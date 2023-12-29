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2023/12/29,
政治

周庭放棄保釋赴加拿大，警方：嚴厲譴責「畏罪潛逃的羞恥行為」

周庭放棄保釋赴加拿大，警方：嚴厲譴責「畏罪潛逃的羞恥行為」
Photo Credit: GettyImages

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警方表示，嚴厲譴責這「畏罪潛逃的羞恥行為」，會全力依法追捕，並指任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕。而香港警方至今未證實是否曾要求周庭「深圳一日遊」作為獲發還護照的條件。

（中央社）被香港警方以涉嫌違反《國安法》拘捕的前香港眾志成員周庭本月初在社群媒體宣布流亡加拿大。港警表示，周庭被捕後獲保釋，未依警方指明時間在28日赴警署報到，違反保釋條件，警方將全力依法追捕。

綜合港媒28日晚報導，香港警方同日表示，周庭涉嫌干犯《國安法》下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，被警方國安處拘捕後獲准保釋，她並沒有依照警方指明的時間、即28日到警署報到，違反保釋條件。

警方表示，嚴厲譴責這「畏罪潛逃的羞恥行為」，會全力依法追捕，並指任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

周庭於本月初在社群媒體發文，宣布流亡加拿大，不再回港。她當時表示，今年9月已經離港赴加拿大讀書，原定12月要就國安案件向警方報到，但經過深思熟慮，考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。

周庭還表示，向警方國安處申請前住加拿大讀書時，對方提出如果她想取回被扣起的護照出境，要先與國安處人員回深圳參觀一天，她只好答允，並於8月某一天在國安處人員陪同下，到深圳參觀改革開放展覽及騰訊總部等。

她表示，到9月中她離港前一天，終獲發還護照。

香港警方至今未證實是否曾要求周庭「深圳一日遊」作為獲發還護照的條件。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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