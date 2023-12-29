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2023/12/29,
生活

跨年假期天氣一覽：跨年夜降溫、元旦清晨低溫下探11度、新竹以南有機會看見第一道曙光

跨年假期天氣一覽：跨年夜降溫、元旦清晨低溫下探11度、新竹以南有機會看見第一道曙光
中央氣象署提醒，跨年夜到元旦受東北季風影像，氣溫偏低，外出跨年記得攜帶雨具｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中央氣象署今（29）日表示，31日跨年夜起到明年1月2日，受到東北季風增強影響，中部以北低溫下探14度到15度，其他地區則是17度。氣象署也提醒民眾，跨年夜出門記得隨身攜帶雨具，新竹以南看件新年第一道曙光機會較高。

（中央社）中央氣象署預報員陳伊秀今（29）日表示，跨年夜、明年元旦跟1月2日受到東北季風影響，中部以北低溫下探攝氏14度，這波東北季風水氣較少，只有部分地區有零星雨，預計2日白天溫度回升。

接下來天氣持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天水氣較多，東半部有局部短暫雨，中部以北跟南部山區有零星雨，31日跨年夜起到明年1月2日，受到東北季風增強影響，中部以北低溫下探14度到15度，其他地區則是17度。

陳伊秀說，高溫方面，北部、宜蘭及東部地區落在17度到20度，中南部則在22度到24度，且這波東北季風影響時水氣較少，因此只有東半部跟基隆北海岸有局部短暫雨。

陳伊秀指出，明年1月2日白天起東北季風減弱，溫度回升，但3日東北季風再度增強，目前預估低溫下探約14到15度，明年1月5日東北季風減弱溫度回升，但這波東北季風的強度還要再觀察。

跨年天氣
中央氣象署提醒，31日氣溫降低、外出跨年記得攜帶雨具｜Photo Credit: 報天氣 - 中央氣象署

跨年假期：北部東半部有雨，新竹以南有機會見到第一道曙光

氣象署28日表示，29日東北部仍要留意較大雨勢；下一波東北季風31日增強，北部低溫普遍來到攝氏14度、局部下探至11度，迎風面有短暫雨或多雲，新竹以南看見年末落日、新年曙光機會較高。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，29日仍然受東北季風影響，溫度略為回升、水氣漸減，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，東北部仍有較大雨勢。

黃恩鴻指出，30日東北季風減弱，北部高溫可以回升至23、24度，水氣更少，東半部地區有局部短暫雨，北部地區是零星短暫雨。

黃恩鴻說，下一波東北季風預計31日增強，強度接近大陸冷氣團，最冷的時間會是在明年1月1日清晨，北部普遍低溫約14、15度，局部地區可能降至11、12度，中南部低溫約16至18度。

黃恩鴻提到，這波東北季風水氣偏少，主要是大台北有零星短暫雨、東半部及基隆北海岸則是局部短暫雨，雖然東北季風持續影響至明年1月2日清晨，但水氣是逐漸減少，各地大致上是多雲到晴。

黃恩鴻表示，預估31日、明年1月1日東半部雲量偏多，想看見新年第一道曙光可能機會較低；新竹以南天氣相對穩定，想要觀賞今年最晚日落及新年日出的機會相對較高。

黃恩鴻說，預估明年1月3日又有一波東北季風增強，主要仍是迎風面有局部短暫雨，但降溫的幅度及雨勢仍待觀察。

黃恩鴻提醒，明天清晨中南部、30日清晨整個西半部地區易有霧或低雲，影響能見度。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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