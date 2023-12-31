心理師談新北國中生割頸案：痛苦削減不了犯罪，他們早已承受過了
我們想讓你知道的是
確實身為社會安全網的專業人員，我們能夠用深度的評估與治療來減少下一個悲劇，但需要撐起整個網路還會需要你我的力量。我想那就是社會安全網的精隨了：每一個人都值得被接住，而每一個人也可以成為接住他人的那個人。
新北市發生國中生持彈簧刀攻擊的事件後，受害者在幾天後去世，網路上不意外的又興起一片撻伐的聲音，還有人質疑甚至嘲笑起「社會安全網」的功效，並且希望修改少年事件處理法加重刑責。
作為一個心理師，對於這樣的聲音我相當熟悉。但同樣作為一個社會安全網的一員，我也要告訴大眾那個你早就知道，卻不願意承認的事情：痛苦削減不了犯罪，要產生改變遠比想像的複雜。
憤怒的出口，讓你期待懲罰就可以改變
是的，我知道很多民眾會生氣覺得這樣的話一點用也沒有，我想我完全可以理解你的心情。今天一位好好的國中生，為什麼可以因為小小的事情就被他人葬送生命？看到這樣的新聞發生，關注新聞的你應該非常生氣，覺得為什麼有人可以這麼過分，也難過一個孩子就這樣離開，為什麼世界這麼不公平？
我想生氣的你，應該會好想要幫受害的孩子討公道，好想要加害者付出後果，所以開始想著一切可以要他付出代價的方法。是不是只要讓那個行為人痛苦，他就會因為害怕而不敢再做出傷人的舉動？所以你可能也開始困惑起，為什麼少年犯罪可以不用判刑？為什麼法律要保護兇手？
作為一個實際與非行少年工作過的人，我能理解這樣的想法，同時卻也得澄清，法律不是因為孩子就把犯罪輕輕放下，而是將力氣花在在如何讓這些走上歧路的孩子改變。至於那些你認為的痛苦，他們其實多數人早就受過了，也是因為那些痛苦他們才走上今天的道路。
早已受過痛苦的他們，用的是錯誤的方式保護自己
在一次探索家庭經驗的活動中，一個孩子告訴我，他從小就天天被爸爸家暴，每一天都在面臨死亡的恐懼。國中後長大後他再也無法忍受，為了保護自己他打了爸爸，從此以後他就沒有一天再允許別人傷害他，哪怕犧牲別人也在所不惜。
他們不是沒有受過痛苦才不懂得珍惜他人，而是太多痛得太多的人，為了保護自己而奮不顧身。無論是肉體的痛苦，還是精神的痛苦像是不被人愛、拒絕、貶低，你想要加諸在他們身上的痛苦，他們可能不僅早就受過，還比你想的更多。而那些痛苦裡的惡意累積，往往讓他們變成防衛與不信任他人，用力保護自己的同時，卻傷害到了其他人。
其實被傷害時感受到害怕，對傷害我們的人憤怒，為了不再被傷害而採取行動，我們這些心情與那些走上犯罪的孩子，是完全一樣的。而我們可能只是比他們幸運了一點，多遇到了一些好人教給我們善意，讓我們知道保護自己的同時，也要使用合適的手段；同時間我們承受了少一點的惡意，讓我們而願意在行動前多站在他人的立場想想，願意為了他人而溝通調整，而不是在敵意下殺到你死我懷絕不善罷干休。
錯誤的解讀，即使感受痛苦也不會產生改變
懲罰要能夠改變一個人，是有前提的；一個人必須意識到，他之所以感受到痛苦，是因為他做了一個不該做的行為；只有他不再做這個行為，這個痛苦才會消失。但這樣看似理所當然的事情，在很多家庭中並不是等號。很多的家長處罰孩子時，在乎的只是「給予痛苦」，卻不說明「為什麼」，甚至家長懲罰的原因根本就不是孩子做錯事，只是因為家長不開心而已。
在這樣的狀況下，孩子不會將痛苦連接到行為的改變，而是連接到家長的敵意：我會受罰只是因為別人很壞，所以只要打倒傷害我的壞人，就不會再被傷害了。他的人生哪怕因為犯錯受到懲罰，最終也會變成「壞人」在傷害他、誤解他，哪怕那些他眼中的壞人其實是警察、是法院是監獄，你以為給他的痛苦只是成為他下一次變的更強來對抗「壞人」的食糧。
當然少年犯罪的型態複雜，不會只有上述一種形式，但幾乎所有的孩子幾乎都發展出了認知上的扭曲，讓他們無法產生「只要我不再做這個行為，就不會再受到痛苦」的結論。就像被警察取締時，每個人多少都會感受到不舒服而幫自己找理由，感受到痛苦卻不一定產生行為改變，少年如此，我們不也是一樣嗎？
願他人多一點的善意，就能多一點對他人的珍惜
如果人會因為單純害怕、為了不要再受到痛苦而改變行為，還在執行死刑的國家早該成為烏托邦，但實際上我們都知道沒有一個世界不會有犯罪，不管是社會安全網或哪個政策也好，世界也不會因為做了什麼就能讓世界成為理想鄉。
也許憤怒的你可能依然在期待著一個方法，讓壞人少一點，讓好人多一些，不要再有人受到傷害，但可能正是許多走上犯罪的人們人生裡過去最缺乏的啊！是的，他們毫無疑問該為自己的行為負責，為造成的傷害做出補償，但如果你期待著改變，那在痛苦之外你該做的不是怨恨，而是在他們走上那樣的奮不顧身之前，多教給他們一些善意，相信且願意多珍惜自己與其他人。
就像是，如果身邊有親戚把小孩打到半死不活，你會覺得這只是管教而袖手旁觀，還是阻止他的孩子繼續生活在恐懼中？如果身邊有親友快要窮途末路，你會覺得他就是活該自作自受，或者選擇給他多一點支持與關懷？而如果你已經活到對世界充滿失望與憤怒時，別人的哪一種回應可以讓你不是被恨支配，而是願意對社會多一點相信與希望？
確實身為社會安全網的專業人員，我們能夠用深度的評估與治療來減少下一個悲劇，但需要撐起整個網路還會需要你我的力量。我想那就是社會安全網的精隨了：每一個人都值得被接住，而每一個人也可以成為接住他人的那個人。國中生走了，我們感受到難過，可惜、失望，但也希望我們的這份哀傷不是化為傷人的利刃，而是成為關懷他人的力量，能讓那些受盡惡意的人們多感受一些良善，然後世界可能就會更好一點吧。
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
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巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
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