候選人的粉絲頁有多少「小編」在經營？從政黨與區域立委幕僚人力配置觀察2024選戰

文：林家亘、蕭雅云（皮爾森數據）

四年一次總統大選投票在即，選情到底熱不熱，每位公民冷暖自知。明年5月20日，政府將依人民投票結果和平交接政權，選舉則是透過政治事件、文宣攻防、影像音樂、記者專訪、掃街拜廟，試圖凝聚社會共識的過程。

除了新聞從業者外，還有大量的幕僚與關心選區的人參與其中。

小編數變遷：候選人平均小編數減少，但10位以上粉絲頁增加

本文統計立法委員Facebook（下稱臉書）粉絲頁編輯人數，作為2024年立委選舉，公眾溝通資源投入的觀察比較視角。相較2020年的立委選舉，本屆區域立委參選人由433位減少到328位，每個粉絲頁的小編數量，也從平均八位減少到六位。值得注意的是，2020年立法委員參選人們的粉絲頁，多配置五至九位小編，今年擁有10位、12位、14位小編的立委人數大幅增加。

Photo Credit: 皮爾森數據

各政黨人員配置觀察：民進黨提名人最多，國民黨、基進黨配置增加，時代力量投入最多

統計各政黨提名的立委候選人臉書粉絲頁，和2020年相比，時代力量的候選人平均每個粉絲頁小編人數從13位增加到19位，最積極以粉絲頁作為社會溝通的渠道。民進黨、國民黨、基進黨每個粉絲頁平均配置八位小編，民眾黨維持四位不變，人力投入相對少。

全國最多小編的候選人分別為新竹市鄭正鈐、台北市羅智強、侯漢廷、台中市江肇國、新竹縣王婉諭，五人均配置20位以上的編輯，為選戰衝鋒。各政黨中前五名分別是：國民黨鄭正鈐、羅智強、鄭俊雄、魯明哲、邱鎮軍。民進黨江肇國、張廖萬堅、吳音寧、蘇巧慧、賴品妤。民眾黨陳琬惠、賴香伶、張其祿、李有宜、曾尹儷。時代力量王婉諭、邱顯智。

空戰非六都專利，新竹市選區粉絲頁人力部署二連霸

粉絲頁小編數量最多的選區，分別落在新竹市、台北市、宜蘭縣及桃園市。候選人以臉書貼文，問候選民早安晚安、陸戰行程、暢談政績、政見討論，甚至在留言、私訊回覆選民提問等作法，早已非六都專美於前。當選區出現論述能力強勁的候選人，可能會促使其他人提高發文頻率，互相對話，各選區幕僚投入的數量，或可成為選情冷熱的指標之一。

新竹市選區在2020年與2024年，都是全台灣小編數量最多的選區。新竹市坐擁新竹科學園區，移入人口增加，與桃園一起被譽為全台出生率最高、最年輕的城市。

2020年時代力量高鈺婷與二黨候選人勝負在伯仲之間，2022年民眾黨高虹安當選新竹市長。新竹市民的投票意向靈活，可能吸引更多挑戰者以政策洞見爭取新竹市民支持。本次立委選舉，爭取連任的國民黨鄭正鈐，擁有全台最多的23位小編。時代力量邱顯智以18位小編、民進黨林志潔以9位小編參與選戰。（柯文哲妹妹柯美蘭以無黨籍身份參選，可能因粉絲頁成立時間短，臉書資料未公布編輯數量。）

新竹市競選攻防暫時以互相提告作為主要解決方法，邱顯智質疑林志潔的期刊論文涉抄襲、施壓學生照顧家人，林志潔質疑邱顯智與鄭正鈐是托嬰中心燙傷案的門神，邱顯智以派報方式，質疑鄭正鈐、林志潔不適任立委職務，三人互相提告。

鄭正鈐作為現任立委，除了選舉行程外，也有大量的會勘行程，為選民解決問題。提出兒童醫療補助計畫，從三歲擴大到五歲以下。

邱顯智提出稅制改革，為勞動階級打抱不平受到關注。邱顯智質疑大量持有土地的人繳稅不多，受薪階級的汽機車稅、所得稅，卻是分毫不少，提出政見調降汽車關稅、汽機車貨物稅、調整牌照稅級距，要求燃料稅隨油徵收，提高地價稅，可讓勞動受薪階級免稅。

林志潔批評新竹市政受關注，開學二個月小一新生還沒拿到英文教材，並多次舉辦開講，多位助講人員輪番輔選展現好人緣。

挑戰者針鋒相對，連任者強調政績政見

台北市第一選區北投、天母，現任議員新黨侯漢廷與國民黨張斯綱，粉絲頁小編人數皆遠高於平均，分別為20位與14位，二人在登記前曾討論整合，最後未取得共識各自登記參選，兩人都以攻擊現任立委吳思瑤為主。

張斯綱、侯漢廷劍指中央政府，侯漢廷以打貪除弊作為號召，質疑時任農業部長陳吉仲雞蛋供給問題，質疑數位發展部預算卻是消防署預算的十倍，受選民關注，張斯綱與徐巧芯、游淑慧更多次召開記者會抨擊政府施政不力。

選區攻防部分，侯漢廷質疑吳思瑤未有效協助台北市政府爭取前瞻預算。吳思瑤回應成功爭取前瞻經費改善社子棒球場、也爭取經費蓋大樓做長照幼托。吳思瑤教育文化政績政見受到關注，提升大學宿舍設計美學，台灣宿舍得到日本設計獎，提到設置科學防災系統應對大屯火山群可能的災害。

Photo Credit: 中央社 社子島島頭公園

宜蘭、桃園關注交通建設，台北市文山區提行人友善

宜蘭縣選區，民眾黨陳琬惠14位小編、民進黨陳俊宇九位小編、國民黨黃琤婷七位小編，數量皆在平均之上（全國平均六位編輯人員）。

現任議員國民黨黃琤婷，質疑民進黨陳俊宇的碩士論文有抄襲的嫌疑，成為宜蘭縣選區焦點之一。民眾黨陳琬惠揭露時任行政院發言人陳宗彥，常態性接受性招待、質疑數位發展部的預算編列不夠具體，受到關注。黃琤婷、陳琬惠質疑陳俊宇利用農地蓋自用住宅，三人在此議題上互有攻防。

陳琬惠關注區域經濟發展議題，多次質疑政府綠能政策，提出政見南港東移，推動宜蘭縣產業轉型升級，並針對宜蘭縣人口結構呈現青幼年人口下降、老年人口上升問題，提出生育養育津貼、長照政策。

陳俊宇關心交通建設，爭取北宜高鐵延伸案開始動工，蘇花安道路、台26線快速道路、國道五號銜接蘇花改道路儘速完工通車，也關注社福政策，提出政見提高老人年金、帶狀疱疹疫苗補助。黃琤婷關注交通議題，爭取補助多元計程車方案、擴充停車空間及充電站，對宜蘭縣城市發展，積極爭取宜蘭永續發展基金、宜蘭建設發展條例。