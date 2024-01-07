武敬凱《成人世界生存邏輯》：為什麼大部分窮人一生的軌跡，就如同〈山道猴子的一生〉？

文：武敬凱

為什麼階級複製，幾乎是一個必然的結果？

窮人之所以窮，就是因為他窮

我小時候生長在一個不是很富裕的家庭，如果講得更精確一些，那便是我們家族裡頭的全部人，幾乎都活在社會平均線以下。而如果你認識的人夠多，你會驚訝地發現，大多數情況都是要麼一整個家族富，要麼一整個家族窮，那種同一家族裡的A家庭超有錢、B家庭超貧困的狀況，幾乎非常少見，這是為什麼呢？你用邏輯想一下， 就會明白。

我們都必須先承認一件事，大部分的窮人之所以窮， 是因為他此生做出了比別人「相對多的」錯誤決定，所以導致他窮。例如他在國小、國中、高中的時候「選錯朋友」，於是開始抽煙喝酒甚至吸毒；在中學畢業之後「選錯科系」，所以對學習毫無熱情跟興趣，整天混吃等死； 而在離開學生身份以後又「選錯工作」，所以選擇了一個年輕時薪資不多、老年時薪資也不多，重點是還不穩定的工作。

接著「選錯伴侶」，年輕時連點積蓄都還沒有，就在沒有做好安全措施的情況下，跟另一半發生性關係，導致對方懷孕，不得不結婚，成了個年輕爸媽。接著，連床都還沒躺熱，沒過幾年就對外宣布離婚，原因是因為「曾經太過年輕」，而沒有看明白什麼是真正的愛情。

好不容易孩子長大了那麼一點，但因為不滿老闆沒給自己加薪，所以連「自己憑什麼能創業成功」這個問題都沒想過的情況下，連自己在當別人員工時都沒有半點成功的經驗跟案例的情況下，貿然選擇「創業」，只因為看人家當老闆好像很賺錢，又不用看人臉色。

我知道這講起來很殘酷，但這幾乎是大部分窮人一生的軌跡，如同前陣子在網路上非常火紅的影片〈山道猴子的一生〉。

可怕的事情來了，你想一想，假設這個在自己一生當中，連續做出無數次錯誤決定的人，成為了你的父母，接下來會發生什麼事？基本上你長大成人以後，你的失敗率，幾乎是妥妥的比成功率來得更高的，不是嗎？

要知道，我們在進入國小以前，家庭教育扮演重要角色，因為他是形塑每個人價值觀的重要歷程。簡單說，不論你爸媽是成功還失敗，你都必須被這個人給教育，而要一個此生沒做過太多正確決定的人，教育你成為一個未來對社會有用的人，你說這談何容易？

孟子曾經說過一句話：「人之患，在好為人師。」大家都知道我是做行銷的，曾經替不少喊得出名字的企業做過行銷顧問，但每次在和朋友聊到我的工作內容時， 他們總會不經意地談起他們認為某個產業可以怎麼做行銷，表現出像是在教我的樣子，關鍵是他們也不是行銷從業人員，更沒有半點成功經驗。

你如果曾經點開過YouTube音樂影片底下的留言，你也會發現留言處有非常多人在教林俊傑、周杰倫、Ariana Grande、Ed sheeran怎麼唱歌，例如「這一段假音不夠好」、「氣息不夠順」、「共鳴不好聽」，而這些人可能終其一生也沒接受過一次正統的音樂訓練。又好比每當新政策推出時，很多人就會開始發文指導政府應該怎麼做， 貌似自己學過政治學一樣，殊不知只是看了幾年新聞，就誤以為自己是政治學者。

我要說的是，即便是沒有成功經驗，更甚者是連續做出無數次錯誤決定的人，也會有「好為人師」的傾向，這就是為什麼，階級固化幾乎是一個必然結果。所以依照上面的邏輯，可以得出一個基本結論——「窮人之所以窮，就是因為他窮。」我知道這話聽起來非常刺耳，但我很懊悔自己在長大之後才明白這個道理。

在李笑來《通往財富自由之路》書中提到：「價值觀決定一個人的選擇，而選擇決定了一個人的結果。」

顯然，很多人的窮，並不是他自身的錯誤，而是他身邊周遭存在大量不見得有成就卻自以為是成功人士的人，並從他幼年乃至成人，「持之以恆」地灌輸給他不見得正確的建議，導致孩子在未來做出錯誤的選擇，進而影響自己的結果。悲哀的是，那些曾經教育他的大人，卻仍舊會堅信自己的想法是絕對正確的，這就是我們可以預料的一個出生在窮人家庭裡的小孩的人生軌跡，因為我也曾經走在這個軌道上。

如果你跟我一樣喜歡在YouTube看專門講解國外刑事案件的影片，例如「Eric 長安萬年」或「謎案追蹤」等頻道，你不難發現那些罪大惡極、最終在法庭上被判終身監禁甚至死刑的犯人都來自破碎的家庭，深究他的家庭背景之後，你會驚訝地發現，他父母的過往，可能比站在法庭上的那個孩子都來得「精彩」。

富人家的孩子，先天就比窮人家的孩子有見識

歷史學家Rutger Bregman在TED的演講〈Poverty isn’t a lack of character; it’s a lack of cash〉當中有提到，這是因為「稀缺心態（Scarcity mentality）」, 簡單說，當一個人基礎的生活都無法被保障了，眼前的飯都吃不飽，哪還有什麼閒時間去思考未來，又怎麼可能上「時報悅讀網」買上一本書，培養自己的見識呢？

接著，一個身在富裕家庭的孩子，他從小在日常生活中能夠識別的東西，先天就是比窮人多得多，就拿吃飯這件事舉例好了，我遙想我第一次被人請去牛排館吃飯的時候，我連刀子要用右手拿還是左手拿都壓根兒不知道， 於是被人當笑話。但富二代從小就吃過無數間高級餐廳， 而我們從小吃過的可能就只有滷肉飯、魷魚羹，你覺得我和他們在心中對於「好服務」的定義，會是一樣的嗎？