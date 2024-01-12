《異鄉人之地》推薦序：從晚清湘軍集團到中共再教育營，直到今天都還汲汲於將新疆融入中國版圖

文：侍建宇（國防安全研究院國家安全所副研究員）

【推薦序】晚清在新疆塑造中華帝國的同化企圖和脈絡

一、非中國官式的「新清史」書寫脈絡

二十世紀末，美國有一批研究者強調清史研究應該借重滿文檔，或從非中原、非官方的帝國邊陲庶民角度出發，以釐清當時的情況。這種被稱作「新清史」的研究路徑，不僅修正將大清當成中國的一個朝代的傳統史觀，更主張中國歷史的書寫不能只強調「朝貢體系」，並且反對「漢族中心」的論調。

「新清史」認為大清帝國的治術結構在於愛新覺羅皇帝的多重身分，他不只是前明疆域子民的天子，也與蒙古各部結盟或通婚籠絡成為共主可汗，並且在宗教上護持藏傳佛教而成為「文殊菩薩」或「轉輪法王」。這樣的史觀或中國史的書寫方式引起中共的側目，中共甚至認為這種觀點帶有惡意的民族分裂意圖：主張「清朝不是中國的朝代」，將會破壞正統中國中原王朝一以貫之的「大一統」連續史觀。中共的國家清史編纂委員會耗費鉅資編纂的《清史》稿件，據傳也因此未通過政治審查而夭折，需要改寫，莫名其妙地否定「中國這個概念一直在變」的事實。

《異鄉人之地：清帝國在新疆的教化工程》一書當然也是在「新清史」的基礎上，描述並論證晚清左宗棠湘軍集團重新征服／收復新疆後，如何扭轉大清帝國原有將漢滿蒙回藏分治並強調安全的治理結構，改以「招華民實回疆，變膏腴為內地」的策略。湘軍集團的教化工程也可以類比於當時歐洲帝國主義的「文明使命」，但是獨特之處應該是在於對大清帝國結構的改造。

左宗棠認為盛清以來由伊犁將軍間接統治，以夷治夷的新疆治理方式已經無法應付當時變局。左宗棠主張新疆建省，延續湘軍一貫以經世理想面對太平天國與陝甘回亂的做法，認為如果能改造人口品質，教化他們變為儒家信徒，在社會價值上進行統一，就可以鞏固邊疆，避免民變。湘軍在新疆試圖將治理權力轉移到遵奉禮教的鄉紳手中，由他們來作中華正統的適當監護人。

這種在當時被稱為「善後」的措施，不僅是在物質上重建，更是對儒家理想社會的復興，並且將分隔或孤懸於歐亞大陸上一隅的新疆與中原進行融合。因此，可以說這些漢臣試圖扭轉晚清的帝國結構，並且以他們的認知重塑大清帝國內部的政治關係。

但是本書發現這樣的教化企圖與社會改造工程卻適得其反，透過對湘軍士兵／移民與新疆當地突厥穆斯林互動的描寫，發現語言隔閡造成漢官治理的困難、翻譯「通事」在中間玩弄權力、以及不同族群間的性關係、家庭觀與婚配策略，都有著長遠影響，並促使當地現代民族意識的生成與出現。

二、現代中國史思考的轉型企圖

美國漢學家魏復古（Karl August Wittfogel）很早就把來自北方的王朝分成「征服王朝」與「滲透王朝」，他認為遼、西夏、金、元和清都是「征服王朝」不願意完全融入中原漢文化，以維護自己的主導優勢地位與主體性。「滲透王朝」是指外族向中原移居，以滲透的方式取得政權，像是五胡十六國與北魏，因為大量接受漢文化，導致本族文化消逝。

「征服王朝」實施「分而治之」的政治，使各族群得以盡量保存自己的文化內涵。魏復古認為征服王朝會與中原族群互相「涵化」；政權一則會要求臣民學習統治者的語言文化，至少象徵性地彰顯自己的優勢，像是大清要求漢人接受剃髮易服。但是統治者也會有選擇性的漢化，嘗試平衡。

權利與義務的內容基於政權的轉變，也就是握有權力者的更迭，在治理上，也帶動當權者重新定位，並嘗試重塑與轉型他們所認為社會應有的內涵與價值。換句話說，大清帝國統治者們總是企圖改變居住於新疆的子民所應該進行的社會實踐。

而統治者們的權力在左宗棠湘軍集團獲得新疆後，大權開始旁落在這群湖南人的手裡，他們維繫社會運作的文化脈絡是以經世學派為根基，意欲改變當地突厥穆斯林奠基於伊斯蘭宗教的社會內涵。湘軍的教化工程最終導致抵抗，並且促使當地穆斯林社會開始認識自己的身分。

由於人口數量與文化型態差異，「征服王朝」無意在文化上「華化」，而是對中原採取隔離與牽制策略，也因此在疆域內就會出現好幾個不同的政治與文化群體，互相牽制與平衡。因此，作為「征服王朝」的大清帝國，從盛清以來維繫著治理中原漢族的「六部」，以及管理蒙古、西藏、新疆的「理藩院」。

但是面對歐洲帝國主義的擴張，帝國的統治權在晚清開始被漢臣逐漸騎劫，最後也只能允許新疆改制建省。政治改制也帶動社會重塑，並引起一連串非預期的效應，最後在二十世紀上半葉促成當地社會與民族的抵抗，以及東突厥斯坦的建國運動。

三、晚清的道德教化對當前中共再教育營的意義

從新疆建省到辛亥革命，湘軍的道德教化式的同化政策其實非常失敗。新疆軍閥割據的時期一直持續到二戰，等於國府幾乎完全失去對「新疆省」的控制。在楊增新與盛世才的統治下，雖然新疆在名義上屬於民國，實際上卻延續左宗棠之前，大清帝國與新疆的分治關係與價值觀。作者在本書第六章提到當時的「中國」名稱，在新疆轉譯為「Khaqanistān」（中國斯坦），而有別於「東突厥斯坦」。

晚清湘軍集團以經世儒學為根基，嘗試對新疆社會進行轉化，儘管與現在中共的再教育營有相似之處，但是依據本書作者所說，他並不想簡化兩者之間的「關聯」。真正反映出來的現實，反而是百年來握有中國政權的統治者，直到今天都還汲汲於將新疆融入中國版圖。