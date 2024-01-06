【關鍵專訪】露波合唱團：我真的很想要一台車！而我們卻變成愛情的奴隸

由李權哲、簡靖宣、YB、洪晨、OLer五人組成的「露波合唱團」今年憑第二張專輯《美麗新世界》榮獲金音獎「最佳樂團」、「最佳搖滾歌曲」殊榮，贏得評審讚譽，被譽為「擁有十足發展潛力」的音樂力量，在眾多樂團中展現出獨特的新聲音。

五位團員擅長多種樂器，與傳統樂團的固定配置不同。他們並未硬性地按照主唱、吉他手、貝斯手等傳統角色分工，而是以歌曲的風格，甚至是練團當時的共鳴感，來靈活地安排各自的位置。

乘著金音獎的氣勢，露波合唱團繼續積極投入音樂創作。而在十月份，露波合唱團推出全新單曲〈愛說不完〉，歌曲風格突破了他們過去復古形象，揉合嘻哈與饒舌元素，贏得樂迷一致好評。

這次，《關鍵評論網》將帶領讀者深入了解引領台灣新音樂潮流的露波合唱團。從音樂創作到內在世界，讓我們一同窺探這五位大男孩，在音樂世界中的豐富想像與深層感性。

Photo Credit: 金音獎

〈愛說不完〉發現OLer嘻哈魂

獲得金音獎殊榮後，露波合唱團在10月推出了新單曲〈愛說不完〉。

當被問及這首歌的創作過程時，YB輕描淡寫地表示，當時他僅是帶著一把木吉他，在屋頂哼唱著，而這首歌曲就在那一刻成形了。

起初，〈愛說不完〉並未確定會是抒情、舞曲還是任何風格的音樂，權哲補充說：

「因為我們當時聽膩了很多樂團Band Sound的編曲，所以想說可以換一個風格試看看。後來發現OLer唱起來特別有感覺，所以就讓他來唱。」

在提到為何願意「獻聲」時，OLer分享道，由於這首歌一直缺少一段，且似乎沒有人願意承擔，因此他隨意嘗試了一段，沒想到團員一致認為OLer的聲線與這首歌相當符合，於是最終由他詮釋這首歌曲。

然而，當談及饒舌時，OLer卻坦言自己平時鮮少聆聽這樣的音樂，也未曾深究其技巧，僅是在這次機緣巧合之下，與〈愛說不完〉這首歌相遇，而團員意外地發現他擁有嘻哈與饒舌的天賦。

言談中，幾位年輕的男孩彼此對視，笑容中藏著一絲不明所以，彷彿是在嘲笑這段荒謬的製作過程。

或許正是這種天然而自在的隨性，為露波合唱團的音樂風格注入了獨特的多元面貌，誠如金音獎的評審盧銘律所形容的：「露波合唱團為當代樂壇帶來一股新的聲音。」

一捲盤帶，牽起〈Nobody Cares〉合作

不僅創作風格多元，露波合唱團在今年6月也與新生代歌手汪定中DEW合作，呈獻了令人驚喜的單曲〈Nobody Cares〉。

談及與汪定中的相識與合作緣由，權哲分享了雙方合作的過程：

「在《美麗新世界》專輯製作前期，我們曾造訪師大附近一位製作人的錄音室，要看一台廣播電台早期的盤帶機，剛好遇到定中也在那，我們聊了一陣，就想說不然合作看看。」

聊到這首歌的製作歷程，露波的五位成員一致回應：「製作花了相當長的時間！」權哲回憶道，歌曲的版本屢次經過調整，然而最終卻意外選擇了最初見面時在練團室即興Jam（隨性創作）的版本，大家對於這個結果哭笑不得。不過最終呈現的版本，大家都感到非常滿意。

團員點名最想跟鄭進一、雷擎合作

隨著這次的合作成功，我不禁好奇露波合唱團成員們，是否還有嚮往與任何一位音樂人合作？

權哲率先回應：

「我一直都很想與鄭進一合作，只要有機會，任何形式都可以！」

其他團員則在一旁開玩笑地調侃說，「你根本是典型的小迷弟。」

而一旁的靖宣則分享了他對音樂人雷擎欣賞之意，坦言若有機會能與他合作，對於音樂創作將會是一次特別的體驗。這樣的夢想與期待，或許將為露波合唱團未來的音樂探索描繪出一幅更加豐富的畫卷。

Photo Credit: 露波合唱團

頑皮男孩的感性面

當談到露波合唱團創作的靈感來源時，團員們坦言，自己的價值觀和感情觀往往會融入他們的創作中。

例如第二張專輯《美麗新世界》中的收錄歌曲〈腦海中〉便是一例。靖宣告訴我們，這首歌是YB所寫，說的正是YB與母親之間的故事。

「寫這首歌的時候，我回想起我媽，思緒中浮現出我們曾經爭執的場面，就這樣寫下了這首歌。」

在講述這段創作歷程時，或許是不習慣將私密的母子互動分享給外人，YB在描述時略顯尷尬。然而，透過這樣的表達，我們能夠感受到YB與母親之間的情感。

正如歌詞所描繪：「我想像你老了／我們愉快的閒聊」，這樣的歌詞或許正是源自於母子之間的感情，無需言語過多，也足以感動人心。

我真的很想要一台車！而我們卻變成愛情的奴隸

說到這，權哲在一旁附和：

「每次聽到〈我想要一台車〉和〈愛情的奴隸〉時，總覺得這兩首歌背後都藏著一段深刻的故事，雖然我並不清楚OLer他們當初的創作初衷是什麼（笑）。」

OLer微笑著解釋，〈我想要一台車〉的創作源自一個簡單的念頭，他常看到鄰兵離開軍營時都樂於載其他人，於是從那刻起，就萌生了「想要一台車」的念頭。

接著，靖宣分享了〈愛情的奴隸〉創作故事。當時他和OLer在台南的酒吧喝酒聊天，談到兩人感情的種種，突然間湧上心頭的感慨，讓兩人一同感嘆：

「我們一定要寫一首歌，叫做〈愛情的奴隸〉！」

雖然靖宣和OLer在述說這段歷程時帶著笑容，但我不禁感受到，他們或許在愛情中經歷過一些不願深談的傷楚，才讓他們寫下「永恆的愛情他存不存在／外面的世界沒有純純的愛」這樣的歌詞，自嘲自己成為「愛情的奴隸」。

音樂以外的露波合唱團

提及五人除了音樂之外的興趣，OLer分享自己喜歡在半夜的時候開車兜風，靖宣則說平日喜歡在入睡前看《老高與小茉》頻道，對於傳記電影更是情有獨鍾。

「最近看了《奧本海默》感覺相當出色！還有不久前欣賞的《波西米亞狂想曲》，也覺得很喜歡。」

洪晨則分享自己熱愛以劇情為主的電影，特別推薦了近期備受矚目的《富都青年》，以及年初觀賞了是枝裕和執導的電影《怪物》，這兩部作品都深深打動了他。

聽到這裡，實在讓我感到驚訝。單從他們的音樂作品來看，原以為他們是一群熱愛音樂、直率爽朗的大男孩，應該喜歡超級英雄電影或是熱血沸騰的動作片。

然而，得知他們喜愛的影視作品都具有深度和藝術性，確實讓我對他們有了更深刻的認識。

一旁的權哲則接著分享：

「我前陣子剛看完《台灣霹靂火》，太好看了！最近還有看《玫瑰瞳鈴眼》，特別推薦〈寄生蟲之女〉那集，真的有夠好看！」

雖然早就知道權哲的體內住著一股老靈魂，但突然聽到這位年僅26歲、畢業於柏克萊音樂學院的才子分享這樣的興趣，不禁讓人感到一絲驚訝。

不過，或許正是這樣難以捉摸的個性，讓他能夠製作出露波合唱團如此多元曲風的作品吧。