候選人的粉絲頁有多少「小編」在經營？從政黨與區域立委幕僚人力配置觀察2024選戰
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粉絲頁小編數量最多的選區，分別落在新竹市、台北市、宜蘭縣及桃園市。候選人以臉書貼文，問候選民早安晚安、陸戰行程、暢談政績、政見討論，甚至在留言、私訊回覆選民提問。當選區出現論述能力強勁的候選人，可能會促使其他人提高發文頻率，互相對話，因此各選區幕僚投入的數量，或可成為選情冷熱的指標之一。
文：林家亘、蕭雅云（皮爾森數據）
四年一次總統大選投票在即，選情到底熱不熱，每位公民冷暖自知。明年5月20日，政府將依人民投票結果和平交接政權，選舉則是透過政治事件、文宣攻防、影像音樂、記者專訪、掃街拜廟，試圖凝聚社會共識的過程。
除了新聞從業者外，還有大量的幕僚與關心選區的人參與其中。
小編數變遷：候選人平均小編數減少，但10位以上粉絲頁增加
本文統計立法委員Facebook（下稱臉書）粉絲頁編輯人數，作為2024年立委選舉，公眾溝通資源投入的觀察比較視角。相較2020年的立委選舉，本屆區域立委參選人由433位減少到328位，每個粉絲頁的小編數量，也從平均八位減少到六位。值得注意的是，2020年立法委員參選人們的粉絲頁，多配置五至九位小編，今年擁有10位、12位、14位小編的立委人數大幅增加。
各政黨人員配置觀察：民進黨提名人最多，國民黨、基進黨配置增加，時代力量投入最多
統計各政黨提名的立委候選人臉書粉絲頁，和2020年相比，時代力量的候選人平均每個粉絲頁小編人數從13位增加到19位，最積極以粉絲頁作為社會溝通的渠道。民進黨、國民黨、基進黨每個粉絲頁平均配置八位小編，民眾黨維持四位不變，人力投入相對少。
全國最多小編的候選人分別為新竹市鄭正鈐、台北市羅智強、侯漢廷、台中市江肇國、新竹縣王婉諭，五人均配置20位以上的編輯，為選戰衝鋒。各政黨中前五名分別是：國民黨鄭正鈐、羅智強、鄭俊雄、魯明哲、邱鎮軍。民進黨江肇國、張廖萬堅、吳音寧、蘇巧慧、賴品妤。民眾黨陳琬惠、賴香伶、張其祿、李有宜、曾尹儷。時代力量王婉諭、邱顯智。
空戰非六都專利，新竹市選區粉絲頁人力部署二連霸
粉絲頁小編數量最多的選區，分別落在新竹市、台北市、宜蘭縣及桃園市。候選人以臉書貼文，問候選民早安晚安、陸戰行程、暢談政績、政見討論，甚至在留言、私訊回覆選民提問等作法，早已非六都專美於前。當選區出現論述能力強勁的候選人，可能會促使其他人提高發文頻率，互相對話，各選區幕僚投入的數量，或可成為選情冷熱的指標之一。
新竹市選區在2020年與2024年，都是全台灣小編數量最多的選區。新竹市坐擁新竹科學園區，移入人口增加，與桃園一起被譽為全台出生率最高、最年輕的城市。
2020年時代力量高鈺婷與二黨候選人勝負在伯仲之間，2022年民眾黨高虹安當選新竹市長。新竹市民的投票意向靈活，可能吸引更多挑戰者以政策洞見爭取新竹市民支持。本次立委選舉，爭取連任的國民黨鄭正鈐，擁有全台最多的23位小編。時代力量邱顯智以18位小編、民進黨林志潔以9位小編參與選戰。（柯文哲妹妹柯美蘭以無黨籍身份參選，可能因粉絲頁成立時間短，臉書資料未公布編輯數量。）
新竹市競選攻防暫時以互相提告作為主要解決方法，邱顯智質疑林志潔的期刊論文涉抄襲、施壓學生照顧家人，林志潔質疑邱顯智與鄭正鈐是托嬰中心燙傷案的門神，邱顯智以派報方式，質疑鄭正鈐、林志潔不適任立委職務，三人互相提告。
鄭正鈐作為現任立委，除了選舉行程外，也有大量的會勘行程，為選民解決問題。提出兒童醫療補助計畫，從三歲擴大到五歲以下。
邱顯智提出稅制改革，為勞動階級打抱不平受到關注。邱顯智質疑大量持有土地的人繳稅不多，受薪階級的汽機車稅、所得稅，卻是分毫不少，提出政見調降汽車關稅、汽機車貨物稅、調整牌照稅級距，要求燃料稅隨油徵收，提高地價稅，可讓勞動受薪階級免稅。
林志潔批評新竹市政受關注，開學二個月小一新生還沒拿到英文教材，並多次舉辦開講，多位助講人員輪番輔選展現好人緣。
挑戰者針鋒相對，連任者強調政績政見
台北市第一選區北投、天母，現任議員新黨侯漢廷與國民黨張斯綱，粉絲頁小編人數皆遠高於平均，分別為20位與14位，二人在登記前曾討論整合，最後未取得共識各自登記參選，兩人都以攻擊現任立委吳思瑤為主。
張斯綱、侯漢廷劍指中央政府，侯漢廷以打貪除弊作為號召，質疑時任農業部長陳吉仲雞蛋供給問題，質疑數位發展部預算卻是消防署預算的十倍，受選民關注，張斯綱與徐巧芯、游淑慧更多次召開記者會抨擊政府施政不力。
選區攻防部分，侯漢廷質疑吳思瑤未有效協助台北市政府爭取前瞻預算。吳思瑤回應成功爭取前瞻經費改善社子棒球場、也爭取經費蓋大樓做長照幼托。吳思瑤教育文化政績政見受到關注，提升大學宿舍設計美學，台灣宿舍得到日本設計獎，提到設置科學防災系統應對大屯火山群可能的災害。
宜蘭、桃園關注交通建設，台北市文山區提行人友善
宜蘭縣選區，民眾黨陳琬惠14位小編、民進黨陳俊宇九位小編、國民黨黃琤婷七位小編，數量皆在平均之上（全國平均六位編輯人員）。
現任議員國民黨黃琤婷，質疑民進黨陳俊宇的碩士論文有抄襲的嫌疑，成為宜蘭縣選區焦點之一。民眾黨陳琬惠揭露時任行政院發言人陳宗彥，常態性接受性招待、質疑數位發展部的預算編列不夠具體，受到關注。黃琤婷、陳琬惠質疑陳俊宇利用農地蓋自用住宅，三人在此議題上互有攻防。
陳琬惠關注區域經濟發展議題，多次質疑政府綠能政策，提出政見南港東移，推動宜蘭縣產業轉型升級，並針對宜蘭縣人口結構呈現青幼年人口下降、老年人口上升問題，提出生育養育津貼、長照政策。
陳俊宇關心交通建設，爭取北宜高鐵延伸案開始動工，蘇花安道路、台26線快速道路、國道五號銜接蘇花改道路儘速完工通車，也關注社福政策，提出政見提高老人年金、帶狀疱疹疫苗補助。黃琤婷關注交通議題，爭取補助多元計程車方案、擴充停車空間及充電站，對宜蘭縣城市發展，積極爭取宜蘭永續發展基金、宜蘭建設發展條例。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。