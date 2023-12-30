馬來西亞非法移工影響合法移工權益，警方：全面取締
我們想讓你知道的是
合法外籍移工瑞杜萬（Riduwan）告訴中央社記者，富都路與西冷街昔日非法移工在路邊購物或在店內工作景象不復見，也有移工會在附近設攤販售各種商品，但警方於21日大規模取締後，這個街區變得冷清許多，人潮明顯下滑。
（中央社）馬來西亞非法移工邊賺錢邊躲警方查緝時有所聞，非法移工也影響當地人與合法移工權益。大馬警方今天（29日）強調，將持續採取突襲行動，全面取締非法移工。
大馬副警察總長阿育甘（Ayob Khan Mydin Pitchay）表示，根據昔日查緝經驗，曾發現執法行動走漏消息導致非法外勞逃逸，因此將指示執法官員改變行動策略並做好保密工作，諸如禁止讓媒體等相關人員獲悉執法訊息。
他指出，警方會配合移民局等單位在全馬各州進行突襲查緝，尤其針對外籍人士聚集地點展開全面取締行動。
大馬警方於21日會同移民局、市政局等單位，在吉隆坡富都路（Lebuh Pudu）、西冷街（Jalan Silang）周邊街區查緝非法移工，共動員1138名相關人員逮捕逾千名非法移工，兵分多路的追捕場面宛如劇中情節。
警方以口袋圍堵戰術，沿路檢查周邊商店，確認外籍移工是否有合法工作簽證，如果沒有合法工作簽證或證件逾期，立即上銬逮捕，其中不乏有餐廳廚師、小店員工遭到逮捕。
不過，警方在這次查緝行動也爆出監守自盜醜聞，有3名員警在行動中偷走店家馬幣8萬5000令吉（約新台幣56萬6000元），影響警方形象。
合法外籍移工瑞杜萬（Riduwan）告訴中央社記者，富都路與西冷街昔日非法移工在路邊購物或在店內工作景象不復見，也有移工會在附近設攤販售各種商品，但警方於21日大規模取締後，這個街區變得冷清許多，人潮明顯下滑。
另一名移工馬費札（Mafizzan）說，部分非法移工晚間會喝酒或大聲喧鬧，影響安寧，讓外界對移工有負面印象。
吉隆坡與環繞周圍的雪蘭莪州中部各市鎮所組成巴生谷（Lembah Klang）地區，由於城市與商業活動快速發展，相繼衍生對建築、服務與清潔行業等基層勞動力需求，多數移工也進駐巴生谷地區，印尼人是其中最大的群體，其他諸如孟加拉人、印度人、巴基斯坦人、尼泊爾人與來自緬甸的洛興雅難民等，另也有不少來自中東地區的難民。
新聞來源：
延伸閱讀
- 如果移工人數破百萬：專訪唐南發，台灣如何能借鏡馬來西亞的移工經驗？
- 馬來西亞製造業強迫勞動問題嚴重，Dyson宣佈解除與大馬供應商合作關係
- 支付高額代理費後卻未能獲得工作，移工入境馬來西亞後陷失業困境
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。