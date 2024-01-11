大新竹輕軌計畫：能否減緩科學園區的塞車問題？還有哪些難題需要克服？

文：台灣解碼中

不管是開車騎車搭公車，只要是上下班通勤的時刻，每個人最討厭遇到的，一定就是塞車。而相較於有捷運可以作為替代方案的人來說，每天要往返竹科的上班族，可就沒有太多的選擇，畢竟這裡除了開車騎車，就只剩下公車，而且竹科的塞車情況，已經是個眾所皆知、到目前為止幾乎也沒有任何手段，能立即且有效的解決問題。

而在2023年12月，新竹市政府召開了輕軌紅線的地方說明會，從初步的路線規劃來看，有部分路段經過了新竹科學園區，似乎有望提供新竹市市中心以及高鐵新竹站，通往竹科另一種交通方式，那究竟這個計畫目前出現了哪些新消息？能否減緩科學園區的塞車問題？以及有哪些難題需要克服的呢？

新竹縣市發展概況

首先老樣子，每次在介紹捷運路網的時候，都會重複這一段話，捷運建設，通常都是依照當地區域與人口發展而定，所以依照本頻道慣例，先來用大地圖看看新竹縣市的整體發展狀況。

首先，這是目前新竹縣市的範圍，分別約為104平方公里跟1427平方公里，總人口數統計到2023年11月為止，是45.6萬與58.9萬人，行政劃分則是新竹市的3個區，還有新竹縣的1市、3鎮、9鄉。

圖片來源：方格子《台灣解碼中》

那從地圖上的建築分布來看，基本上可以發現新竹縣的人口，概略是聚集在湖口、竹北市兩大區塊，其餘還有竹東、新豐和其他的小型聚落。

圖片來源：方格子《台灣解碼中》

新竹市則可以用十八尖山為界，分成兩區塊，北邊是從新竹車站向四周擴散開來的市中心，南邊則是清大、陽明交大還有新竹科學園區為主，外加鄰近的住宅區。

圖片來源：方格子《台灣解碼中》

而在國道的部分，除了比較沒有經過人口稠密區的國道3號，其他則是以國道1號為主，尤其平日上下班時間，往返竹科的大量車潮，總會造成國1經常性的壅塞情況，而且從Google路況大數據來看，平日晚上的6點時段，國道1號靠近新竹科學園區的路段，幾乎都是呈現擁擠的紅色。

圖片來源：方格子《台灣解碼中》

當然，說到新竹還有一個重點，那就是大家一聽到新竹兩個字，應該是直接跟科學園區聯想在一起，畢竟根據2023年財政部的公開資料，在綜合所得稅總所得平均數這個統計中，以新竹市152萬元，坐穩全台冠軍的領先地位，新竹縣更首次超車台北市，以139.5萬元位居第2名的寶座，第3名的台北市則是133.2萬元。

而且如果從縣市切換成里來看，則是新竹市東區關新里的374.7萬元傲視全台，就連相對客觀的中位數，也來到292.8萬元。不只如此，後續名次除了第2名是台北市士林區永福里，平均數字來到296.3萬元以外，其餘3到5名都是新竹縣竹北市包辦，分別是中興里的293.1萬元、鹿場里的282.1萬元以及東平里的281.4萬元，真的是驚人的高。

圖片來源：方格子《台灣解碼中》

那當然，單一個科學園區對新竹的影響，也不單單只有收入而已，就連許多縣市目前正在苦惱的人口外流問題，新竹縣市則是反過來，成為眾多人口遷入的城市。但人口移入就會造成一個最現實的問題，就是住房需求的提升，像是根據房地產網站的歷年大樓平均單價統計，新竹市從2019年約23.4萬元，到2023年已經來到41.9萬元，而新竹縣則是從2019年的21.57萬元，2023年來到將近約41.07萬元，漲幅相當的可怕。

除此之外，還有人口數量增加下，所造成的交通衝擊，讓新竹縣市的市區道路，已經難以負荷如此龐大、又集中時段湧現的車流，而且有統計數字指出，新竹市的運具比例，私人運具部分來到83.5%，公共運輸比例則只有6.1%，再加上許多道路難以拓寬，以及台鐵與高鐵比較偏向城際運輸，無法對市區或竹科的交通問題，帶來立即改善的情況下，才冒出了所謂的新竹縣市輕軌路線規劃，所以我們就馬上來看看，目前整體路網規劃了哪些路線吧。

輕軌路線

開頭先說明一下，因為每個縣市的路線規劃，都有很多歷代版本，這邊先把火力集中在目前最新的內容，以及新竹縣市雖然是兩個不同的地方政府、路網的規劃與送審也是分開的，但是為了方便，這邊會集中在一起說明，畢竟兩縣市的生活實在是密不可分。

OK，那從新竹縣市各自釋出的規劃來看，首先第一條，是經過高鐵新竹站、台鐵新莊站、竹科、陽明交大、清大、台鐵新竹站，最後進入城隍廟周圍的紅線，路線總長暫定為17.1公里，設置18座車站，這條路線除了可以服務平常從台鐵新竹站，前往城隍廟的觀光人潮，也因為這條紅線，大約有3.6公里經過新竹科學園區，因此能提供新竹市中心與高鐵新竹站，往返竹科的上班族，除了汽機車以外的第二個選擇，也是新竹市政府主力在推動的路線。不過這條紅線雖然在整體路網中，有出現台鐵新莊站延伸到高鐵新竹站這段路線，但可行性研究並沒有提出，直到近期才跟新竹縣達成共識，要確定把紅線往高鐵站延伸，因此未來還要提出修正路線。

圖片來源：方格子《台灣解碼中》

還有再來，說到新竹科學園區，因為整個園區範圍其實很大，以及先前有介紹正在施工的寶山一二期，因次從紅線目前的路線來看，沒辦法服務到園區更南邊與東邊的區域，尤其經過統計，新竹市到竹科的通勤旅次，佔整個園區的通勤總量62.2%，也代表需求相當高，所以第二條路線就是深入竹科的橘線，主要從紅線R05站開始往南，穿過竹科園區後，接回紅線R03站，路線總長暫定是7.1公里，設置8座車站。