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2023/12/30,
拉美

阿根廷總統米萊致函巴西表態拒加入金磚國家，勞工總會抗議改革行動呼籲全面罷工

阿根廷總統米萊致函巴西表態拒加入金磚國家，勞工總會抗議改革行動呼籲全面罷工
阿根廷新任總統米萊（Javier Milei）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《巴西環球新聞》報導，米雷伊在信中表示，將審查前任總統艾伯托・費南德茲任內做出的一些決定，其中包括為阿根廷積極參與金磚國家建立一個專門單位。此外，針對阿根廷總統米雷伊欲實現國家經濟自由化種種大刀闊斧的改革行動，阿根廷主要工會29日呼籲全面罷工。

（中央社）

阿根廷總統米萊（Javier Milei）在致巴西的一封信中表示，有意拒絕讓阿根廷加入金磚國家（Brics）。金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成。

《巴西環球新聞》（GloboNews）報導，米萊在信中表示，將審查前任總統艾伯托・費南德茲（Alberto Fernández）任內做出的一些決定，其中包括為阿根廷積極參與金磚國家建立一個專門單位。

他說：

「現在不是加入新興國家集團的適當時機。」

這封信於12月22日抵達巴西利亞，並已發送給其他金磚國家領袖。

巴西政府消息人士說，巴西利亞對布宜諾斯艾利斯的立場不感到意外。11月，阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）已經表示，阿根廷不會加入金磚國家集團。

今年8月，當米萊還是阿根廷總統候選人時曾表示反對阿根廷加入金磚國家，因為「阿根廷的地緣政治盟友是美國和以色列，阿根廷不會與共產主義國家結盟」。

金磚國家在2023年8月舉行領袖峰會期間，決定擴大集團，正式邀請阿根廷、埃及、伊朗、衣索比亞、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等6國成為新成員，如果這些國家接受邀請並符合條件，將從2024年1月1起正式加入金磚國家集團。

自由派的米萊本月10日出任阿根廷總統以來，積極採取措施兌現他的競選承諾，宣布一套大規模撙節和貨幣貶值計畫，以削減公共開支並振興在通膨年增率高達160%下崩潰的經濟，包括不再與前任政府於本年度聘用的5000多名員工續約。

但米萊在立法機構面臨阻力，他的政黨在立法機構中占少數，257名眾議員中只有37名，72名參議員中只有7名。米萊試圖向盟友施加壓力，威脅舉行公眾諮詢，試圖通過這些法令。

與此同時，自上週以來，成千上萬的阿根廷人走上布宜諾斯艾利斯街頭，抗議米萊頒布的大刀闊斧經濟改革和放寬經濟管制政令。

阿根廷媒體評估，米萊發出拒絕加入金磚國家的公函，也是為了可以全心關注內部危機。

抗議總統改革行動，阿根廷勞工總會呼籲全面罷工

針對阿根廷總統米萊（Javier Milei）欲實現國家經濟自由化種種大刀闊斧的改革行動，阿根廷主要工會29日呼籲全面罷工。

《法新社》報導，阿根廷全國勞工總會（General Confederation of Labor）秘書長戴爾（Hector Daer）指出，1月24日的罷工是為了抗議米萊宣布的一項法令和一系列法案，稱這些措施「與整個社會背道而馳」，並賦予總統「一切公權力」。

自由派的米萊本月10日出任阿根廷總統，已採取措施兌現他的競選承諾，即削減公共開支，並振興在通膨年增率高達160%下崩潰的經濟。

國會本週將召開特別會議審議一系列法案，以實施他上週公布的一項大型法令。

若遭國會兩院否決，這項法令將被推翻，否則明天起就會生效。這項法令將改變或廢除這個慣於由政府大力干預市場的350多項經濟相關規定。

戴爾說：

「這項法令侵害了勞工個人權益、集體權利、全體聯合的醫療體系，以及建構我們國家的無數主體。」

米萊本週也向國會提交一系列法律修正案，以允許40多家上市公司民營化，並限制集會和示威權利。

面對抗爭升高，米萊政府警告示威民眾，他們將喪失社會援助的權利並承擔安全費用。

數以千計抗議民眾昨天要求法院出手干預，以讓這項大型法令無法生效，稱這項法令會削弱對勞工和消費者的保護。

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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