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2023/12/31,
農漁

白櫻桃的五個小知識：英文名字是一座火山，還需要黑櫻桃樹的守護

白櫻桃的五個小知識：英文名字是一座火山，還需要黑櫻桃樹的守護
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

白櫻桃因為產量少、甜度高、皮薄，品種被譽為「西北櫻桃之后」，甜度也是櫻桃界裡最高水分最多，但產期短、包裝不易、產量通常是農園裡黑櫻桃的5%不到，加上全是人工選果，甚至有一說是，紐西蘭有些農場若遇到下雨，把櫻桃吹乾的方式，是開直升機在上空把櫻桃吹乾？

現在各大通路都在搶貨的白櫻桃，不僅甜度跟脆度，都會比黑櫻桃來得更優秀，剛好手邊整理了五個白櫻桃知識，分享給各位：

1. 白櫻桃是Bing + Van品種的結合

1952年在櫻桃產地之一的美國華盛頓州，由華盛頓州立大學科學家Harold Fogel，與團隊在使用傳統的花粉交配方式時，將Bing + Van這兩種紅色櫻桃品種結合，創造出今天我們看到的白櫻桃（嚴格說起來是金黃色啦）。

2. 白櫻桃的英文是一座火山

白櫻桃英文名是Rainier Cherry，命名源自華盛頓州的最高峰Rainier，Rainier是美國華盛頓州喀斯開山脈的最高峰，它是一座火山，被認為是世界上最危險的火山之一，但卻沒想到以它為命名的「白櫻桃」，卻如此的甜美可口。

3. 白櫻桃的種植方式

因為白櫻桃甜度高，所以最大的敵人是鳥類。為了避免鳥類把我們愛的白櫻桃吃光光，通常果樹上會懸掛反光膠帶，甚至養獵鷹來避免鳥類啄食，堪稱是「鷹櫻相護」的種植方式。

4. 由黑櫻桃樹守護白櫻桃樹

因為大多數的櫻桃品種，在開花期被蜜蜂授粉時需要兩個花粉來源，所以白櫻桃的櫻桃樹，通常兩旁會種植黑櫻桃樹，讓彼此的花粉得以交互受粉。

5. 櫻桃界的王后

白櫻桃因為產量少、甜度高、皮薄，品種被譽為「西北櫻桃之后」，果色粉紅中帶點鵝黃斑點的白櫻桃，甜度也是櫻桃界裡最高（通常是17-23）、水分最多的獨特品種，但產期短、包裝不易、產量通常是農園裡黑櫻桃的5%不到，加上全是人工選果，自然價格也會高過於其他櫻桃品種。

甚至有一說是，紐西蘭有些農場若遇到下雨，把櫻桃吹乾的方式，是開直升機在上空把櫻桃吹乾？這.....烘乾機是不是有點高級？

這五個小知識！給各位在吃美味的白櫻桃時，多一些話題可跟親朋好友分享喔！

本文經無毒農授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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