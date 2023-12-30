《華爾街日報》：台灣政治風向轉變，3組總統候選人皆不親中
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《華爾街日報》指出，台灣政治風向的變化對中國共產黨領導人來說，是個冰冷的現實。在北京當局鎮壓香港異議人士之後，兩岸和平統一後台灣享有高度自治權的規劃安排，對台灣人已沒有太大吸引力。認同自己是中國人的台灣民眾，在國內比例已大幅降至3%以下，這讓國民黨也竭力擺脫「親北京」的標籤。
（中央社）台灣選民將於下個月大選中選出新總統，在當前三方鼎立的競選態勢下，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導認為，台灣政治風向已堅定且徹底轉為疏遠中國。
《華爾街日報》指出，這種情緒上的變化反映在民調上，甚至在反對黨中國國民黨的競選活動中也有所體現。
曾經積極推動與北京當局建立更緊密政治、經濟關係的國民黨，如今也有明顯不同的基調。
國民黨總統候選人侯友宜近來受訪表示，對於中國大陸對台灣的態度，他從來沒有不切實際的想法。
這是《華爾街日報》對主要候選人進行的3次訪問之一，侯友宜還說，最重要的是處理好台灣國防和經濟，至少要防止對方隨意發動戰爭。
報導認為，台灣政治風向的變化對中國共產黨領導人來說，是個冰冷的新現實。在北京當局鎮壓香港異議人士之後，兩岸和平統一後台灣享有高度自治權的規劃安排，對於台灣人已沒有太大吸引力。
主要認同自己是中國人的台灣民眾，在國內比例已大幅降至3%以下，這讓過往最熱衷主張與北京和平相處、建立政治互信的國民黨也竭力擺脫「親北京」的標籤。
國民黨副主席夏立言表示，台灣的年輕人不僅不認為自己是中國人，也不喜歡中國的事物。
儘管過去台灣選舉都環繞在到底應該邁向或遠離兩岸最終統一的議題，但明年1月總統大選的各候選人都認同，面對中國，台灣現在唯一的選擇是拖延時間，爭論焦點只是在於如何做到這一點。
國民黨高層坦言被台灣年輕人視為老舊政黨，年輕人從2014年開始便漸漸遠離國民黨。當時的國民黨籍總統馬英九支持與中國達成貿易協議，這項協議將使兩岸更加緊密地綁在一起，在一定程度上使許多年輕選民轉向其他陣營。
如今，新一代的年輕選民傾向支持第三黨派的台灣民眾黨總統候選人柯文哲，他在中國問題走的是一種中間路線。
曾任台北市長的柯文哲是醫師出身，他利用選民對兩個傳統大黨的失望情緒，把自身定位為關注高房價和低薪等民生問題的務實政治人物。
他稱國民黨對中國「過於順從」，但跟侯友宜一樣，認為大部分台灣人低估了戰爭的風險。
柯文哲說，目前有數十萬台灣人在中國大陸工作，這是過去10年兩岸交流的產物，但北京和台北之間的官方交流實際上是不存在的，「這實在是太奇怪了」。
《華爾街日報》寫道，民主進步黨總統候選人、現任副總統賴清德曾公開支持台灣獨立，這段歷史讓中國和美國的領導人都感到不安。
但賴清德已表示，會延續過去8年來總統蔡英文秉持的維持現狀立場，這有賴於跟美國和其他「志同道合國家」建立更緊密的經濟及軍事關係，並以此作為一種威懾。
跟蔡總統相同，賴清德對於跟北京當局接觸的可能性保持開放立場，但也發出一些警告。
賴清德向《華爾街日報》指出，為了全球和平及世界各國的共同利益，台灣願意跟中國互動，只要對話是以「對等尊嚴為前提、透過民主程序」來進行。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。