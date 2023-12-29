跨年假期天氣一覽：跨年夜降溫、元旦清晨低溫下探11度、新竹以南有機會看見第一道曙光
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中央氣象署今（29）日表示，31日跨年夜起到明年1月2日，受到東北季風增強影響，中部以北低溫下探14度到15度，其他地區則是17度。氣象署也提醒民眾，跨年夜出門記得隨身攜帶雨具，新竹以南看件新年第一道曙光機會較高。
（中央社）中央氣象署預報員陳伊秀今（29）日表示，跨年夜、明年元旦跟1月2日受到東北季風影響，中部以北低溫下探攝氏14度，這波東北季風水氣較少，只有部分地區有零星雨，預計2日白天溫度回升。
接下來天氣持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天水氣較多，東半部有局部短暫雨，中部以北跟南部山區有零星雨，31日跨年夜起到明年1月2日，受到東北季風增強影響，中部以北低溫下探14度到15度，其他地區則是17度。
陳伊秀說，高溫方面，北部、宜蘭及東部地區落在17度到20度，中南部則在22度到24度，且這波東北季風影響時水氣較少，因此只有東半部跟基隆北海岸有局部短暫雨。
陳伊秀指出，明年1月2日白天起東北季風減弱，溫度回升，但3日東北季風再度增強，目前預估低溫下探約14到15度，明年1月5日東北季風減弱溫度回升，但這波東北季風的強度還要再觀察。
跨年假期：北部東半部有雨，新竹以南有機會見到第一道曙光
氣象署28日表示，29日東北部仍要留意較大雨勢；下一波東北季風31日增強，北部低溫普遍來到攝氏14度、局部下探至11度，迎風面有短暫雨或多雲，新竹以南看見年末落日、新年曙光機會較高。
中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，29日仍然受東北季風影響，溫度略為回升、水氣漸減，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，東北部仍有較大雨勢。
黃恩鴻指出，30日東北季風減弱，北部高溫可以回升至23、24度，水氣更少，東半部地區有局部短暫雨，北部地區是零星短暫雨。
黃恩鴻說，下一波東北季風預計31日增強，強度接近大陸冷氣團，最冷的時間會是在明年1月1日清晨，北部普遍低溫約14、15度，局部地區可能降至11、12度，中南部低溫約16至18度。
黃恩鴻提到，這波東北季風水氣偏少，主要是大台北有零星短暫雨、東半部及基隆北海岸則是局部短暫雨，雖然東北季風持續影響至明年1月2日清晨，但水氣是逐漸減少，各地大致上是多雲到晴。
黃恩鴻表示，預估31日、明年1月1日東半部雲量偏多，想看見新年第一道曙光可能機會較低；新竹以南天氣相對穩定，想要觀賞今年最晚日落及新年日出的機會相對較高。
黃恩鴻說，預估明年1月3日又有一波東北季風增強，主要仍是迎風面有局部短暫雨，但降溫的幅度及雨勢仍待觀察。
黃恩鴻提醒，明天清晨中南部、30日清晨整個西半部地區易有霧或低雲，影響能見度。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
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汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。