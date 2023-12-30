阿根廷總統米萊致函巴西表態拒加入金磚國家，勞工總會抗議改革行動呼籲全面罷工

（中央社）

阿根廷總統米萊（Javier Milei）在致巴西的一封信中表示，有意拒絕讓阿根廷加入金磚國家（Brics）。金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成。

《巴西環球新聞》（GloboNews）報導，米萊在信中表示，將審查前任總統艾伯托・費南德茲（Alberto Fernández）任內做出的一些決定，其中包括為阿根廷積極參與金磚國家建立一個專門單位。

他說：

「現在不是加入新興國家集團的適當時機。」

這封信於12月22日抵達巴西利亞，並已發送給其他金磚國家領袖。

巴西政府消息人士說，巴西利亞對布宜諾斯艾利斯的立場不感到意外。11月，阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）已經表示，阿根廷不會加入金磚國家集團。

今年8月，當米萊還是阿根廷總統候選人時曾表示反對阿根廷加入金磚國家，因為「阿根廷的地緣政治盟友是美國和以色列，阿根廷不會與共產主義國家結盟」。

金磚國家在2023年8月舉行領袖峰會期間，決定擴大集團，正式邀請阿根廷、埃及、伊朗、衣索比亞、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等6國成為新成員，如果這些國家接受邀請並符合條件，將從2024年1月1起正式加入金磚國家集團。

自由派的米萊本月10日出任阿根廷總統以來，積極採取措施兌現他的競選承諾，宣布一套大規模撙節和貨幣貶值計畫，以削減公共開支並振興在通膨年增率高達160%下崩潰的經濟，包括不再與前任政府於本年度聘用的5000多名員工續約。

但米萊在立法機構面臨阻力，他的政黨在立法機構中占少數，257名眾議員中只有37名，72名參議員中只有7名。米萊試圖向盟友施加壓力，威脅舉行公眾諮詢，試圖通過這些法令。

與此同時，自上週以來，成千上萬的阿根廷人走上布宜諾斯艾利斯街頭，抗議米萊頒布的大刀闊斧經濟改革和放寬經濟管制政令。

阿根廷媒體評估，米萊發出拒絕加入金磚國家的公函，也是為了可以全心關注內部危機。

抗議總統改革行動，阿根廷勞工總會呼籲全面罷工

針對阿根廷總統米萊（Javier Milei）欲實現國家經濟自由化種種大刀闊斧的改革行動，阿根廷主要工會29日呼籲全面罷工。

《法新社》報導，阿根廷全國勞工總會（General Confederation of Labor）秘書長戴爾（Hector Daer）指出，1月24日的罷工是為了抗議米萊宣布的一項法令和一系列法案，稱這些措施「與整個社會背道而馳」，並賦予總統「一切公權力」。

自由派的米萊本月10日出任阿根廷總統，已採取措施兌現他的競選承諾，即削減公共開支，並振興在通膨年增率高達160%下崩潰的經濟。

國會本週將召開特別會議審議一系列法案，以實施他上週公布的一項大型法令。

若遭國會兩院否決，這項法令將被推翻，否則明天起就會生效。這項法令將改變或廢除這個慣於由政府大力干預市場的350多項經濟相關規定。

戴爾說：

「這項法令侵害了勞工個人權益、集體權利、全體聯合的醫療體系，以及建構我們國家的無數主體。」

米萊本週也向國會提交一系列法律修正案，以允許40多家上市公司民營化，並限制集會和示威權利。

面對抗爭升高，米萊政府警告示威民眾，他們將喪失社會援助的權利並承擔安全費用。

數以千計抗議民眾昨天要求法院出手干預，以讓這項大型法令無法生效，稱這項法令會削弱對勞工和消費者的保護。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航