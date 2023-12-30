空軍查無墜機飛官當外送員 ，博恩下架影片，外送員女兒致歉暫停立委選舉行程
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博恩近日拍攝感謝外送員的感人短片，其中1位獲贈新台幣5萬元的外送員自稱曾是中校飛行員，因墜機意外、家中變故退伍。空軍今天表示「查無此人」，新北市立委候選人陳愷寧昨晚透過臉書聲明，表示博恩影片中的外送員為她的父親。對於因父親的身份引起的社會困擾，陳愷寧深感抱歉。
（中央社）脫口秀演員博恩近日拍攝感謝外送員的感人短片，其中1位獲贈新台幣5萬元的外送員自稱曾是中校飛行員，因墜機意外、家中變故退伍。空軍今天表示「查無此人」，博恩已緊急下架影片。
在博恩拍攝的影片中，一名外送員自稱原本是空軍中校飛行員，10多年前因墜機事故住院，妻子往返醫院照顧他，卻在騎車途中車禍身亡，他一人除需拉拔家中3名孩子，母親也臥病在床，他自己前陣子罹患淋巴癌，仍為扛起家計，每天從早上7時跑單外送到晚上12時。
影片一出讓許多網友表示感動流淚，並在社群大量轉發分享。
不過，空軍官員昨（29）天接受《中央社》採訪指出，空軍司令部今日查證，近20年有5例墜機獲救的飛行員，目前都在民航或空軍任職，沒有網紅影片中宣稱的這名中校飛官。
博恩稍早在臉書貼文指出，昨天的影片有多方人士來聯絡與事實不符，正在釐清狀況，但因涉及個資可能還需更多時間，影片先下架，待後續與各位說明。
他下午發文表示，「已經與軍方聯繫，影片中的先生的確當過軍人，但無失事紀錄」，並說這不是業配，現在既然知道故事有瑕疵等同沒有故事，所以不會再公開影片。
退役外送員女兒臉書致歉，暫停立委選舉行程
新北市立委候選人陳愷寧昨晚透過臉書聲明，表示博恩影片中的外送員為她的父親。
陳愷寧提到，由於父母自她幼年時已離異，她自國中以來很長一段時間幾乎沒有與父親聯絡，她與弟弟是由母親扶養長大，從高中起即開始半工半讀，而母親至今也並未過世。
而外送員父親對博恩所陳述的內容，也是她和弟弟自小所知的事實。直到看到國防部的澄清聲明後，她才得知事實並非如父親所述。
對於因父親的身份引起的社會困擾，陳愷寧深感抱歉。今天上午，她再度在臉書上發文，宣布將暫停所有選舉行程一週。
在今早的臉書貼文中，陳愷寧表示：
「由於這次的事件影響到各界，也對家人和親戚造成很大的影響，我決定所有選舉相關行程將暫停一週，希望大家能給予我們一些時間處理，感謝大家的理解。再次向所有被牽連的人致上誠摯歉意，謹此深感抱歉。」
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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