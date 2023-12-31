2023十大吃到飽排名揭曉！飯店Buffet被餐飲集團狠甩在後？

台灣人有多愛吃吃到飽？疫情解封後，消費者對於Buffet的熱愛再次燃起，上等的食材及頂級的環境，使得熱門時段的座位總是一位難求。

根據財政部統計，今年至9月台灣Buffet（不計飯店附設餐廳）已達275家，相比2022年同期多了18間，銷售額更是提升了42.6%。今年7月，全新Buffet品牌「饗A Joy」以「台灣寫給世界的一封情書」為主題重磅登場，又再次掀起搶訂位及開箱的風潮。在市場競爭越趨激烈的情況下，Buffet品牌如何穩住自身定位顯得更為關鍵。

i-Buzz網路口碑研究中心本期將分析2023年台灣Buffet市場聲量概況，檢視各大Buffet品牌的聲量表現，以及消費者最注重的面向為何？而品牌又該如何在競爭激烈的戰場中持續維持對消費者的吸引力呢？

饗A Joy閃亮登場，提升今年整體討論度

首先，i-Buzz從行業聲量趨勢來檢視整體產業熱度，從近兩年聲量趨勢來看，2023年Buffet的整體討論度相較2022年微幅上升，總聲量上漲7.2%。

2023年大多數聲量來自7月的高峰，由於全新Buffet品牌饗A Joy打著「全台最奢」的名號進入市場，引起高度關注，製造出高於平均兩倍以上的網路討論聲量。

除了7月以外，兩年同期對比，多數月份並沒有明顯差異，僅2022年3至4月的聲量同樣明顯高於平均，主要原因為饗賓餐旅集團旗下多個品牌，包含饗食天堂、果然匯、饗饗及旭集同時漲價所引起。整體而言，2023年與2022年的平均月聲量差距不到500筆，可見消費者對於Buffet的討論度趨於穩定，若沒有新品牌推出或具影響力的消息出現，較不會有明顯聲量起伏。

食物品項為討論關鍵，優惠活動成功引熱議

接著，從消費者討論面向與熱詞下探分析來檢視消費者著重的面向。

「食物品項」的討論度佔將近50%，高居第一，其中提及數最高品項包含海鮮、甜點、牛排、龍蝦等。「行銷活動」為討論度第二高的面向。

細看此面向的關鍵字可以發現大多是與降價相關的活動，包含「優惠」、「餐券」、「買一送一」，其中「優惠」更是所有面向的關鍵字中出現次數最高的熱詞，可見對於高單價的Buffet餐廳，優惠相關的行銷活動將會是吸引消費者的有效手段之一。

而位居第三的「食物口味」面向中，以正向評價的「美味」、「好吃」為主；位居第四的「服務」面向，則以「訂位」大幅度超越其他關鍵字，反映出消費者訂不到位的困擾以及Buffet餐廳的熱門程度。

綜上所述，從食物品項的高討論度可以得知，消費者最重視的依然是食物種類是否足夠高級且多樣化，才得以滿足最初選擇進入Buffet用餐的目的，但也同時積極尋找優惠管道，以獲取更高的CP值。

聲量難維持？饗賓旗下品牌維持高討論度，飯店業Buffet需另創用餐動機

在了解目前Buffet市場的聲量趨勢後，我們從品牌聲量排行來檢視十大Buffet品牌的網路聲量表現。

2023年討論度位居第一及第二的仍然是饗食天堂及旭集，緊接著的是饗饗及漢來海港，今年新開幕的饗A Joy位居第五。前五名除漢來海港以外，皆為饗賓集團旗下之品牌。第六至第十名則皆來自飯店及酒店內的Buffet品牌，包含寒舍艾美酒店的探索廚房、香格里拉遠東國際大飯店的遠東Café、六福萬怡酒店的敘日全日餐廳、喜來登大飯店的十二廚，以及老爺酒店的Le Café。

然而，在產業熱度相比去年微幅上升的情況下，聲量成長的品牌卻僅有饗食天堂、旭集及饗饗，正好為聲量表現最佳的前三大品牌；其他品牌聲量皆明顯下降，其中跌幅最大的為喜來登大飯店的十二廚，掉了將近七成的聲量，其餘品牌也皆下降一至四成不等，可見在此產業中，聲量的維持仍需用心經營。

接下來，i-Buzz將進一步透過討論熱詞分析進行比較，試圖找出前三大品牌同時獲得穩定聲量及高成長率的秘訣，並了解五間飯店業Buffet僅位於排行榜後段班的原因。

經由分析發現，除了「優惠」與「活動」是不敗的創造話題手法之外，由饗賓集團推出的Buffet前三大品牌，還透過以下三大特點維持了穩定的網路聲量：

1. 訂位難度高，相關消息引發高討論度

「超難訂位」已經成為Buffet近幾年的熱門話題，訂位相關新聞總能引起許多討論。今年為防止黃牛而推出的訂金制度，以及訂位時間修改的新聞，皆成功吸引許多網友討論並標註好友分享此資訊，而這也是饗饗今年獲得42％亮眼聲量成長率的主因之一。此外，訂位難度高、用餐門檻高的情況，也可能促使更多消費者的好奇與關注，並一同加入搶訂位的行列。

2. 與多元產業合作引起熱度

前三大品牌的另一特點為話題不侷限在餐飲產業，而是透過與其他產業單位合作創造話題討論，如饗食天堂為世界棒球經典賽球員供餐、全新開幕的酒店由饗賓集團供應早餐，以及饗食天堂推出國產雜糧美食等等，皆能使品牌從多方位管道獲得曝光，累積不同的聲量來源。

3. 分店數量多，且位置選擇熱鬧地區

目前全台已有饗食天堂11家、饗饗2家，以及旭集5家分店，不僅去年年底新開幕了饗饗新莊店、今年9月也推出饗食天堂LaLaport台中店和旭集天母店，成功創造一波討論熱度。

此外，細看分店店址，可以發現幾乎皆在娛樂產業盛行的區域，包含信義、天母、大直、台中三井Lalaport。由此可見，分店多且選址在熱鬧的地點是饗賓集團旗下餐廳獲得高討論度的主因之一，只要任一間分店有新消息發佈，皆會引起消費者注意。