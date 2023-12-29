越南2023年GDP成長5.05%，失守原訂6.5%成長率目標
我們想讓你知道的是
路透分析，隨著越南政壇反腐運動加劇，使得公共投資停滯，為越南的經濟帶來負面影響。根據越南計劃投資部，今年截至11月底，公共資金支出僅達到年度設定目標的65%。
（中央社）在全球消費緊縮的情況下，做為世界工廠的越南經濟景氣遭到拖累。越南官方今天發布數據顯示，2023年全年經濟成長率估計為5.05%，失守所立定的6.5%成長目標。
綜合越南媒體報導，越南統計總局（GSO）今天發布社會經濟情勢報告，估計2023年國內生產毛額（GDP）成長5.05%。放眼2011年至2023年期間，5.05%的經濟成長率僅高於2020年的2.87%與2021年的2.55%。至於越南2022年的經濟成長率則高達8.02%。
越南統計總局傳統上會在當月或當季結束前公布經濟數據，之後再修改。
根據統計總局的報告，越南2023年第4季GDP估計年增6.72%。回顧越南2023年各季GDP呈現「逐步轉好」的趨勢，前3季分別成長3.41%、4.25%和5.47%。
服務業是越南今年經濟成長主要引擎，全年成長6.82%，對全國經濟成長的貢獻率達62.29%；農林漁業成長3.83%、貢獻率為8.84%；工業和建築業成長3.74%、貢獻率為28.87%。
越南統計總局指出，在全球買氣低迷的情況下，工業和建築業繼續面臨許多困難，2023年工業附加價值僅年增3.02%，其中加工製造業成長3.62%，為13年來最低增幅。
路透社報導，越南做為區域製造中心，經濟活動嚴重依賴進出口，然而2023年全年出口額年減4.4%，下滑至3555億美元。智慧型手機是越南賺外匯的「金雞母」，但今年的出貨量減少8.3%。
統計總局報告顯示，越南今年進口額萎縮8.9%至3275億美元，使得越南今年有280億美元的貿易順差。儘管貿易順差為越南盾提供支撐，但進口大幅下滑預示著，越南未來幾個月的製造生產很有可能持續在低谷徘徊。
路透分析還認為，隨著越南政壇反腐運動加劇，使得公共投資停滯，為越南的經濟帶來負面影響。根據越南計劃投資部，今年截至11月底，公共資金支出僅達到年度設定目標的65%。
通膨方面，第4季消費者物價指數（CPI）年增3.54%，2023年全年CPI成長3.25%，完成越南國會決議低於4%的目標。
越南設定2024年的經濟成長率為6%至6.5%；通膨介於4%至4.5%之間。
新聞來源：
延伸閱讀：
- 東南亞生活差異小觀察：越南塞車仍有流動感，但菲國是根本沒在動
- 車多路小的越南交通：當車速保持一小時40公里以下，你只好養成隨時按喇叭的「良好習慣」
- 中國遊客赴東南亞人數大減：經濟低迷成主因，各國免簽政策難挽觀光困境
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。