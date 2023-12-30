中信兄弟教練團異動：彭政閔轉任二軍教頭、平野惠一接任一軍總教練、林威助離隊
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中職中信兄弟宣布新球季教練團異動，一軍總教練由日籍的平野惠一接任，彭政閔轉任二軍總教練；海外發展顧問、前教頭林威助則因個人生涯規劃離隊。今年季後宣布退役的官大元，沒有出現在明年新球季的教練團名單中，劉志威回應，雖然這次官大元沒有在教練團名單，但還是會協助球團，保持合作關係。
（中央社）中職中信兄弟昨（29）天公布教練團異動，一軍總教練由日籍教練平野惠一接任，原一軍總教練彭政閔因個人健康因素，先轉任二軍總教練兼農場主管，不過仍期待他重返一軍帶領球隊。
兄弟在今年5月季中時突然宣布臨時撤換2連霸教頭林威助，轉任海外發展顧問，當時引起軒然大波，當時兄弟宣布由彭政閔接任一軍總教練職務。
最後本季兄弟沒能闖進季後賽，當時彭政閔表示：「在球季整個結束後，我會把我該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任。」
兄弟球團昨（29）天發布訊息表示，今年球季中臨危授命接任一軍總教練的彭政閔，因個人健康因素，在與家人、醫師及球團密切討論後，決定先轉任二軍總教練及二軍農場主管職務，調整身體狀況和增進自己的專業能力。
不過兄弟球團也指出，「期待未來彭政閔能在這段期間累積更多的專業能力，並在身體狀況及各方面調整至最佳狀態後，再以更好的準備重回一軍帶領球隊。」總計彭政閔在今年球季僅執教94場比賽，戰績47勝43敗4和、勝率5成22。
兄弟新任總教練為日籍的平野惠一，他於去年球季加入兄弟教練團，並擔任一軍打擊教練兼任內野統籌教練。
今年球季結束後，在球團的安排下，與首席教練陳江和、教練團隊前往日本高知，觀摩日職歐力士秋訓，明年球季將由平野惠一執掌兄弟一軍兵符，球隊預計在明年1月21日展開春訓。
季中突轉任海外顧問 林威助因個人規劃離開兄弟
中職中信兄弟昨（29）天宣布新球季教練團異動，除了一軍總教練由日籍的平野惠一接任，彭政閔轉任二軍總教練；而備受關注的海外發展顧問、前教頭林威助則是因個人生涯規劃離隊。
其他教練團更動部分，在今年季中突然被撤換一軍教頭、並轉任球團海外發展顧問的林威助，則是因個人生涯規劃離隊，另外二軍跑壘教練許峰賓也離隊。兄弟球團表示，「尊重2名教練意願，由衷感謝他們教練對球隊的貢獻。」
兄弟球團表示，明年球季將新聘任一軍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），丹尼爾曾在波蘭與法國擔任U23與U18國家隊總教練，「期待在丹尼爾加入球隊後，幫助黃衫打線強化攻擊火力。」而原農場投手總監佛斯特，合約內容仍在討論中。
另外，陳江和原為一軍首席兼內野守備教練，改任一軍首席兼打擊教練；石志偉原為一軍打擊教練，轉任一軍內野守備教練；林明憲原為一軍野手統籌教練，轉任二軍首席教練兼任農場野手發展總監；林恩宇原為二軍投手教練，現任二軍投手教練兼任農場投手總監。
許皓銘原支援一軍打擊教練，回歸二軍打擊教練；陳智弘原為二軍總教練，轉任二軍投捕教練；郭峰駿原為一軍助理打擊教練，轉任農場助理教練；黃稚峰原為二軍助理體能教練，轉任二軍外野守備兼體能教練。
先到二軍沉澱，彭政閔：盼更充分準備好自己
中職中信兄弟昨（29）天拋下換帥震撼彈，宣布原一軍總教練彭政閔因個人健康因素，先轉任二軍總教練兼農場主管，彭政閔則表示，感謝球團讓他先去二軍沉澱，希望更充分準備好自己。
兄弟球團昨（29）天發布訊息表示，彭政閔因個人健康因素，在與家人、醫師及球團密切討論後，決定先轉任二軍總教練及二軍農場主管職務，一軍總教練由平野惠一接任。不過兄弟球團也強調，期待彭政閔在身體狀況及各方面調整至最佳狀態後，再以更好的準備重回一軍帶領球隊。
隨後彭政閔在個人社群媒體上發文表示：
「今年球季很遺憾沒有辦法帶領中信兄弟完成目標，在今年球季結束後，我也主動向球團表示會承擔起一切責任。」
不過彭政閔指出，因為個人健康因素，與家人、醫師及球團在這一段時間的溝通後，決定先去二軍調整身體狀況和增進自己的專業能力，「也要感謝公司願意同意讓我去二軍沉澱與成長，同時藉此機會在各方面充分準備好自己。」
彭政閔也說：
「雖然很想要更為球隊盡一份心力，但期待自己能在這段期間累積更多的專業能力，在將來身體狀況及各方面都調整至最佳狀態後，再以更好的準備重回一軍帶領球隊，謝謝這段時間各位球迷及各方的支持與指教。」
彭政閔在今年球季中5月時臨危受命接下一軍總教練，今年球季執教94場比賽，戰績47勝43敗4和、勝率5成22。
平野惠一與兄弟球團溝通順暢，推薦新外籍打擊教練
中職中信兄弟昨（29）天宣布日本籍的平野惠一接任總教練，兄弟領隊劉志威說，主要考量是平野惠一與球隊溝通順暢，球團的運作方向都很了解，新任打擊教練丹尼爾也是平野惠一推薦。
兄弟新任總教練平野惠一去年球季加入兄弟教練團，擔任一軍打擊教練兼任內野統籌教練，今年季中林威助被撤換一軍總教練時，平野惠一轉任農場野手發展總監。
劉志威指出，已經與平野惠一簽下複數年合約，不過合約細節不方便透露。
談到由平野惠一接任教頭的考量，劉志威說：
「他這2年對球隊狀況都可以掌握，球團走的大方向都了解，跟球員、教練的理解溝通也相當順暢。」
劉志威提到，平野惠一在兄弟球團待過一軍，也有在二軍協助農場，提出過很多建言，現在的教練團名單都是跟平野惠一討論過後所做的決定。
至於新聘的一軍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），劉志威透露，也是平野惠一推薦的人選，丹尼爾的專長在科學化訓練、用影像分析打擊動作跟調整，「他在運科方面很有研究，這方面有相當多經驗，也很了解國際棒球運作，了解各國棒球文化」。
另外，今年季後宣布退役的官大元，沒有出現在明年新球季的教練團名單中，劉志威回應，雖然這次官大元沒有在教練團名單，但還是會協助球團，包含心理輔導，會保持合作關係。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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