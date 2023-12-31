跨年喝點不一樣的：六款經典冬季熱飲調製訣竅，度過不一樣的佳節時光

文：窩廚房Joy'in Kitchen

寒冷的天，不只身體冷，手腳更容易冰冷，極需一杯香氣十足的飲品來溫暖身心！本次窩廚房推薦六款冬季熱飲，教你自製蜂蜜薑紅茶、鍋煮香料奶茶、熱紅酒芝麻湯圓、聖誕蛋酒、玫瑰花草茶還有熱巧克力，陪你度過不一樣的午茶時光！

舌尖上的微辣：暖宮蜂蜜薑紅茶

寒冷的冬季，薑茶可說是經典飲品，可以暖腹暖宮，搭配紅茶與蜂蜜調和，熱熱喝最是過癮！通常嫩薑，是指大約生長四個月左右的薑，滋味溫和，而老薑約生長十個月至一年，較為辛辣，將老薑烘乾則成為乾薑，適合拿來做為燉補食材。

如果想要DIY一杯祛寒的薑紅茶，有道是「薑還是老的辣」，選用老薑滋味會更棒，不過也建議一天不要飲用超過500CC，以免腸胃道黏膜過度刺激喔！

馥郁的印度香氣：鍋煮香料奶茶

印度奶茶常被稱為「印度香料茶」，通常會加入香氣馥郁的印度萬用綜合香料Masala，「Masala」中文音譯為「馬薩拉」，意思是「綜合香料」，但僅是香料的統稱，並非指哪些特定的香料。

因此每個印度媽媽都各有Masala的獨門配方！將Masala加入奶茶裡，不僅創造豐富的香氣，更有增加體抗力的食療效果。值得一提的是，印度奶茶跟我們常聽到的「印度拉茶」不太一樣，事實上，印度奶茶多半都用煮的居多，反倒是傳到星馬地區後，才出現「拉」的步驟，讓我們來看看道地的印度奶茶該怎麼做吧！

鍋煮印度奶茶食譜 材料：水200ml、阿薩姆茶葉（茶包約莫3個）7g、窩廚房印度香料粉5g、牛奶400ml、白砂糖30-40g、黑胡椒粒少許 作法： 鍋中放入水煮開，加入茶葉、窩廚房印度香料粉及黑胡椒粒後小火煮約1分鐘，倒入牛奶，煮至鍋子邊緣微微開始滾即關火。 將砂糖加入奶茶中攪拌後過濾出奶茶即可。

是甜點也是飲料：北歐香料熱紅酒芝麻湯圓

熱紅酒的起源大約可追溯到西元1500年前，歐洲人將紅酒加熱後，與肉桂、肉豆蔻、柑橘皮等各式香料調合、用來暖和身體，後來則漸漸成為歐洲冬季的必備飲品，而現在熱紅酒已發展出各種不同的口味，例如英國會用蘋果酒代替紅酒，德國、奧地利則會添加少量蘭姆酒提味等。

若是加入甜湯圓，更能創造出獨特香甜的口感，在寒冷的冬天中，熱熱飲幸福加倍！現在就快跟著窩廚房在家煮一波！

北歐香料熱紅酒芝麻湯圓食譜 材料：紅酒750毫升、柳橙1顆、蘋果1顆、蔓越莓15顆、肉桂棒2根、八角3顆、丁香4顆、肉荳蔻1顆、二砂糖50公克、柳橙皮屑適量、桂冠芝麻小湯圓1盒 作法： 水滾加入芝麻小湯圓，浮起後撈出，放入冷開水備用。 蘋果去籽切半圓片、柳橙橫切半圓片。 蘋果、柳橙片交錯排入鍋中，加入蔓越莓、二砂糖、香料。 倒入紅酒後小火滾煮10分鐘，熄火加入芝麻小湯圓浸泡入味。 放上橙片、小湯圓串，裝飾柳橙皮屑即完成。

Photo Credit: 桂冠窩廚房

冬季必喝的節慶飲品：聖誕蛋酒

歐美冬季的必備飲品除了香料熱紅酒之外，還有一款大家不可不知的秋冬必備暖飲——蛋酒（eggnog）！蛋酒可說是與香料熱紅酒齊名的秋冬節慶飲品，每到12月，從歐美各大耶誕市集到巷弄裡的小咖啡店，都能嚐到它的香甜滋味。

「蛋酒」顧名思義，有蛋也要有酒。能夠做為基底的酒款五花八門，從白蘭地、蘭姆酒到波本威士忌任君隨喜，兌上蛋、牛奶、糖，再加點呼應秋冬節氣、滿懷溫潤氣息的肉桂、肉荳蔻等香料，一杯經典暖飲就大功告成啦！

聖誕蛋酒食譜 材料：蛋酒香料包1包、蛋黃30g、牛奶330c.c.、喜歡的酒款適量（依喜好決定是否添加） 作法： 將蛋酒香料、蛋黃及牛奶混合均勻。 小火持續攪拌約5分鐘，煮至小滾。（※持續攪拌能避免蛋黃凝固唷！） 熄火過篩後，即可直接熱飲，也可以冷藏熟成12小時，風味更加香醇。 適量加入喜歡的酒款，如白蘭地、萊姆酒或威士忌 冷藏時記得將保鮮膜和蛋酒貼面，避免水蒸氣產生。

玫瑰玫瑰我愛你：冬季安神花草茶

寒冷的冬季，女性朋友容易出現血液循環不暢的狀況，這時適合最適合來杯花茶，緩解手腳冰涼問題，尤其是飲上一杯香氣十足的「玫瑰花茶」，能夠洗滌整天的身心壓力，達到更好的睡眠品質，不過記得懷孕中別過量飲用！

如果想體驗自己沖泡的樂趣，可至南投埔里的「枚開四度」玫瑰園，或是台灣面積最大的有機玫瑰栽種區、位於屏東的大花農場，都能買到泡茶專用的玫瑰花喔！

一喝上癮的高級口感：法式絲綢熱巧克力

你知道熱可可與熱巧克力的不同嗎？通常用可可粉沖泡而成的熱飲「可可」口味較稀薄，而正統的熱巧克力，則是用完整的巧克力磚，與鮮奶一起鍋煮，質地如絲綢般細緻，而且煮得愈久愈濃郁，除了可以加入烤過的棉花糖增添風味，也可以搭配麵包或可頌麵包沾取熱巧克力一起吃，趕快來試著做看看吧！

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此

原標題：寒流限定！用6種冬天熱飲，打造6個冬季午茶時光

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九