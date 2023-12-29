總統候選人辯論12月30日下午登場：侯友宜擬攻兩岸與經濟問題、柯文哲質疑居住正義、財政紀律和貪腐
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總統候選人辯論會明（30）日登場，副總統候選人辯論會明（2024）年元旦舉行。今天抽出辯論發言順序，依序為賴清德、侯友宜、柯文哲。藍營預計討論兩岸、經濟、勞工、綠營弊案等議題；柯陣營則主攻居住正義、財政紀律、貪腐等。
藍營主攻兩岸經濟與弊案，柯文哲將攻居住正義、財政紀律
（中央社）總統候選人辯論會明天登場，3位候選人將直球對決。侯友宜預計針對經濟、兩岸、弊案等攻防；賴清德陣營說，賴清德已做好準備、很有信心；柯文哲陣營表示，將質疑居住正義、財政紀律、貪腐等議題。
2024總統大選唯一一場總統候選人辯論會，由11家媒體共同主辦、公視製播，明天下午2時登場，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜將再度交鋒、正面對決。
賴清德競選總部發言人郭雅慧今天受訪表示，賴清德過去擔任立委期間，問政表現深受好評，擔任黨團幹事長時天天開記者會，有關即時回應，賴清德肯定是一流的，且賴清德在行政院長任內，非常熟悉政務，對於即將上場的辯論，賴清德陣營很有信心。
有關萬里老家可能成為辯論焦點，郭雅慧表示，有關時事回應，平日第一時間都有正式回應，且透過信賴之友會、各地立委競選總部成立、環島拼圖等造勢活動，也不斷闡述政見，不管是什麼主題，賴清德都已經準備好了。
侯友宜方面，知情人士表示，辯論會上預計針對經濟、青年、兩岸、勞工、綠營弊案等進行攻防，也會凸顯國民黨對政策的掌握度，與地方執政14縣市首長的配合協調等。侯友宜也會再質疑賴清德的務實台獨工作者主張。
知情人士說，對手可能針對兩岸論述、凱旋苑、核能主張等提出質疑，這些議題侯友宜過去已經對外清楚論述，侯友宜明天也已做好準備接招。侯友宜雖然給人較不善言辭的印象，但若答辯時有理有據，適時發揮臨場反應，相信會給民眾留下深刻印象。
民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡受訪表示，隨著選戰加溫、走向辯論會，「攻擊的部分當然會逐漸增加」，將就事論事質疑居住正義、財政紀律、貪腐等議題。
是否預設柯文哲可能遭對手質疑的內容，陳智菡表示，政治人物需被檢視，柯文哲過去8年台北市長任內，經常被討論「人設」立場反覆，這些事情柯辦了然於胸，將對此加強準備。
辯論發言順序：賴清德、侯友宜、柯文哲
總統候選人辯論會明（30）日登場，副總統候選人辯論會明（2024）年元旦舉行。藍綠白陣營今天到公視攝影棚勘景並討論流程；總統候選人發言順序，依抽籤序為賴清德、侯友宜、柯文哲。
2024總統大選倒數，公視發布新聞稿，2024總統、副總統2場辯論會都由公視製播，中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，並由公廣集團董事長胡元輝擔任主持人。
公視指出，此次辯論流程參考前2屆總統辯論模式，分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問及結論等4個階段，候選人發言順序與媒體提問代表順序，也經3名候選人陣營代表在協商會議中抽籤確定。
第1場總統候選人發言順序，依抽籤序為民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。由5家代表媒體台視、三立、鏡電視、中國時報、中央社代表提問。
第2場副總統候選人發言順序，經抽籤序為民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康，並由4家代表媒體自由時報、民視、TVBS、聯合報提問。
公視表示，3名候選人在辯論會中的發言時間皆公平相等，辯論會全程畫面也將同步供訊海內外各家媒體，也可透過辯論會的電視LIVE轉播和網路直播，了解各候選人的政見與理念。
民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧受訪時指出，賴清德將以平常心面對辯論，「賴蕭配」是最穩健、政治歷練最豐富的一組，非常有信心。
民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室主任周榆修表示，柯文哲平常已做足準備，不擔心遭藍綠邊緣化，這是第三勢力發展契機。
國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞說，侯友宜的辯論小組很早就成立，明天將全力以赴，請各界拭目以待。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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