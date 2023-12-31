心理師談新北國中生割頸案：痛苦削減不了犯罪，他們早已承受過了

新北市發生國中生持彈簧刀攻擊的事件後，受害者在幾天後去世，網路上不意外的又興起一片撻伐的聲音，還有人質疑甚至嘲笑起「社會安全網」的功效，並且希望修改少年事件處理法加重刑責。

作為一個心理師，對於這樣的聲音我相當熟悉。但同樣作為一個社會安全網的一員，我也要告訴大眾那個你早就知道，卻不願意承認的事情：痛苦削減不了犯罪，要產生改變遠比想像的複雜。

憤怒的出口，讓你期待懲罰就可以改變

是的，我知道很多民眾會生氣覺得這樣的話一點用也沒有，我想我完全可以理解你的心情。今天一位好好的國中生，為什麼可以因為小小的事情就被他人葬送生命？看到這樣的新聞發生，關注新聞的你應該非常生氣，覺得為什麼有人可以這麼過分，也難過一個孩子就這樣離開，為什麼世界這麼不公平？

我想生氣的你，應該會好想要幫受害的孩子討公道，好想要加害者付出後果，所以開始想著一切可以要他付出代價的方法。是不是只要讓那個行為人痛苦，他就會因為害怕而不敢再做出傷人的舉動？所以你可能也開始困惑起，為什麼少年犯罪可以不用判刑？為什麼法律要保護兇手？

作為一個實際與非行少年工作過的人，我能理解這樣的想法，同時卻也得澄清，法律不是因為孩子就把犯罪輕輕放下，而是將力氣花在在如何讓這些走上歧路的孩子改變。至於那些你認為的痛苦，他們其實多數人早就受過了，也是因為那些痛苦他們才走上今天的道路。

早已受過痛苦的他們，用的是錯誤的方式保護自己

在一次探索家庭經驗的活動中，一個孩子告訴我，他從小就天天被爸爸家暴，每一天都在面臨死亡的恐懼。國中後長大後他再也無法忍受，為了保護自己他打了爸爸，從此以後他就沒有一天再允許別人傷害他，哪怕犧牲別人也在所不惜。

他們不是沒有受過痛苦才不懂得珍惜他人，而是太多痛得太多的人，為了保護自己而奮不顧身。無論是肉體的痛苦，還是精神的痛苦像是不被人愛、拒絕、貶低，你想要加諸在他們身上的痛苦，他們可能不僅早就受過，還比你想的更多。而那些痛苦裡的惡意累積，往往讓他們變成防衛與不信任他人，用力保護自己的同時，卻傷害到了其他人。

其實被傷害時感受到害怕，對傷害我們的人憤怒，為了不再被傷害而採取行動，我們這些心情與那些走上犯罪的孩子，是完全一樣的。而我們可能只是比他們幸運了一點，多遇到了一些好人教給我們善意，讓我們知道保護自己的同時，也要使用合適的手段；同時間我們承受了少一點的惡意，讓我們而願意在行動前多站在他人的立場想想，願意為了他人而溝通調整，而不是在敵意下殺到你死我懷絕不善罷干休。

錯誤的解讀，即使感受痛苦也不會產生改變

懲罰要能夠改變一個人，是有前提的；一個人必須意識到，他之所以感受到痛苦，是因為他做了一個不該做的行為；只有他不再做這個行為，這個痛苦才會消失。但這樣看似理所當然的事情，在很多家庭中並不是等號。很多的家長處罰孩子時，在乎的只是「給予痛苦」，卻不說明「為什麼」，甚至家長懲罰的原因根本就不是孩子做錯事，只是因為家長不開心而已。

在這樣的狀況下，孩子不會將痛苦連接到行為的改變，而是連接到家長的敵意：我會受罰只是因為別人很壞，所以只要打倒傷害我的壞人，就不會再被傷害了。他的人生哪怕因為犯錯受到懲罰，最終也會變成「壞人」在傷害他、誤解他，哪怕那些他眼中的壞人其實是警察、是法院是監獄，你以為給他的痛苦只是成為他下一次變的更強來對抗「壞人」的食糧。

當然少年犯罪的型態複雜，不會只有上述一種形式，但幾乎所有的孩子幾乎都發展出了認知上的扭曲，讓他們無法產生「只要我不再做這個行為，就不會再受到痛苦」的結論。就像被警察取締時，每個人多少都會感受到不舒服而幫自己找理由，感受到痛苦卻不一定產生行為改變，少年如此，我們不也是一樣嗎？

願他人多一點的善意，就能多一點對他人的珍惜

如果人會因為單純害怕、為了不要再受到痛苦而改變行為，還在執行死刑的國家早該成為烏托邦，但實際上我們都知道沒有一個世界不會有犯罪，不管是社會安全網或哪個政策也好，世界也不會因為做了什麼就能讓世界成為理想鄉。

也許憤怒的你可能依然在期待著一個方法，讓壞人少一點，讓好人多一些，不要再有人受到傷害，但可能正是許多走上犯罪的人們人生裡過去最缺乏的啊！是的，他們毫無疑問該為自己的行為負責，為造成的傷害做出補償，但如果你期待著改變，那在痛苦之外你該做的不是怨恨，而是在他們走上那樣的奮不顧身之前，多教給他們一些善意，相信且願意多珍惜自己與其他人。

就像是，如果身邊有親戚把小孩打到半死不活，你會覺得這只是管教而袖手旁觀，還是阻止他的孩子繼續生活在恐懼中？如果身邊有親友快要窮途末路，你會覺得他就是活該自作自受，或者選擇給他多一點支持與關懷？而如果你已經活到對世界充滿失望與憤怒時，別人的哪一種回應可以讓你不是被恨支配，而是願意對社會多一點相信與希望？

確實身為社會安全網的專業人員，我們能夠用深度的評估與治療來減少下一個悲劇，但需要撐起整個網路還會需要你我的力量。我想那就是社會安全網的精隨了：每一個人都值得被接住，而每一個人也可以成為接住他人的那個人。國中生走了，我們感受到難過，可惜、失望，但也希望我們的這份哀傷不是化為傷人的利刃，而是成為關懷他人的力量，能讓那些受盡惡意的人們多感受一些良善，然後世界可能就會更好一點吧。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航