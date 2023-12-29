印尼雅萬高鐵旅客人數突破100萬人次，風光背後該如何追究環境責任？
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中國透過「一帶一路」倡議，在東南亞投資興建大型基礎建設，印尼雅萬高鐵成為相對成功的案例。 但風光背後，犧牲的是當地環境與居民生活，難以歸責。 「一帶一路」帶來的問題，究竟該如何找到解方？
文：周昱君
（德國之聲中文網）搭乘印尼雅萬高鐵，可能會產生一種在中國搭高鐵的錯覺，車廂內不僅可見簡體中文字，設備與服務也類似於中國國內的高鐵。 事實上，雅萬高鐵是中國高鐵第一次「全系統、全要素、全產業鏈在海外落地」，象徵著中國高鐵系統輸出到東南亞，更被北京形容為中印「一帶一路」合作的「金字招牌」。
在中國各海外投資地中，印尼具有一個重要指標意義：這裡是中國國家主席習近平提出「21世紀海上絲路」說法的「首倡議之地」。 中國今年10月舉辦「一帶一路」10週年論壇，印尼總統佐科威（Joko＂Jokowi＂Widodo）也到北京參加，感謝中國「為廣大發展中國家的發展作出積極貢獻」，並特別提及「雅萬高鐵計畫」。
今年10月正式通車營運至今2個多月；根據中國鐵路國際有限公司統計，雅萬高鐵累計發送旅客突破了100萬人次。
雅萬高鐵全長約142公里，把印尼首都雅加達和西爪哇省首府萬隆之間的交通時間，從3小時縮短到45分鐘左右。 平心而論，雅萬高鐵確實替印尼創造更舒適的交通方式。 中國官媒新華社引述印尼乘客說法：「高鐵已成為我最愛的交通方式。」還有一位職業是物流公司高層的民眾稱，高鐵省時省力，特別適合像他一樣常出差的人。
然而，中國政府大力宣傳的正面形象背後，卻是另一個故事。 有印尼民眾向DW指出，高鐵的站點並不是位於市中心，因此還需配合接駁車或其他交通工具，便利性不如預期。 此外，雅萬高鐵的票價較高，恐怕只讓中產階級以上的民眾受惠；對多數務農的當地居民而言，負面的影響更龐大。
當地環保倡議者表示，雅萬高鐵計畫的環評有疑慮，施工過程對居民造成損害，且受影響的社區仍未獲充分補償。 在環保團體看來，這場中印合作顯然並不完美。
雅萬高鐵的負面衝擊
「中國是最不會去遵守在印尼該遵行的規則的國家。」非政府組織「印尼環境論壇」（Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI）西爪哇辦公室的執行總監瓦尤定（Wahyudin Iwang）告訴DW， 只要跟中國有關，都是從事倡議工作最棘手的案件。
瓦尤定說，其他國家都會有涉及環保議題的相關規範，但中國在這方面還有很長的路要走。 在處理中國的政府和企業時，倡議人士難以循有效的機制向中國追究責任。
像雅萬高鐵這樣橫跨兩個省份的大規模基礎建設，本應依法按部就班執行環境影響評估。 但實際上，此項目的推動過程高度政治化，不只中國政府把這視為「一帶一路」的「旗艦」計劃，印尼總統佐科威早在2016年就把它列為12項「國家戰略項目」之一，屬於需優先推動的基礎建設。
有分析認為，佐科威為了競選連任，希望短期內看到成果，讓高鐵計畫成為有利2019年大選的政績。 瓦尤定指出，工程所需的相關許可文件在佐科威要求下，倉促審批下來，過程中當地居民並未取得充分資訊，也沒有機會參與評估程序。
非政府組織德國亞洲基金會（Stiftung Asienhaus）中國區負責人周蓓（Joanna Klabisch）去年10月曾應印尼環團WALHI之邀參訪萬隆當地一處社區，並撰寫報告，直指雅萬高鐵對居民帶來的問題。 她告訴DW，「高鐵就從他們腳下的山丘穿過去」。
周蓓指出，有些鐵路隧道非常靠近社區，就蓋在距離不到250公尺處，遠低於法律規範的750公尺。 短時間內頻繁的大型爆破工程，嚴重影響居民。
「我們看到那些房子的模樣，牆壁上有1公尺長的裂縫。有些房子位於很陡峭的山丘，因而產生了幾公分的位移……村民還告訴我們一個難以想像的情況：爆破工程之多，甚至把山丘頂的野生動物嚇跑了，所以居民還要應付跑進村里的蛇和野猴。」
問題不僅止於此。 印尼環保團體WALHI主張，工程人員在路面傾倒的廢土，影響水源排水渠道，進而導致附近地區更常發生水災和土石流。
針對種種因雅萬高鐵工程而產生的問題，中國和印尼國營企業共同成立的印中高鐵公司（KCIC），並沒有積極回應居民爭取補償的努力。 此外，早在工程開始前，WALHI就曾寫信給投資雅萬高鐵的中國國家開發銀行（CDB），反對這項計劃，亦未獲正面回音。
中國投資海外 當地怨聲載道？
中國的海外投資，常被批評未考慮地主國居民所受的衝擊，又缺乏透明的申訴機制。 印尼WALHI組織的倡議者瓦尤定認為，這一點讓中國和印尼在未來短期內不太可能有更好的合作發展。
一位關注中國海外投資的中國非政府組織者A先生（化名）向DW表示，整體而言，中國企業到海外投資，仍未建立與當地社區或NGO溝通的傳統，資訊揭露與透明度也還不足 。 他認為，若不涉及意識形態，中國藉「一帶一路」投資海外本是件好事，但環境與社會管理等執行層面上的問題，讓「一部好的經被和尚念壞了」。
德國亞洲基金會的周蓓持類似看法。 她表示，中國有資源和技術，在開發中國家建造鐵路也能促進當地經濟，但雅萬高鐵工程並沒有達到應有的社會與環境標準。 換言之，關鍵在於這些標準和評估程序是否確實執行。
2013年，中國推動「一帶一路」倡議，同時期恰逢中國的高耗能、高污染企業面臨產能過剩，政府也鼓勵企業「走出去」。 許多分析更認為，中國欲藉「一帶一路」躍升為開發中國家的領袖與代言人，向這些國家傳達：我們可以成功，你們也能做到。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。