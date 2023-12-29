越南2023年GDP成長5.05%，失守原訂6.5%成長率目標

（中央社）在全球消費緊縮的情況下，做為世界工廠的越南經濟景氣遭到拖累。越南官方今天發布數據顯示，2023年全年經濟成長率估計為5.05%，失守所立定的6.5%成長目標。

綜合越南媒體報導，越南統計總局（GSO）今天發布社會經濟情勢報告，估計2023年國內生產毛額（GDP）成長5.05%。放眼2011年至2023年期間，5.05%的經濟成長率僅高於2020年的2.87%與2021年的2.55%。至於越南2022年的經濟成長率則高達8.02%。

越南統計總局傳統上會在當月或當季結束前公布經濟數據，之後再修改。

根據統計總局的報告，越南2023年第4季GDP估計年增6.72%。回顧越南2023年各季GDP呈現「逐步轉好」的趨勢，前3季分別成長3.41%、4.25%和5.47%。

服務業是越南今年經濟成長主要引擎，全年成長6.82%，對全國經濟成長的貢獻率達62.29%；農林漁業成長3.83%、貢獻率為8.84%；工業和建築業成長3.74%、貢獻率為28.87%。

越南統計總局指出，在全球買氣低迷的情況下，工業和建築業繼續面臨許多困難，2023年工業附加價值僅年增3.02%，其中加工製造業成長3.62%，為13年來最低增幅。

路透社報導，越南做為區域製造中心，經濟活動嚴重依賴進出口，然而2023年全年出口額年減4.4%，下滑至3555億美元。智慧型手機是越南賺外匯的「金雞母」，但今年的出貨量減少8.3%。

統計總局報告顯示，越南今年進口額萎縮8.9%至3275億美元，使得越南今年有280億美元的貿易順差。儘管貿易順差為越南盾提供支撐，但進口大幅下滑預示著，越南未來幾個月的製造生產很有可能持續在低谷徘徊。

路透分析還認為，隨著越南政壇反腐運動加劇，使得公共投資停滯，為越南的經濟帶來負面影響。根據越南計劃投資部，今年截至11月底，公共資金支出僅達到年度設定目標的65%。

通膨方面，第4季消費者物價指數（CPI）年增3.54%，2023年全年CPI成長3.25%，完成越南國會決議低於4%的目標。

越南設定2024年的經濟成長率為6%至6.5%；通膨介於4%至4.5%之間。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範