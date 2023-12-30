面對中國投資者湧入越南「輔助產業」，提供原料和零件的業者對此表達擔憂

文：阮河

越南輔助產業協會負責人警告說，中國投資者湧入越南輔助產業，可能會導致國內企業在競爭中受到影響。

該協會的會長範當圖（音譯，Phan Dang Tuat）發表聲明前不久，越南和中國同意在習近平主席12月中旬訪問期間擴大貿易合作，當時兩國簽署了36份合作文件。越南和中國在12月13日發表的聯合聲明中承諾加強在經濟區、投資和貿易等領域的合作。

據經濟專家稱，習近平的訪問和簽署的協議將為越南吸引來自中國的高品質外國直接投資開闢機會。

但是，越南輔助產業協會的會長範當圖表示，中國輔助產業公司進入這個東南亞國家的浪潮令人擔憂。輔助產業為製造商提供原料和零件。

Photo Credit: VOA/ Reuters 越南共產黨總書記阮富仲在越南首都河內的主席府為到訪的中國國家主席習近平舉行歡迎儀式。

根據越南《越南國際快報》（VN Express International）報導，範當圖在12月20日的工貿部年終會議上表達了這種擔憂，他對中國企業迅速、大規模地進入市場提出了質疑。

範當圖說，中國輔助產業公司紛紛湧向越南，迅速形成大規模的零件生產鏈，出口到歐洲和北美，「這是國內輔助產業企業的巨大擔憂。」

根據《路透社》（Reuters）報導，自美國前總統川普（Donald Trump）2018年對中國發動貿易戰以來，許多中國產品被發現偽裝或貼上「越南製造」的標籤，以規避美國對從中國進口的商品徵收關稅。

貿易戰也鼓勵中國企業將生產轉移到包括越南在內的其他國家，以繞過美國的關稅。

根據《越南青年報》（Tuổi Trẻ）報導，與此同時，範當圖在工貿部的會議上表示，由於缺乏規模經濟，越南的國內公司正在艱難應對昂貴的資本和高昂的製造費用，這使得它難以與中國公司競爭。

範當圖表示，越南公司在2023年的收入下降了40%，部分原因是來自歐洲等主要市場的訂單減少，他補充說，越南異常高的貸款利率破壞了越南的輔助產業的企業。越南共有這類企業約1500家。

「這應該為越南敲響警鐘，加快其輔助產業，以趕上遙遙領先的中國競爭對手，」新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院副高級研究員何皇合（音譯，Ha Hoang Hop）告訴《美國之音》（VOA）。

「這令人擔憂，但我們需要面對這一事實，並從過去吸取教訓，即外國投資者選擇中國供應商而不是越南人在越南生產，」 越南工商會前秘書長范志蘭（音譯，Pham Chi Lan）告訴《美國之音》，他指的是使用中國供應原料在越南製造服裝、紡織品和鞋類的外國直接投資者。

何皇合與范志蘭表示，美中貿易戰導致半導體投資者將注意力轉移到越南，這對越南來說是一個潛在福音。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，拜登和越共總書記阮富仲會面。

「美國已將越南納入其『友岸外包』網絡，越南應該充分利用這一點，」 何皇合說，他指的是將供應鏈網絡集中在被視為美國政治和經濟盟友的國家的做法。

專家表示，越南完全有能力吸引尋求降低中國供應鏈投資風險的美國投資者。

「當美國禁止向中國出口某些設備和技術時，美國和中國之間的競爭越來越激烈，這對越南來說是一個很好的機會，能夠達成一些交易，」何皇合說。他指的是美國對晶片製造設備和稀土技術的出口禁令。

曾擔任已故越南總理武文傑（Vo Van Kiet）和潘文凱（Phan Van Khai）顧問的范志蘭同意何皇合的觀點。

「美國、日本和歐洲國家出於他們的利益，希望越南強大，而不是軟弱和依賴中國，」 范志蘭告訴《美國之音》。

繼9月歷史性的美越峰會加強了兩國關係之後，越南隨後在11月將日本提升為與中國平級的全面戰略合作夥伴關係。據接受《美國之音》採訪的專家透露，華盛頓和東京都試圖升級與河內的關係，以抵消北京在該地區的勢力擴張，並減少對中國供應鏈的依賴。

美國國務院在宣布與越南建立新的夥伴關係時，將其描述為「探索全球半導體生態系統發展和多樣化的機會」的一種方式，「這將有助於創造更具韌性、安全和可持續的全球半導體價值鏈」。

範志蘭與何皇合表示，隨著美國和中國之間的貿易緊張局勢為越南創造出機會，越南準備擴展到晶片設計領域，也可能擴展到晶片製造領域。

本文經《美國之音》授權刊登，原文見：越南對中國「迅速、大規模」投資輔助產業持謹慎態度

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒