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2023/12/30,
經濟

香港聖誕電影票房創20年新低，田啟文：對業界而言是警號

香港聖誕電影票房創20年新低，田啟文：對業界而言是警號
Photo Credit: GettyImages

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香港影業協會及香港戲院商會下屬機構「香港票房有限公司」27日公布，今年聖誕期間（24至26日）全港電影票房共約1960萬元，較去年同期的3284.8萬元票房收入少4成，是20年來新低。

（中央社）香港經濟持續低迷，聖誕節期間大批市民出境外遊，當中不少人北上消費。香港聖誕期間電影票房總收入不足2000萬元（港幣，下同），較去年下跌4成，也創20年來新低。

綜合《明報》及《香港01》報導，香港影業協會及香港戲院商會下屬機構「香港票房有限公司」27日公布，今年聖誕期間（24至26日）全港電影票房共約1960萬元，較去年同期的3284.8萬元票房收入少4成，是20年來新低。

香港票房有限公司表示，聖誕假期是戲院業重要的黃金檔期，跌幅反映香港電影業消費市場持續低迷。

根據統計，聖誕期間票房最好的電影《水行俠與失落王國》，也只有約650萬元票房。

報導引述香港電影工作者總會發言人田啟文表示，今年聖誕期間票房不理想，「對業界而言是警號」，票房不理想有不同原因，包括聖誕期間大批港人外遊等。

他表示，業界需詳細檢討原因，例如港人觀賞電影習慣是否有變，或是今年聖誕節的電影不夠吸引等。

疫情復常後香港人消費習慣改變，其中不少港人每逢假期都會北上消費，尤其是晚上不少店舖因人流少而提早關門。今年香港聖誕節期間（22至26日）5天錄得482萬人次出入境，其中香港居民佔348萬人次，單是23日錄得約50萬港人出境。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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