面對中國投資者湧入越南「輔助產業」，提供原料和零件的業者對此表達擔憂
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越南輔助產業協會會長範當圖在12月20日的工貿部年終會議上，針對中國企業迅速、大規模地進入市場提出擔憂。範當圖說，中國輔助產業公司紛紛湧向越南，迅速形成大規模的零件生產鏈，出口到歐洲和北美，「這是國內輔助產業企業的巨大擔憂。」
文：阮河
越南輔助產業協會負責人警告說，中國投資者湧入越南輔助產業，可能會導致國內企業在競爭中受到影響。
該協會的會長範當圖（音譯，Phan Dang Tuat）發表聲明前不久，越南和中國同意在習近平主席12月中旬訪問期間擴大貿易合作，當時兩國簽署了36份合作文件。越南和中國在12月13日發表的聯合聲明中承諾加強在經濟區、投資和貿易等領域的合作。
據經濟專家稱，習近平的訪問和簽署的協議將為越南吸引來自中國的高品質外國直接投資開闢機會。
但是，越南輔助產業協會的會長範當圖表示，中國輔助產業公司進入這個東南亞國家的浪潮令人擔憂。輔助產業為製造商提供原料和零件。
根據越南《越南國際快報》（VN Express International）報導，範當圖在12月20日的工貿部年終會議上表達了這種擔憂，他對中國企業迅速、大規模地進入市場提出了質疑。
範當圖說，中國輔助產業公司紛紛湧向越南，迅速形成大規模的零件生產鏈，出口到歐洲和北美，「這是國內輔助產業企業的巨大擔憂。」
根據《路透社》（Reuters）報導，自美國前總統川普（Donald Trump）2018年對中國發動貿易戰以來，許多中國產品被發現偽裝或貼上「越南製造」的標籤，以規避美國對從中國進口的商品徵收關稅。
貿易戰也鼓勵中國企業將生產轉移到包括越南在內的其他國家，以繞過美國的關稅。
根據《越南青年報》（Tuổi Trẻ）報導，與此同時，範當圖在工貿部的會議上表示，由於缺乏規模經濟，越南的國內公司正在艱難應對昂貴的資本和高昂的製造費用，這使得它難以與中國公司競爭。
範當圖表示，越南公司在2023年的收入下降了40%，部分原因是來自歐洲等主要市場的訂單減少，他補充說，越南異常高的貸款利率破壞了越南的輔助產業的企業。越南共有這類企業約1500家。
「這應該為越南敲響警鐘，加快其輔助產業，以趕上遙遙領先的中國競爭對手，」新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院副高級研究員何皇合（音譯，Ha Hoang Hop）告訴《美國之音》（VOA）。
「這令人擔憂，但我們需要面對這一事實，並從過去吸取教訓，即外國投資者選擇中國供應商而不是越南人在越南生產，」 越南工商會前秘書長范志蘭（音譯，Pham Chi Lan）告訴《美國之音》，他指的是使用中國供應原料在越南製造服裝、紡織品和鞋類的外國直接投資者。
何皇合與范志蘭表示，美中貿易戰導致半導體投資者將注意力轉移到越南，這對越南來說是一個潛在福音。
「美國已將越南納入其『友岸外包』網絡，越南應該充分利用這一點，」 何皇合說，他指的是將供應鏈網絡集中在被視為美國政治和經濟盟友的國家的做法。
專家表示，越南完全有能力吸引尋求降低中國供應鏈投資風險的美國投資者。
「當美國禁止向中國出口某些設備和技術時，美國和中國之間的競爭越來越激烈，這對越南來說是一個很好的機會，能夠達成一些交易，」何皇合說。他指的是美國對晶片製造設備和稀土技術的出口禁令。
曾擔任已故越南總理武文傑（Vo Van Kiet）和潘文凱（Phan Van Khai）顧問的范志蘭同意何皇合的觀點。
「美國、日本和歐洲國家出於他們的利益，希望越南強大，而不是軟弱和依賴中國，」 范志蘭告訴《美國之音》。
繼9月歷史性的美越峰會加強了兩國關係之後，越南隨後在11月將日本提升為與中國平級的全面戰略合作夥伴關係。據接受《美國之音》採訪的專家透露，華盛頓和東京都試圖升級與河內的關係，以抵消北京在該地區的勢力擴張，並減少對中國供應鏈的依賴。
美國國務院在宣布與越南建立新的夥伴關係時，將其描述為「探索全球半導體生態系統發展和多樣化的機會」的一種方式，「這將有助於創造更具韌性、安全和可持續的全球半導體價值鏈」。
範志蘭與何皇合表示，隨著美國和中國之間的貿易緊張局勢為越南創造出機會，越南準備擴展到晶片設計領域，也可能擴展到晶片製造領域。
本文經《美國之音》授權刊登，原文見：越南對中國「迅速、大規模」投資輔助產業持謹慎態度
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢