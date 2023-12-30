董軍接任中國國防部長，北京首度任命海軍將領當防長，專家：最大挑戰都在海上

（中央社）中國全國人大常委會議決定，任命前海軍司令員董軍為新任中國國防部長，接替前任的李尚福，隨後並由中國國家主席習近平簽署主席令生效。在李尚福10月24日被免職後，中國國防部長職位已懸缺了2個多月。

《新華社》報導，中國第14屆全國人大常委會第7次會議29日下午在北京人民大會堂閉幕。

閉幕前會議經過表決，決定任命董軍為國防部長；同時免去唐登杰的民政部長職務、任命陸治原為民政部長；免去胡和平的文化和旅遊部長職務、任命孫業禮為文化和旅遊部部長。

根據報導，習近平隨後簽署第15至19號主席令，包括董軍等人事案即告生效。

董軍1961年生，山東煙台人，1978年考入中共解放軍海軍大連艦艇學院，畢業後即在海軍服役，歷任中共海軍司令部軍訓部長、北海艦隊副參謀長、海軍92269部隊司令員；2013年任東海艦隊副司令員；2014年12月轉任海軍副參謀長；2017年1月升任南部戰區副司令員。

董軍在2021年3月調任海軍副司令員；2021年8月升任海軍司令員，同年9月並晉升上將軍階。

今年12月25日，董軍在中共中央軍委晉升上將軍階儀式現身，但海軍司令員已由胡中明接任，使董軍的動向受到外界關注。

至於前任中國國防部長李尚福，最後一次公開露面是今年8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇開幕式發表演說。

此後，關於李尚福落馬甚至涉案被查的傳言甚嚚塵上。直到10月24日的中國第14屆全國人大常委會第6次會議上，李尚福才被免去國防部長及兼任的國務委員職務。

北京首度任命海軍將領當防長，專家：中國最大挑戰都在海上

中國海軍前司令員董軍接任國防部長，專家分析，北京首度任命海軍將領擔當這職務非同尋常，但也有專家指出，拔擢董軍是個不錯選擇，因中國最大挑戰都在海上。

中國全國人大常委會議29日拍板上述人事案，隨後由中國國家主席習近平簽署主席令生效，總計李尚福10月24日被免職後，中國防長職位已懸缺逾2個月。

《美國之音》今天彙整，若干研究中國問題專家於X平台（推特前身）就董軍出線相繼發表的短評。

印度學者坎塔（S.L. Kanthan）表示：「董軍當國防部長是個不錯的選擇，因為中國最大的挑戰都在海上：台灣海峽和南中國海。」

中國旅美政治學者鄧聿文說：「中國任命原海軍司令員董軍為新防長，這個任命有點意思，中國的國防部長以前沒有來自海軍，這是不是意味著建軍思路的某種改變，以後海軍會在解放軍的諸兵種中作用更突出？」

此外，中國全國人大常委會議29日另公告，罷免中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、火箭軍前司令員李玉超等9名共軍將領的全國人大代表資格。

此舉進一步證實，之前盛傳以火箭軍為主的軍備貪腐大案。

鄧聿文分析：「國防部長的任命和上述（火箭軍）將領代表資格的終止，表明這次習近平對軍工行業的整頓基本上已經結束。」

長期關注中國國家安全問題的亞洲學會（Asia Society）政策研究院中國分析中心資深研究員莫里斯（Lyle J. Morris）表示：「這是中國第一次任命一位海軍將領當國防部長。這非同尋常，董軍當然會把他的海軍和海事背景帶到國防部來。」

但莫里斯又說：「我不認為董軍的海軍背景可以讓他在和外國（尤其是美日澳）防長打交道的時候有多大自信。他們會關注海上不安全的海軍和海事互動。」

莫里斯另評論董軍的職務：「中國從來沒有任命過一位非中央軍委成員當國防部長。董軍很可能在（明年）3月的兩會上代替李尚福進入中央軍委。如果他不進，史無前例。如果進了，對他來說也是個火速升級。」

莫里斯總結：「但是和之前所有防長一樣，董軍手裡的實權很少。他主要還是個象徵性職務，黨、軍隊以及習近平的代表，和他國防長互動的時候照本宣科而已。」

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛表示：「中國國防部長一般有三個職務：中央軍委委員、國務委員、國防部長。董軍只有一個，所以他目前還是個輕量級防長。」

董軍1961年生，山東煙台人，1978年考入中共解放軍海軍大連艦艇學院，畢業後即在海軍服役。

他歷任中共海軍司令部軍訓部長、北海艦隊副參謀長、海軍92269部隊司令員；2013年任東海艦隊副司令員；2014年12月轉任海軍副參謀長；2017年1月升任南部戰區副司令員。

董軍在2021年3月調海軍副司令員；2021年8月升海軍司令員，同年9月並晉升上將。今年12月25日，董軍在中共中央軍委晉階上將儀式現身，但海軍司令員已由胡中明接任，使得董軍動向備受關注。

至於前任中國國防部長李尚福，最後一次公開露面是今年8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇開幕式發表演說。

此後，關於李尚福落馬甚至涉案被查的傳言甚囂塵上，直到10月24日的中國第14屆全國人大常委會第6次會議，李尚福才被免去國防部長及國務委員職務。

董軍任中國防長，學者：重點工作在推動軍事外交

解放軍前海軍司令員董軍接任中國國防部長。學者林穎佑今天表示，中國防長重點工作在軍事外交，這與董軍曾為中俄等軍演指揮官及與美方互動經驗有關；台灣應密切關注中國疫後對外軍事交流出現突破或發生矛盾之處，以研判未來軍事動向。

中國全國人大常委會議29日決定，任命前海軍司令員董軍為新任中國國防部長，隨後並由中國國家主席習近平簽署主席令生效。