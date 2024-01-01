朱楚文：不喜歡跟陌生人買東西！台灣科技業「錢進印度」得先過文化這關

文：朱楚文（IC之音竹科廣播《科技領航家》主持人）

台灣最近與印度淵源頗深，除了正在簽勞務合作備忘錄，傳出若順利可以引進十萬移工來補人力缺口之外，不少科技廠近年也前進印度，打造繼中國後的新生產基地。

12月初時我很榮幸能擔任由Digitimes主辦供應鏈高峰會Panel Discussion主持人，訪談印度IT硬體之父/HCL Infosystems創辦人Dr. Ajai Chowdhry、Digitimes黃欽勇董事長，以及印度大恒竺成律師事務所合夥人Santosh Pai，講述台灣企業在印度的挑戰與機會，特別是在半導體與電子產業的合作。

事實上印度，近年來在國際政治經濟領域能見度真的越來越高，今年以來，全球南方（The Global South）甚至成為國際政治經濟重要關鍵字，8月下旬以「全球南方議程」定位的南非金磚峰會、9月初在印度舉辦的「全球南方之聲」G20高峰會等都證明，全球南方正在發揮「發展中國家」和「第三世界」過去從未有過的政治和經濟力量。

而印度不僅因人口紅利具有市場優勢，近年來電子業發展相當積極，講者們就分享，印度若能與台灣半導體產業深入合作，將有機會在地緣政治的威脅下帶領彼此突破重圍。

然而，看起來充滿機會的印度市場，其實相較於泰國、越南等東南亞國家，卻更有挑戰，因為印度具有非常獨特的文化。

今年很榮幸能參與晚宴，恰巧與幾位印度高層同桌，以席間熱烈討論著台灣7-11能否進軍印度市場為例，印度高層真真切切給我們上了一堂文化課。

他們認為，小七是不可能在印度生存的，因為「印度人不會跟不認識的人買東西。」

原來，印度人有非常強烈的家庭觀念，而這樣的觀念延伸到整個國家社會。對他們來說，他們與周遭的街坊鄰居宛如一個大家庭，彼此之間都非常熟悉（或必須非常熟悉）。

對印度人來說，剛認識一個人，就必須去了解對方的家庭成員關係、職業背景、喜好等私領域的事，如果不清楚才叫作不禮貌。

而這樣的觀念與被美式文化洗禮重視個人的台灣恰恰相反。

從這樣的文化延伸，印度人買東西已不只是購物，而是一種「維繫關係」的過程。相較於台灣人喜歡「一站購足」，覺得小七方便，印度人更願意去多站慢慢買，每個站都維持良好的關係，有助於他們維持社會家庭的連結。

這也是為什麼席間印度高層斬釘截鐵認為小七在印度不可行，因為印度人不認識小七店員！（除非小七店員願意去認識整個里的所有顧客的家庭背景，還能朗朗上口）。

甚至這也影響到印度人挑選產品的喜好。

相較於台灣人喜歡品質高的產品，對於印度人來說，寧願選擇品質普通但後續服務非常好的產品，勝過品質好但服務普通的商品，因為印度人重關係，對他們來說，後續服務才是可信任的，比產品本身更具有價值。

簡單來說，印度人買東西不只是購物，而是與賣東西的人建立長久關係，因此相較於CP值考量，在印度更講究信任。

Photo Credit: GettyImages 印度總理莫迪

這真是非常不同的文化，也是為何印度人總是說要慢慢來，這次對談一直提到如果台灣人想要到印度建廠或做品牌，一定要願意花時間，不可能想要蓋廠2-3年就回收資金開始賺錢，因為如果印度人不認識你，是不可能跟你做生意的，甚至不願意去你的工廠上班，也不會買你的產品，

而認識一個人需要多久，對於印度人來說，可能是至少五年，甚至十年。

隨著印度具有民主且人口紅利，已有不少調查都認為印度將成為下世代最具發展潛力，甚至可能成為領導全球經濟的重要國家，而台灣科技業想要進入印度市場，無論是建廠或是賣產品，可能都得從長計議，畢竟文化這一關才是挑戰，所謂錢能解決的事都事小事，最難搞的總是人事。

本文經TechNice科技島授權轉載，原文發表於此

原標題：印度崛起！台灣科技業前進印度得先過文化這關｜專家論點【朱楚文】

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航