《異鄉人之地》推薦序：從晚清湘軍集團到中共再教育營，直到今天都還汲汲於將新疆融入中國版圖
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《異鄉人之地：清帝國在新疆的教化工程》描述十九世紀末晚清時期，中國本地湘軍集團重新征服了新疆地區，並嘗試以儒家社會的理想來改造這個「異鄉人之地」，將穆斯林教化為漢人。然而，這樣的教化工程卻對當地人民的身分認同產生了深遠的影響——包括隔閡、不平等和暴力，最終推動「東突厥斯坦」在地民族意識的形成。
文：侍建宇（國防安全研究院國家安全所副研究員）
【推薦序】晚清在新疆塑造中華帝國的同化企圖和脈絡
一、非中國官式的「新清史」書寫脈絡
二十世紀末，美國有一批研究者強調清史研究應該借重滿文檔，或從非中原、非官方的帝國邊陲庶民角度出發，以釐清當時的情況。這種被稱作「新清史」的研究路徑，不僅修正將大清當成中國的一個朝代的傳統史觀，更主張中國歷史的書寫不能只強調「朝貢體系」，並且反對「漢族中心」的論調。
「新清史」認為大清帝國的治術結構在於愛新覺羅皇帝的多重身分，他不只是前明疆域子民的天子，也與蒙古各部結盟或通婚籠絡成為共主可汗，並且在宗教上護持藏傳佛教而成為「文殊菩薩」或「轉輪法王」。這樣的史觀或中國史的書寫方式引起中共的側目，中共甚至認為這種觀點帶有惡意的民族分裂意圖：主張「清朝不是中國的朝代」，將會破壞正統中國中原王朝一以貫之的「大一統」連續史觀。中共的國家清史編纂委員會耗費鉅資編纂的《清史》稿件，據傳也因此未通過政治審查而夭折，需要改寫，莫名其妙地否定「中國這個概念一直在變」的事實。
《異鄉人之地：清帝國在新疆的教化工程》一書當然也是在「新清史」的基礎上，描述並論證晚清左宗棠湘軍集團重新征服／收復新疆後，如何扭轉大清帝國原有將漢滿蒙回藏分治並強調安全的治理結構，改以「招華民實回疆，變膏腴為內地」的策略。湘軍集團的教化工程也可以類比於當時歐洲帝國主義的「文明使命」，但是獨特之處應該是在於對大清帝國結構的改造。
左宗棠認為盛清以來由伊犁將軍間接統治，以夷治夷的新疆治理方式已經無法應付當時變局。左宗棠主張新疆建省，延續湘軍一貫以經世理想面對太平天國與陝甘回亂的做法，認為如果能改造人口品質，教化他們變為儒家信徒，在社會價值上進行統一，就可以鞏固邊疆，避免民變。湘軍在新疆試圖將治理權力轉移到遵奉禮教的鄉紳手中，由他們來作中華正統的適當監護人。
這種在當時被稱為「善後」的措施，不僅是在物質上重建，更是對儒家理想社會的復興，並且將分隔或孤懸於歐亞大陸上一隅的新疆與中原進行融合。因此，可以說這些漢臣試圖扭轉晚清的帝國結構，並且以他們的認知重塑大清帝國內部的政治關係。
但是本書發現這樣的教化企圖與社會改造工程卻適得其反，透過對湘軍士兵／移民與新疆當地突厥穆斯林互動的描寫，發現語言隔閡造成漢官治理的困難、翻譯「通事」在中間玩弄權力、以及不同族群間的性關係、家庭觀與婚配策略，都有著長遠影響，並促使當地現代民族意識的生成與出現。
二、現代中國史思考的轉型企圖
美國漢學家魏復古（Karl August Wittfogel）很早就把來自北方的王朝分成「征服王朝」與「滲透王朝」，他認為遼、西夏、金、元和清都是「征服王朝」不願意完全融入中原漢文化，以維護自己的主導優勢地位與主體性。「滲透王朝」是指外族向中原移居，以滲透的方式取得政權，像是五胡十六國與北魏，因為大量接受漢文化，導致本族文化消逝。
「征服王朝」實施「分而治之」的政治，使各族群得以盡量保存自己的文化內涵。魏復古認為征服王朝會與中原族群互相「涵化」；政權一則會要求臣民學習統治者的語言文化，至少象徵性地彰顯自己的優勢，像是大清要求漢人接受剃髮易服。但是統治者也會有選擇性的漢化，嘗試平衡。
權利與義務的內容基於政權的轉變，也就是握有權力者的更迭，在治理上，也帶動當權者重新定位，並嘗試重塑與轉型他們所認為社會應有的內涵與價值。換句話說，大清帝國統治者們總是企圖改變居住於新疆的子民所應該進行的社會實踐。
而統治者們的權力在左宗棠湘軍集團獲得新疆後，大權開始旁落在這群湖南人的手裡，他們維繫社會運作的文化脈絡是以經世學派為根基，意欲改變當地突厥穆斯林奠基於伊斯蘭宗教的社會內涵。湘軍的教化工程最終導致抵抗，並且促使當地穆斯林社會開始認識自己的身分。
由於人口數量與文化型態差異，「征服王朝」無意在文化上「華化」，而是對中原採取隔離與牽制策略，也因此在疆域內就會出現好幾個不同的政治與文化群體，互相牽制與平衡。因此，作為「征服王朝」的大清帝國，從盛清以來維繫著治理中原漢族的「六部」，以及管理蒙古、西藏、新疆的「理藩院」。
但是面對歐洲帝國主義的擴張，帝國的統治權在晚清開始被漢臣逐漸騎劫，最後也只能允許新疆改制建省。政治改制也帶動社會重塑，並引起一連串非預期的效應，最後在二十世紀上半葉促成當地社會與民族的抵抗，以及東突厥斯坦的建國運動。
三、晚清的道德教化對當前中共再教育營的意義
從新疆建省到辛亥革命，湘軍的道德教化式的同化政策其實非常失敗。新疆軍閥割據的時期一直持續到二戰，等於國府幾乎完全失去對「新疆省」的控制。在楊增新與盛世才的統治下，雖然新疆在名義上屬於民國，實際上卻延續左宗棠之前，大清帝國與新疆的分治關係與價值觀。作者在本書第六章提到當時的「中國」名稱，在新疆轉譯為「Khaqanistān」（中國斯坦），而有別於「東突厥斯坦」。
晚清湘軍集團以經世儒學為根基，嘗試對新疆社會進行轉化，儘管與現在中共的再教育營有相似之處，但是依據本書作者所說，他並不想簡化兩者之間的「關聯」。真正反映出來的現實，反而是百年來握有中國政權的統治者，直到今天都還汲汲於將新疆融入中國版圖。
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。