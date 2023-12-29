Vespa 2024台北新車暨能源車特展 熱門車款一網打盡 更獨享現場加碼購車禮！

Vespa絕美新視覺全新亮相

以迷人風格與義式美感著稱的Vespa，此次攤位依據Vespa品牌母公司PIAGGIO集團的規範打造，引入今年EICMA米蘭車展首次亮相的新視覺風格，原汁原味的呈現在本次台北車展中，向台灣車迷展示Vespa獨一無二的美學魅力。其中可特別注意到Vespa品牌吸睛的視覺元素，包含代表Vespa起源地的義大利Pontedera的工廠經緯度，以及多元又獨特的品牌符號，例如 Vespa車體造型符號 與 咬兩口蘋果圖像 ，後者取自Vespa在黃金1970年代最經典的廣告，寓意著「騎Vespa的人吃蘋果」，這些俏皮經典的元素勾勒出Vespa豐富的品牌歷史和獨特魅力，在本次車展中展露無遺！

車展獨享賞車禮&加碼購車禮

今年Vespa攤位在南港展覽館一館K區的首攤，靠近捷運一號出入口，十分方便民眾蒞臨參觀。展覽時間為12/28（四）12:00-18:00、12/29（五）～2024/1/1（一）10:00-18:00。Vespa攤位備有豐富的賞車贈獎活動，限量贈出Vespa專屬龍年紅包袋及各式品牌精美小禮。不僅如此，為響應睽違四年回歸的車壇盛事，Vespa總代理太古運通特別針對本次車展加贈【Vespa品牌安全帽（市價$1,980元）】，獨家回饋給車展現場購車的車迷。

購車絕佳時機即在此刻！於2023/12/31前完成訂交車，還可參與Vespa歲末年終超狂「機惠」活動，有機會抽中蘋果iPhone 15手機。喜歡Vespa的車迷朋友絕對不能錯過這次車展購車優惠，不僅能擁有夢幻Vespa美車，更能享受多重優惠及豐富好禮，滿載收穫，樂迎新年！

關於Vespa

1946年誕生於義大利的精品二輪品牌，不僅是交通工具，更是陪伴人們在城市或郊外冒險中的最佳夥伴，幾乎已融入每位Vespa騎士的生活之中，反映出獨一無二的個性及生活品味。

Vespa作為義式經典的永恆標誌，其獨具美感的車身造型，超越了潮流和時尚，已成為現代設計的經典象徵。永存於Vespa品牌DNA裡的設計美學和卓越性能表現，Vespa啟發了城市與心靈的自由，更改變了我們對移動方式的定義。

本文章內容由「Vespa」提供。