝麻小湯圓，浮起後撈出，放入冷開水備用。
- 蘋果去籽切半圓片、柳橙橫切半圓片。
- 蘋果、柳橙片交錯排入鍋中，加入蔓越莓、二砂糖、香料。
- 倒入紅酒後小火滾煮10分鐘，熄火加入芝麻小湯圓浸泡入味。
- 放上橙片、小湯圓串，裝飾柳橙皮屑即完成。
冬季必喝的節慶飲品：聖誕蛋酒
歐美冬季的必備飲品除了香料熱紅酒之外，還有一款大家不可不知的秋冬必備暖飲——蛋酒（eggnog）！蛋酒可說是與香料熱紅酒齊名的秋冬節慶飲品，每到12月，從歐美各大耶誕市集到巷弄裡的小咖啡店，都能嚐到它的香甜滋味。
「蛋酒」顧名思義，有蛋也要有酒。能夠做為基底的酒款五花八門，從白蘭地、蘭姆酒到波本威士忌任君隨喜，兌上蛋、牛奶、糖，再加點呼應秋冬節氣、滿懷溫潤氣息的肉桂、肉荳蔻等香料，一杯經典暖飲就大功告成啦！
- 聖誕蛋酒食譜
材料：蛋酒香料包1包、蛋黃30g、牛奶330c.c.、喜歡的酒款適量（依喜好決定是否添加）
作法：
- 將蛋酒香料、蛋黃及牛奶混合均勻。
- 小火持續攪拌約5分鐘，煮至小滾。（※持續攪拌能避免蛋黃凝固唷！）
- 熄火過篩後，即可直接熱飲，也可以冷藏熟成12小時，風味更加香醇。
- 適量加入喜歡的酒款，如白蘭地、萊姆酒或威士忌
- 冷藏時記得將保鮮膜和蛋酒貼面，避免水蒸氣產生。
玫瑰玫瑰我愛你：冬季安神花草茶
寒冷的冬季，女性朋友容易出現血液循環不暢的狀況，這時適合最適合來杯花茶，緩解手腳冰涼問題，尤其是飲上一杯香氣十足的「玫瑰花茶」，能夠洗滌整天的身心壓力，達到更好的睡眠品質，不過記得懷孕中別過量飲用！
如果想體驗自己沖泡的樂趣，可至南投埔里的「枚開四度」玫瑰園，或是台灣面積最大的有機玫瑰栽種區、位於屏東的大花農場，都能買到泡茶專用的玫瑰花喔！
一喝上癮的高級口感：法式絲綢熱巧克力
你知道熱可可與熱巧克力的不同嗎？通常用可可粉沖泡而成的熱飲「可可」口味較稀薄，而正統的熱巧克力，則是用完整的巧克力磚，與鮮奶一起鍋煮，質地如絲綢般細緻，而且煮得愈久愈濃郁，除了可以加入烤過的棉花糖增添風味，也可以搭配麵包或可頌麵包沾取熱巧克力一起吃，趕快來試著做看看吧！
本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此
原標題：寒流限定！用6種冬天熱飲，打造6個冬季午茶時光
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn