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2023/12/30,
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馬來西亞非法移工影響合法移工權益，警方：全面取締

馬來西亞非法移工影響合法移工權益，警方：全面取締
大馬警方於21日大規模取締富都路與西冷街的非法移工後，這個街區變得冷清許多，人潮明顯下滑。Photo Credit：中央社

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合法外籍移工瑞杜萬（Riduwan）告訴中央社記者，富都路與西冷街昔日非法移工在路邊購物或在店內工作景象不復見，也有移工會在附近設攤販售各種商品，但警方於21日大規模取締後，這個街區變得冷清許多，人潮明顯下滑。

（中央社）馬來西亞非法移工邊賺錢邊躲警方查緝時有所聞，非法移工也影響當地人與合法移工權益。大馬警方今天（29日）強調，將持續採取突襲行動，全面取締非法移工。

大馬副警察總長阿育甘（Ayob Khan Mydin Pitchay）表示，根據昔日查緝經驗，曾發現執法行動走漏消息導致非法外勞逃逸，因此將指示執法官員改變行動策略並做好保密工作，諸如禁止讓媒體等相關人員獲悉執法訊息。

他指出，警方會配合移民局等單位在全馬各州進行突襲查緝，尤其針對外籍人士聚集地點展開全面取締行動。

大馬警方於21日會同移民局、市政局等單位，在吉隆坡富都路（Lebuh Pudu）、西冷街（Jalan Silang）周邊街區查緝非法移工，共動員1138名相關人員逮捕逾千名非法移工，兵分多路的追捕場面宛如劇中情節。

警方以口袋圍堵戰術，沿路檢查周邊商店，確認外籍移工是否有合法工作簽證，如果沒有合法工作簽證或證件逾期，立即上銬逮捕，其中不乏有餐廳廚師、小店員工遭到逮捕。

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Photo Credit：中央社
馬來西亞非法移工邊賺錢邊躲警方查緝時有所聞，非法移工也影響當地人與合法移工權益。圖為合法移工在高樓建築工地隔著安全紗網工作。

不過，警方在這次查緝行動也爆出監守自盜醜聞，有3名員警在行動中偷走店家馬幣8萬5000令吉（約新台幣56萬6000元），影響警方形象。

合法外籍移工瑞杜萬（Riduwan）告訴中央社記者，富都路與西冷街昔日非法移工在路邊購物或在店內工作景象不復見，也有移工會在附近設攤販售各種商品，但警方於21日大規模取締後，這個街區變得冷清許多，人潮明顯下滑。

另一名移工馬費札（Mafizzan）說，部分非法移工晚間會喝酒或大聲喧鬧，影響安寧，讓外界對移工有負面印象。

吉隆坡與環繞周圍的雪蘭莪州中部各市鎮所組成巴生谷（Lembah Klang）地區，由於城市與商業活動快速發展，相繼衍生對建築、服務與清潔行業等基層勞動力需求，多數移工也進駐巴生谷地區，印尼人是其中最大的群體，其他諸如孟加拉人、印度人、巴基斯坦人、尼泊爾人與來自緬甸的洛興雅難民等，另也有不少來自中東地區的難民。

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Photo Credit：中央社
大馬警方於21日大規模取締富都路與西冷街的非法移工後，這個街區變得冷清許多，人潮明顯下滑。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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