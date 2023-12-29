印尼雅萬高鐵旅客人數突破100萬人次，風光背後該如何追究環境責任？

文：周昱君

（德國之聲中文網）搭乘印尼雅萬高鐵，可能會產生一種在中國搭高鐵的錯覺，車廂內不僅可見簡體中文字，設備與服務也類似於中國國內的高鐵。 事實上，雅萬高鐵是中國高鐵第一次「全系統、全要素、全產業鏈在海外落地」，象徵著中國高鐵系統輸出到東南亞，更被北京形容為中印「一帶一路」合作的「金字招牌」。

在中國各海外投資地中，印尼具有一個重要指標意義：這裡是中國國家主席習近平提出「21世紀海上絲路」說法的「首倡議之地」。 中國今年10月舉辦「一帶一路」10週年論壇，印尼總統佐科威（Joko＂Jokowi＂Widodo）也到北京參加，感謝中國「為廣大發展中國家的發展作出積極貢獻」，並特別提及「雅萬高鐵計畫」。

今年10月正式通車營運至今2個多月；根據中國鐵路國際有限公司統計，雅萬高鐵累計發送旅客突破了100萬人次。

雅萬高鐵全長約142公里，把印尼首都雅加達和西爪哇省首府萬隆之間的交通時間，從3小時縮短到45分鐘左右。 平心而論，雅萬高鐵確實替印尼創造更舒適的交通方式。 中國官媒新華社引述印尼乘客說法：「高鐵已成為我最愛的交通方式。」還有一位職業是物流公司高層的民眾稱，高鐵省時省力，特別適合像他一樣常出差的人。

然而，中國政府大力宣傳的正面形象背後，卻是另一個故事。 有印尼民眾向DW指出，高鐵的站點並不是位於市中心，因此還需配合接駁車或其他交通工具，便利性不如預期。 此外，雅萬高鐵的票價較高，恐怕只讓中產階級以上的民眾受惠；對多數務農的當地居民而言，負面的影響更龐大。

當地環保倡議者表示，雅萬高鐵計畫的環評有疑慮，施工過程對居民造成損害，且受影響的社區仍未獲充分補償。 在環保團體看來，這場中印合作顯然並不完美。

雅萬高鐵的負面衝擊

「中國是最不會去遵守在印尼該遵行的規則的國家。」非政府組織「印尼環境論壇」（Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI）西爪哇辦公室的執行總監瓦尤定（Wahyudin Iwang）告訴DW， 只要跟中國有關，都是從事倡議工作最棘手的案件。

瓦尤定說，其他國家都會有涉及環保議題的相關規範，但中國在這方面還有很長的路要走。 在處理中國的政府和企業時，倡議人士難以循有效的機制向中國追究責任。

像雅萬高鐵這樣橫跨兩個省份的大規模基礎建設，本應依法按部就班執行環境影響評估。 但實際上，此項目的推動過程高度政治化，不只中國政府把這視為「一帶一路」的「旗艦」計劃，印尼總統佐科威早在2016年就把它列為12項「國家戰略項目」之一，屬於需優先推動的基礎建設。

有分析認為，佐科威為了競選連任，希望短期內看到成果，讓高鐵計畫成為有利2019年大選的政績。 瓦尤定指出，工程所需的相關許可文件在佐科威要求下，倉促審批下來，過程中當地居民並未取得充分資訊，也沒有機會參與評估程序。

非政府組織德國亞洲基金會（Stiftung Asienhaus）中國區負責人周蓓（Joanna Klabisch）去年10月曾應印尼環團WALHI之邀參訪萬隆當地一處社區，並撰寫報告，直指雅萬高鐵對居民帶來的問題。 她告訴DW，「高鐵就從他們腳下的山丘穿過去」。

周蓓指出，有些鐵路隧道非常靠近社區，就蓋在距離不到250公尺處，遠低於法律規範的750公尺。 短時間內頻繁的大型爆破工程，嚴重影響居民。

「我們看到那些房子的模樣，牆壁上有1公尺長的裂縫。有些房子位於很陡峭的山丘，因而產生了幾公分的位移……村民還告訴我們一個難以想像的情況：爆破工程之多，甚至把山丘頂的野生動物嚇跑了，所以居民還要應付跑進村里的蛇和野猴。」

問題不僅止於此。 印尼環保團體WALHI主張，工程人員在路面傾倒的廢土，影響水源排水渠道，進而導致附近地區更常發生水災和土石流。

針對種種因雅萬高鐵工程而產生的問題，中國和印尼國營企業共同成立的印中高鐵公司（KCIC），並沒有積極回應居民爭取補償的努力。 此外，早在工程開始前，WALHI就曾寫信給投資雅萬高鐵的中國國家開發銀行（CDB），反對這項計劃，亦未獲正面回音。

Photo Credit: GettyImages 圖為2022年11月9日，測試中的雅萬高鐵。

中國投資海外 當地怨聲載道？

中國的海外投資，常被批評未考慮地主國居民所受的衝擊，又缺乏透明的申訴機制。 印尼WALHI組織的倡議者瓦尤定認為，這一點讓中國和印尼在未來短期內不太可能有更好的合作發展。

一位關注中國海外投資的中國非政府組織者A先生（化名）向DW表示，整體而言，中國企業到海外投資，仍未建立與當地社區或NGO溝通的傳統，資訊揭露與透明度也還不足 。 他認為，若不涉及意識形態，中國藉「一帶一路」投資海外本是件好事，但環境與社會管理等執行層面上的問題，讓「一部好的經被和尚念壞了」。

德國亞洲基金會的周蓓持類似看法。 她表示，中國有資源和技術，在開發中國家建造鐵路也能促進當地經濟，但雅萬高鐵工程並沒有達到應有的社會與環境標準。 換言之，關鍵在於這些標準和評估程序是否確實執行。

2013年，中國推動「一帶一路」倡議，同時期恰逢中國的高耗能、高污染企業面臨產能過剩，政府也鼓勵企業「走出去」。 許多分析更認為，中國欲藉「一帶一路」躍升為開發中國家的領袖與代言人，向這些國家傳達：我們可以成功，你們也能做到。