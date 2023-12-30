2024總統大選電視辯論下午2點登場，賴侯柯將交叉攻防
我們想讓你知道的是
2024大選3場總統候選人電視政見發表會結束後，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜今天下午2時將出席由11家媒體合辦、在公視製播的總統候選人電視辯論會，三人再度正面交鋒。
（中央社）2024大選3場總統候選人電視政見發表會結束後，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜今天下午2時將出席由11家媒體合辦、在公視製播的總統候選人電視辯論會，三方正面交鋒。
總統候選人3場公辦電視政見發表會，分別在20、26、28日舉行，柯文哲、賴清德、侯友宜在9天內3度對決；政見發表會雖不採辯論形式，沒有交叉詰問等環節，不過每位候選人在政見發表會的發表時間分為3輪、每輪10分鐘方式進行，仍有言辭攻防空間。
最後一場電視政見發表會中，首輪發言3位總統候選人都聚焦新北某國中生遭同學割頸死亡案。
柯文哲表示，應思考如何建構社會安全網通報機制，需要預防勝於治療的機制；侯友宜則提出防治校園暴力4大主張，包括老師在緊急情形可逕行檢查學生私有物品等；賴清德則說，未來將積極落實社會安全網2.0，修改學生輔導法。
由中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦的2024總統大選電視辯論會，今天下午2時將在公共電視台舉行，主持人為公視董事長胡元輝。
賴清德邀童子賢、朱敬一觀戰
2024總統大選唯一一場電視辯論今天登場，民進黨總統候選人賴清德邀請10位各領域專業人士出席辯論會，包括中研院院士朱敬一、新境界文教基金會副董事長童子賢、台灣經濟研究院院長張建一等到場觀戰。
賴清德中午12時15分左右率先抵達會場，他今天穿著深藍色西裝、配上紫色領帶，微笑向媒體致意，但面對媒體提問「是否擔心老家被消費到最後一刻？」「有信心嗎？」時，賴清德並未回應。
賴清德競選總部發言人郭雅慧今天表示，賴清德特別邀請各領域專業人士出席今天的辯論會，他希望負責任地向各界報告將如何以「國家希望工程」打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。
郭雅慧說，受邀預計出席的學者專家及實務工作者包括：新境界文教基金會副董事長童子賢、青平台顧問中研院士朱敬一、台灣經濟研究院長張建一、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、台灣智庫執行長呂曜志、中研院台灣史研究所研究員吳叡人、中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣、導演楊力州、彭婉如文教基金會執行長王兆慶、公民科技社群參與者侯宜秀律師等人。
侯友宜別國旗徽章入場
2024總統候選人辯論會今天舉行，國民黨總統候選人侯友宜穿深色西裝、面帶微笑抵達現場，但對於民進黨批他請假跑選舉，新北市治安出現破洞，侯友宜面對媒體詢問是否銷假上班時，未作任何回應。
侯友宜穿深色西裝、繫藍色領帶、別國旗徽章，於中午12時20分在國民黨副秘書長張其強陪同下抵達公視，面對現場記者詢問是否銷假上班，他未做回應。
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰在侯友宜到達現場前，與競辦發言人黃子哲提前抵達。國民黨主席朱立倫預計下午2時到公視。
柯文哲偕陳佩琪出席，會前PO文問支持者想問什麼
2024總統大選電視辯論會今天下午2時登場。民眾黨總統候選人柯文哲今天偕太太陳佩琪出席辯論會，柯文哲在領口別上國旗與金色的「KP」徽章，兩人步入電視台前也特別向媒體揮手致意。
柯文哲昨天一整天無公開行程，全心備戰，他今天上午在臉書發出準備辯論會的照片，背景是「良醫醫國」的字畫，並表示「大家期待我詢問兩位候選人什麼問題？」
中午過後，柯文哲偕陳佩琪抵達辯論會現場，柯文哲身穿黑色西裝、配上紫色白點領帶，在領口別上金色的「KP」與國旗徽章。兩人向現場媒體揮手致意，走進電視台前，柯文哲還示意讓陳佩琪先走，一路笑臉迎人。
此外，民眾黨也釋出柯文哲抵達公視前的影片。柯文哲在肩上披掛「鬼娃恰吉」毛巾，準備去廁所洗臉。幕僚詢問「準備如何？」、「有沒有信心？」柯文哲幽默回應，「不可以告訴你」。
民眾黨副總統候選人吳欣盈隨後抵達公視時，媒體詢問是否來見習，她則回應，「今天是幫主席打氣」。
新聞來源
- 總統候選人辯論會下午2時登場 賴侯柯將交叉攻防（中央社）
- 總統大選電視辯論登場 賴清德邀童子賢、朱敬一觀戰（中央社）
- 總統候選人辯論會 侯友宜別國旗徽章入場（中央社）
- 柯文哲偕陳佩琪出席辯論 會前PO文問支持者想問什麼（中央社）
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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