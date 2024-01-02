瑞士銀行集團調查：億萬富豪將資產移轉給子女，「富二代」財富超越「富一代」
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日前，瑞银集團宣布，去年全球億萬富豪的人數及資產總額均有增加。數年來，新晉超級富豪繼承的財富首次超過了「富一代」創造的財富。
文：路透社
瑞銀集團在其發布的2023年度《億萬富豪雄心報告》（Billionaires Ambitions Report）中表示，全球億萬富豪的人數增加7％，達到2544人，其總財富增長9％，估值約12萬億美元（約新台幣368億）。
自2015年首份報告發布以來，億萬富豪透過繼承累積的財富首次超過自身商業活動所得。
根據瑞銀集團的報告顯示，137位新晉億萬富豪中，53位在過去一年中繼承了多達1508億美元的財富，遠超84位新晉富豪白手起家創造的1407億美元。
監管著價值5.5萬億（約新台幣168億）的投資資產，並作為全球最大的資產管理機構之一的瑞銀集團認為，隨著越來越多的資產代代相傳，家族財富的轉移成為一種趨勢。
瑞銀全球資產管理策略客戶部主管卡瓦利（Benjamin Cavalli）表示：「我們預計，隨著1000餘位億萬富豪將約5.2兆美元的資產移交給子女，在未來20年裡，代際財富傳承會越來越多。」
卡瓦利透露，財富的世代傳承對瑞銀集團來說是巨大的機遇，但同時也因為多年合作關係結束，巨額財富易主而存在很大風險。
該銀行與全球近半數億萬富豪有業務往來，與這些家族的第二代、第三代，甚至第四代繼承人保持合作。
在提到代際繼承時，他告訴記者：「在未來的二、三十年裡，你要嘛是贏家，賺來的盆滿缽滿；要嘛因為對潛在受益人一無所知，落得一場空，損失大筆資產。」
該研究突顯了一種新趨勢。此前，科技產業的繁榮造就了白手起家的億萬富翁。特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的崛起是之前時代的象徵。
不過，瑞銀集團表示，這一時代之所以停滯不前，是因為許多企業創始人享受了不斷擴張的金融市場、一路上漲的房地產價格，以及新興市場崛起的紅利之後，漸漸上了年紀，並將財富轉交給了子女。
瑞銀集團認為，2022年及2023年初，公司上市數量的減少也限制了創業家實現其企業價值的機會。
然而，即便繼承了巨額財富，也不代表新晉富豪個個都是二十歲出頭的年輕人。
瑞銀集團戰略客戶高管維雅納（Michael Viana）說：「繼承者通常都在50歲以上。實際上，更多的是像查爾斯國王（Charles III）那樣的人，他們在『繼承王位』時實際上已經很老了。」
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：瑞銀調查：「富二代」財富首次超越「富一代」
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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