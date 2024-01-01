2030年4月14日，量子電腦將具備能力破解當今網路安全機制，我們該擔心「Y2Q」倒數嗎？
我們想讓你知道的是
原本古典電腦（是的，我們現在每天在用的電腦要變成古典電腦了）跑幾千萬年也破不了的加密，量子電腦只需幾小時便可完成破解，想看什麼就看什麼，想假冒誰就假冒誰。這天何時到來呢？寫這篇文章的當下，只剩6年110天20小時21分42秒了......
文：黑暗執行緒
之前在搞懂量子糾纏、疊加態、測不準原理提到，以量子位元（Qubits）為基礎進行運算的量子電腦，運算能力將完全輾壓當代超級電腦，預估能破解現今被視為牢不可破的加密金鑰，讓資訊安全體係面臨一場革命。
隨著量子電腦研究不斷有新進展，這場革命感覺也愈來愈近了。依據2021年IBM公佈的量子電腦發展藍圖，2023年量子位元會達到1121 Qubits，實際上也如期達標了：
換言之，按此發展，舉凡當今電子交易、資訊保密、身分驗證所依賴的RSA、DSA、ECC等一干演算法，都會在量子電腦成熟後，從固若金湯變成青菜蛋花湯，原本古典電腦（是的，我們現在每天在用的電腦要變成古典電腦了）跑幾千萬年也破不了的加密，量子電腦只需幾小時便可完成破解，想看什麼就看什麼，想假冒誰就假冒誰。
這天何時到來呢？有個推動雲端安全的組織CSA（Cloud Security Alliance），在2022年3月啟動了一個倒數計時，預測2030年4月14日量子電腦將具備能力破解當今的網路安全機制，命名為Y2Q（Year to Quantum）倒數，寫這篇文章的當下，只剩六年110天20小時21分42秒惹......
這類預測想當然不可能精準到秒，倒數計時的象徵意義大於實質意義，用意只在提醒大家重視這個議題吧。倒是最近有另一則新聞——加拿大資安公司Quantum Defen5e向美國國防部官員示警，「Q-Day」可能會在2025年到來！
Q-Day切入角度除了量子電腦運算能力的提升，又加上破解技術的演進，1994年麻省理工學院數學家Peter Shor發明秀爾演算法，證明一台成熟的量子電腦可以輕易秒殺任何非對稱加密；2019年Google科學家與瑞典科學家想出新方法，證明只需要2000萬Qubits便能在8小時破解當今仍普遍使用的RSA 2048位元金鑰。
而中國清華大學龍桂魯教授今年發了表只需372 Qubits即可破解RSA 2048的新演算法，雖然正確性仍待學術界驗證，但整體發展已令人心驚。
不過，這場防止人類資訊社會的秩序被量子電腦瓦解的保衛戰，數學家跟物理學家才是戰士（在我心中，他們跟我不是同一物種呀），身為能力只到會寫程式的平凡人，能做的應該只有觀注抗量子密碼演算法的發展，萬一哪天忽然接到通知「RSA／DSA／ECC演算法將於明年全面停用，請改用QQQ處理非對稱加解密」，能臉上不顯驚恐，而是撫鬚嘆道：唉，這天終於來了～（笑）
其實NIST（美國國家標準技術研究所）2017年就開始公開徵求後量子密碼演算法（一如當初催生DES、AES的過程），總計收到69個提案，NIST於2022年7月5日正式公告，選定其中四款：包含一般加密用的CRYSTALS-Kyber、數位簽章用的CRYSTALS-Dilithium、FALCON及SPHINCS+，想超前部署的同學可花點時間研究一下。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。